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روسيا: سياسة أمريكا لمواجهة إيران مدمرة وقصيرة النظر

تحرير:أ.ش.أ ٠٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠١ م
بوتين
بوتين
وصفت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، المسار الذي تقوده الولايات المتحدة لمواجهة إيران، بالمدمر وقصير النظر. وقالت زاخاروفا في تصريح صحفي اليوم الجمعة: إن هذا المسار الأمريكي مدمر وقصير النظر، فبدون مشاركة طهران من المستحيل إنشاء بنية أمنية إقليمية صلبة في الشرق الأوسط وإحلال الاستقرار في سوريا والعراق وأفغانستان . وأضافت: أن تخفيض طهران لالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة لتسوية البرنامج النووي الإيراني ما كان له أن يحدث لولا توقف الولايات المتحدة عن تقويض الاتفاق النووي".
وأوضحت أن ضخ الغاز إلى أجهزة الطرد المركزي في منشأة (فوردو) الإيرانية جرى بسبب السلوك الأمريكي تجاه طهران، مشيرة إلى أن واشنطن تعمل على تقويض الاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231.يُذكر أن إيران بدأت ضخ غاز اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي واستأنفت التخصيب في منشأة (فوردو) النووية الواقعة
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موسكو: تسليح سفن وغواصات روسية بصواريخ أسرع من الصوت

أعلن نائب وزير الدفاع الروسي أليكسي كريفوروتشكو أن السفينة الكبيرة المضادة للغواصات "مارشال شابوشنيكوف" والغواصة النووية المتعددة الأغراض "إيركوتسك" ستتسلحان في المستقبل بأحدث الصواريخ، التي تفوق سرعتها سرعة الصوت من نوع "تسركون". وقال كريفوروتشكو، في تصريح صحفي اليوم الجمعة،: إن سفينة "مارشال شابوشنيكوف" الحديثة ستحصل في عام 2020 على منصات إطلاق متنوعة تسمح لها باستخدام أحدث الصواريخ، التي تفوق سرعتها سرعة الصوت من طراز "تسيركون" في المستقبل".
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الصين تنقل صراعها التجاري مع ترامب لـ«الجيل السادس»

تعتزم الصين المضي قدمًا في أعمال البحث والتطوير لشبكات المحمول من الجيل السادس، وذلك بعد أن خرج الخامس إلى النور مؤخرًا، وهو ما يعني أن بكين تعتزم أيضًا الدخول في معارك جديدة ومختلفة لنشر التكنولوجيا الخاصة بها في الأسواق العالمية. وقالت وزارة العلوم والتكنولوجيا، إنها ستشكل مجموعتين عاملتين لتنفيذ المهمة، وستتألف مجموعة واحدة من الإدارات الحكومية ذات الصلة المسؤولة عن الترويج لكيفية إجراء البحوث والتطوير في شركة الجيل السادس، فيما سيتكون الفريق الآخر من 37 جامعة ومعهد بحث ومؤسسات.
انكماش-استثمارات-الصين-انتصار-لترامب-بالحرب-التجارية

اتفاق جديد بين واشنطن وبكين ينهي الحرب التجارية

ترى واشنطن أن الصين قامت ببناء صناعات عملاقة لتصنيع الصلب والألومنيوم والألواح الشمسية وغيرها من المنتجات التي أغرقت الأسواق العالمية بأسعار منخفضة، وطردت الشركات الأمريكية من المنافسة، وهو الأمر الذي دفع واشنطن للدخول في حرب تجارية مع بكين. وخلال المفاوضات الجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، لا يزال من المبكر الحكم على مدى جهودها لإنهاء الصراع التجاري بين البلدين، وإن كانت هناك مؤشرات تؤكد رغبة الجانبين في التوصل إلى تسوية نهائية للخلاف القائم بينهما.
بوتين (1)

روسيا: إيقاف أنشطة 13 خلية إرهابية واعتقال 138 مسلحا

أعلن مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، أن أجهزة الاستخبارات في روسيا وأذربيجان وطاجيكستان وقيرغيزستان وأوزبكستان أوقفت أنشطة 13 خلية للمنظمات الإرهابية الدولية في 2019 واعتقلت 138 مسلحا. وقال بورتنيكوف خلال اجتماع لمجلس مديري الأجهزة الأمنية في رابطة الدول المستقلة اليوم الخميس، "تم وضع أكثر من 200 مواطن من رابطة الدول المستقلة يشتبه في ضلوعهم في منظمات إرهابية أو دينية متطرفة تحت مراقبة الهيئات الأمنية على الحدود"، مشيرا إلى أنه بالتعاون مع لجنة الأمن القومي في بيلاروسيا جرى إحباط تهريب أسلحة ومصادرة أكثر من 40 سلاحا ناريا و9 آلاف قطعة ذخيرة.
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صواريخ-روسية

موسكو: تسليح سفن وغواصات روسية بصواريخ أسرع من الصوت

أعلن نائب وزير الدفاع الروسي أليكسي كريفوروتشكو أن السفينة الكبيرة المضادة للغواصات "مارشال شابوشنيكوف" والغواصة النووية المتعددة الأغراض "إيركوتسك" ستتسلحان في المستقبل بأحدث الصواريخ، التي تفوق سرعتها سرعة الصوت من نوع "تسركون". وقال كريفوروتشكو، في تصريح صحفي اليوم الجمعة،: إن سفينة "مارشال شابوشنيكوف" الحديثة ستحصل في عام 2020 على منصات إطلاق متنوعة تسمح لها باستخدام أحدث الصواريخ، التي تفوق سرعتها سرعة الصوت من طراز "تسيركون" في المستقبل".
بوتين (1)

بوتين يقيل 11 جنرالا في أجهزة الأمن الروسية

أقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين 11 جنرالا في أجهزة الأمن الروسية ، بينهم 6 في وزارة الطوارئ، و4 في وزارة الداخلية و1 في لجنة التحقيقات الروسية. وذكر قناة "روسيا اليوم" الاخبارية أن من بين الجنرالات، الذين تمت إقالتهم، النائب الأول لمدير الإدارة العامة لضمان النظام العام بوزارة الداخلية ألكسندر ميلنيكوف المحتجز حاليا في السجن بتهمة الفساد والاحتيال. وفي نفس الوقت ، أصدر الرئيس الروسي مرسوما ينص على تعيين مدراء جدد لبعض إدارات وزارتي الداخلية والطوارئ.
ترامب (1)

واشنطن: إيران تمول حزب الله والحوثيين.. ونظامها يرعى الإرهاب

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، إن خطوة إيران في زيادة تخصيب اليورانيوم ليست مفاجئة، وهي واحدة من المرات التي أعلنوا فيها نيتهم انتهاك الاتفاق النووي، موضحة أن نظامها هو الراعي الأكبر للإرهاب في العالم. وأضافت أورتاجوس، في تصريحات خاصة لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الإثنين، أن طهران ليس لديها نية في تغيير سلوكها، مشيرًا إلى أن إيران تواصل تمويل "حزب الله" وغيره من الوكلاء في المنطقة، كما تواصل مساعدة مليشيا الحوثي التي تستهدف المدنيين في المملكة العربية السعودية.
مايك بومبيو

واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، عقوبات جديدة على قطاع الإنشاءات في إيران وعلى التجارة في أربع مواد تستخدم في برامجها العسكرية أو النووية. وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، إن "قطاع الإنشاءات الإيراني خاضع لسيطرة مباشرة أو غير مباشرة للحرس الثوري الإيراني المصنف كمنظمة إرهابية". ولفت بومبيو إلى أن واشنطن قدمت، على الجانب الآخر، إعفاءات من عقوبات أخرى للسماح لشركات أجنبية بمواصلة أنشطة نووية سلمية في إيران.
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