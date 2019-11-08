كاف يعلن موافقته على 5 استبدالات في قوائم 4 منتخبات

تحرير:كريم أحمد ٠٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٠ م

مصر

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الجمعة، موافقته على 4 استبدالات في قوائم منتخبات غانا وكوت ديفوار ومصر وجنوب إفريقيا، وفقا لقواعد بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، التي تنطلق في مصر. وذكر الموقع الرسمي لـ"كاف" أنه وافق على تسجيل الثنائي ناصر منسي ومحمد صادق في قائمة منتخب مصر بدلا من الثنائي المصاب طاهر محمد طاهر ومحمود مرعي، كما وافق على خروج باكاماني وانضمام كيليتسو ماكجالوا في قائمة منتخب جنوب إفريقيا بسبب الإصابة التي يعاني منها لاعب الأهلي السابق في الكاحل.

ومن منتخب كوت ديفوار خرج فاكون إيسو بايو، وانضم بابا تراوري، ومن منتخب غانا خرج روبابا كوامينا مينساه وانضم عيسى عباس. وأوقعت قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، منتخبي الكاميرون وغانا في المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبي مصر ومالي، بينما جاءت منتخبات زامبيا