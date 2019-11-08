رياضة

كاف يعلن موافقته على 5 استبدالات في قوائم 4 منتخبات

تحرير:كريم أحمد ٠٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٠ م
مصر
مصر
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الجمعة، موافقته على 4 استبدالات في قوائم منتخبات غانا وكوت ديفوار ومصر وجنوب إفريقيا، وفقا لقواعد بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، التي تنطلق في مصر. وذكر الموقع الرسمي لـ"كاف" أنه وافق على تسجيل الثنائي ناصر منسي ومحمد صادق في قائمة منتخب مصر بدلا من الثنائي المصاب طاهر محمد طاهر ومحمود مرعي، كما وافق على خروج باكاماني وانضمام كيليتسو ماكجالوا في قائمة منتخب جنوب إفريقيا بسبب الإصابة التي يعاني منها لاعب الأهلي السابق في الكاحل.
ومن منتخب كوت ديفوار خرج فاكون إيسو بايو، وانضم بابا تراوري، ومن منتخب غانا خرج روبابا كوامينا مينساه وانضم عيسى عباس. وأوقعت قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، منتخبي الكاميرون وغانا في المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبي مصر ومالي، بينما جاءت منتخبات زامبيا
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إمابا أباماباكا - مدرب نيجيريا الأوليمبي - كيلتشي نواكالي - لاعب منتخب نيجريا (2)

مدرب نيجيريا: سنمثل إفريقيا في الأولمبياد

أكد إمابا أباماباكا، مدرب منتخب نيجيريا الأولمبي، أنه سعيد بالعودة لمصر مرة أخرى بعد أشهر قليلة من خوض فعاليات أمم إفريقيا 2019، مشيرا إلى أن منتخب بلاده جاهز لخوض فعاليات أمم إفريقيا تحت 23 عامًا. ويستعد المنتخب النيجيري لمواجهة منتخب كوت ديفوار، مساء غد السبت، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية. وقال أباماباكا، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "الأمر لا يتعلق فقط بالمجموعة التي نلعب بها، ولكن بالفرق الثمانية الموجودة، كل الفرق لديها فرص ربح البطولة، لقد جعلنا إفريقيا فخورة بنا في المسابقة الماضية، ونحترم جميع الفرق الأخرى".
ديفيد نوتوان - مدرب جنوب إفريقيا الأولمبي - تيرشوس ماليبي - قائد منتخب جنوب إفريقيا

«جنوب إفريقيا»: ننتظر لقاء زامبيا على أحر من الجمر

قال ديفيد نوتوان، مدرب منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي، إن منتخب بلاده جاهز لخوض فعاليات أمم إفريقيا تحت 23 عاما من أجل التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020. ويستعد منتخب جنوب إفريقيا لمواجهة زامبيا غدا في مستهل مشواره بالبطولة على استاد السلام، حيث ينافس في المجموعة الثانية بجانب كوت ديفوار ونيجيريا. وأكد نوتوان: "استعداداتنا كانت قوية لمواجهة غدٍ وجاهزون لتحقيق نتيجة إيجابية تساعدنا على التطور في باقي البطولة، ومباراتنا أمام زامبيا صعبة للغاية لأنها مباراة ديربي وسنسعى جاهدين لتحقيق نقاط المباراة الثلاث، وننتظر مواجهة غدٍ على أحر من الجمر".
محمد- صلاح‎

صلاح عن التتويج بالدوري: لا يزال الطريق طويلا

تحدث نجم المنتخب الوطني محمد صلاح عن حظوظ فريقه ليفربول في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لهذا الموسم 2019- 2020، وقال صلاح في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "فوز ليفربول بلقب البريميرليج؟ كانوا يتحدثون عن ذلك الأمر أيضًا في ديسمبر من العام الماضي عندما تقدمنا على مانشستر سيتي بـ6 أو 7 نقاط"، وأضاف: "الأمر لم ينتهِ بعد، وقد يتغير الترتيب خلال 3 مباريات، فإذا تعرضنا لفترة صعبة وخسرنا 3 مباريات سنكون في ورطة"، ويأتي ذلك قبل صدام ليفربول ومانشستر سيتي يوم الأحد المقبل على ملعب الأنفيلد في قمة مباريات الجولة رقم 12 من الدوري الإنجليزي.
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مؤتمر شوقي غريب

شوقي غريب يختار «صادق ومنسي» بدلا من «طاهر ومرعي»

أعلن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، ضم محمد صادق لاعب الإسماعيلي وناصر منسي لاعب طلائع الجيش إلى قائمة الفراعنة لكأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة، بعد أن قرر الجهاز الفني استبعاد طاهر محمد طاهر ومحمود مرعي من قائمته عقب الإصابات التي لحقت بهما اليوم الخميس. وتشترط لوائح البطولة على أي منتخب يريد استبدال لاعبيه للإصابة قبل 24 ساعة من أول مباراة، إرسال تقرير مكتوب للجنة الطبية والحصول على موافقتها لإجراء عملية الاستبدال وهو ما حدث بالفعل.
حسين الشحات

مصدر يكشف آخر تطورات إصابة حسين الشحات

أجرى حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، أشعة على قدمه مساء اليوم الخميس، عقب تعرضه لإصابة قوية خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في المباراة الودية أمام ليبيريا، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، التي انتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد، ضمن استعدادات المنتخبين للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، والمقرر إقامتها في الكاميرون، ويعد هذه اللقاء هو الأخير للمنتخب قبل مواجهة كينيا في الرابع عشر من شهر نوفمبر الجاري، ومنتخب جزر القمر في الثامن عشر من الشهر ذاته، في الجولتين الأولى والثانية.
طاهر-محمد-طاهر-كريم-نيدفيد-المقاولون-العرب

طاهر محمد طاهر يثير القلق في معسكر المنتخب الأولمبي

يخضع طاهر محمد طاهر مهاجم المنتخب الأوليمبي المصري، لكشف طبي أخير فى مران الفراعنة اليوم باستاد بتروسبورت للحكم على إصابته وإمكانية المشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، حيث تعرض طاهر لمزق في العضلة الخلفية؛ الأمر الذي يصعب مشاركته في مباراة غد الجمعة، في أولى مباريات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا والتي ستكون أمام مالي على استاد القاهرة الدولي، وأكد مصدر في المنتخب أن طاهر كان يعاني من نفس الإصابة قبل انضمامه لمعسكر المنتخب وتم تجهيزه من قبل الجهاز الفني بقيادة شوقى غريب وتم وضع برنامج خاص به.
محمد محمود لاعب الاهلى

محمد محمود للمنتخب الأولمبي: أنتظر تأهلكم للأولمبياد

حرص محمد محمود، لاعب منتخب مصر الأولمبي والنادي الأهلي، على دعم زملائه قبل ساعات من انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا التي تستضيفها مصر خلال الفترة بين 8 نوفمبر الجاري وحتى 22 من الشهر ذاته. وكان اللاعب قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي بعد أيام قليلة من عودته للملاعب بعد إصابة سابقة بالصليبي، وتم استبعاده من المشاركة مع الفراعنة في المسابقة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. وقال محمود في تصريحات مصورة: "كل التوفيق لزملائي في البطولة التي نستضيفها على أرض مصر، وهذا دافع كبير للفريق".
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