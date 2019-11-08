«جنوب إفريقيا»: ننتظر لقاء زامبيا على أحر من الجمر

تحرير:كريم أحمد ٠٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٧ م

ديفيد نوتوان - مدرب منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي

قال ديفيد نوتوان، مدرب منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي، إن منتخب بلاده جاهز لخوض فعاليات أمم إفريقيا تحت 23 عاما من أجل التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020. ويستعد منتخب جنوب إفريقيا لمواجهة زامبيا غدا في مستهل مشواره بالبطولة على استاد السلام، حيث ينافس في المجموعة الثانية بجانب كوت ديفوار ونيجيريا. وأكد نوتوان: "استعداداتنا كانت قوية لمواجهة غدٍ وجاهزون لتحقيق نتيجة إيجابية تساعدنا على التطور في باقي البطولة، ومباراتنا أمام زامبيا صعبة للغاية لأنها مباراة ديربي وسنسعى جاهدين لتحقيق نقاط المباراة الثلاث، وننتظر مواجهة غدٍ على أحر من الجمر".

وأردف: "تاريخ مواجهاتنا أمام زامبيا حافل للغاية ومبارياتنا تكون قوية للغاية وسنسعى لتحقيق الانتصار للثأر من هزيمتنا أمامهم في تصفيات كأس العالم تحت 20 عاما، ولاعبو فريقي جاهزون للقاء، خاصة أننا نعلم كل شيء عن الفريق الزامبي وأعتقد أن الفوز في مباراة غدٍ سيمنحنا دفعة قوية قبل المباراة الثانية". وتابع

وأردف: "تاريخ مواجهاتنا أمام زامبيا حافل للغاية ومبارياتنا تكون قوية للغاية وسنسعى لتحقيق الانتصار للثأر من هزيمتنا أمامهم في تصفيات كأس العالم تحت 20 عاما، ولاعبو فريقي جاهزون للقاء، خاصة أننا نعلم كل شيء عن الفريق الزامبي وأعتقد أن الفوز في مباراة غدٍ سيمنحنا دفعة قوية قبل المباراة الثانية".



وتابع مدرب جنوب إفريقيا عن إقامة البطولة في مصر: "التنظيم أكثر من رائع وتمكنا من جمع عدة معلومات عن مصر وكل شيء هنا رائع للغاية بدايةً من ملاعب التدريب حتى الأمن".



وحول موعد إقامة البطولة أوضح ديفيد نوتوان: "الوقت صعب للغاية، خاصة أن البطولة تقام خارج الأجندة الدولية والأندية ترفض التخلي عن لاعبيها لكننا تواصلنا بشكل ودي مع الأندية وتمكنا من تشكيل قوام من 15 لاعبا وأثق في قدرتهم على صناعة المجد في مصر".

