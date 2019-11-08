رياضة

«جنوب إفريقيا»: ننتظر لقاء زامبيا على أحر من الجمر

تحرير:كريم أحمد ٠٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٧ م
ديفيد نوتوان - مدرب منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي
ديفيد نوتوان - مدرب منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي
قال ديفيد نوتوان، مدرب منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي، إن منتخب بلاده جاهز لخوض فعاليات أمم إفريقيا تحت 23 عاما من أجل التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020. ويستعد منتخب جنوب إفريقيا لمواجهة زامبيا غدا في مستهل مشواره بالبطولة على استاد السلام، حيث ينافس في المجموعة الثانية بجانب كوت ديفوار ونيجيريا. وأكد نوتوان: "استعداداتنا كانت قوية لمواجهة غدٍ وجاهزون لتحقيق نتيجة إيجابية تساعدنا على التطور في باقي البطولة، ومباراتنا أمام زامبيا صعبة للغاية لأنها مباراة ديربي وسنسعى جاهدين لتحقيق نقاط المباراة الثلاث، وننتظر مواجهة غدٍ على أحر من الجمر".
وأردف: "تاريخ مواجهاتنا أمام زامبيا حافل للغاية ومبارياتنا تكون قوية للغاية وسنسعى لتحقيق الانتصار للثأر من هزيمتنا أمامهم في تصفيات كأس العالم تحت 20 عاما، ولاعبو فريقي جاهزون للقاء، خاصة أننا نعلم كل شيء عن الفريق الزامبي وأعتقد أن الفوز في مباراة غدٍ سيمنحنا دفعة قوية قبل المباراة الثانية". وتابع
اقرأ المزيد
ناصر-ماهر

إصابة ناصر ماهر أمام مالي في افتتاح أمم إفريقيا

تعرض ناصر ماهر لاعب المنتخب الوطني الأوليمبي، للإصابة في الدقيقة الثانية عشر من المباراة الافتتاحية أمام منتخب مالي، ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، والتي تستضيفها مصر بداية من اليوم الجمعة وحتى الثاني والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، حيث التحم ماهر مع إبراهيما كونيه، ما نتج عنه سقوط اللاعب متأثرا بإصابة في الكتف، وعقب تلقيه العلاج الطبي على أرض الملعب طالب الطاقم الطبي بخروج اللاعب، وشارك عمار حمدي بدلًا منه.
أشرف صبحي (6)

وزير الرياضة ينقل تحية السيسي لحضور افتتاح بطولة إفريقيا

رحب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالحضور المشاركين في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر، وعلى رأسهم أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، ونقل صبحي للحضور تحية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وترحيبه بالحضور، مشيدًا باستضافة مصر لبطولة الأمم الإفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، التي انطلقت بمواجهة منتخب الوطني ونظيره المالي.
حفل الافتتاح

بحفل أسطوري.. مصر تبهر العالم في افتتاح أمم إفريقيا تحت 23 عاما

في حفل عالمي أبهرت مصر مجددًا الدول الإفريقية والعالم، خلال افتتاح بطولة أمم لإفريقيا للشباب تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجاري، حيث شهد الحفل فقرة غنائية لفرقة شارموفرز الشهيرة، فيما شهد الجزء الثاني منه فقرة ألعاب نارية على مستوى عالمي، لاقت قبول وإعجاب جميع الحاضرين من ممثلي الاتحاد الإفريقي "كاف" والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وأعادت مصر من جديد للأذهان نجاحها منقطع النظير في افتتاح بطولة أمم افريقيا للكبار التي استضافتها مصر العام الجاري.
اقرأ المزيد من الأخبار
منتخب مصر الأولمبي (3)

كاف يعلن موافقته على 5 استبدالات في قوائم 4 منتخبات

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الجمعة، موافقته على 4 استبدالات في قوائم منتخبات غانا وكوت ديفوار ومصر وجنوب إفريقيا، وفقا لقواعد بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، التي تنطلق في مصر. وذكر الموقع الرسمي لـ"كاف" أنه وافق على تسجيل الثنائي ناصر منسي ومحمد صادق في قائمة منتخب مصر بدلا من الثنائي المصاب طاهر محمد طاهر ومحمود مرعي، كما وافق على خروج باكاماني وانضمام كيليتسو ماكجالوا في قائمة منتخب جنوب إفريقيا بسبب الإصابة التي يعاني منها لاعب الأهلي السابق في الكاحل.
ميتشو

ميتشو يمنح لاعبي الزمالك راحة 48 ساعة

قرر الصربي ميلوتين سريدوفيتش «ميتشو» المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات لمدة يومين، على أن يستأنف الفريق مرانه يوم السبت المقبل وذلك بعد تحقيق الفوز اليوم الأربعاء على منتخب جنوب إفريقيا الأوليمبي بهدفين دون رد وديًّا في إطار استعدادات الفريق الأبيض لاستئناف بطولة الدوري الممتاز، سجلها المغربي أشرف بن شرقي وكريم بامبو استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز وخوض مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
الزمالك -وجينيراسيون (4)

الزمالك يفوز على منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي وديًّا

فاز فريق نادي الزمالك على ضيفه منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، حيث شهدت الدقائق العشر الأولى من انطلاق المباراة إهدار عمر السعيد هجمة محققة في الدقيقة الثالثة من هجمة من الجانب الأيمن يتصدي لها الحارس. وفي الدقيقة السادسة تسديدة قوية على مرمى أبوجبل يتصدى لها وتعود ويخرجها الدفاع وتألق محمد حسن بصورة لافتة للنظر بعد شفائه من الإصابه وفي الدقيقة العاشرة عرضية خطيرة لمنتخب جنوب إفريقيا يخرجها النقاز بعيدا عن منطقة الخطورة.
منتخب-مصر

تصنيف «الفيفا».. استقرار مصري وتصدر بلجيكي

حافظ المنتخب الوطني على مركزه الـ49 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لشهر أكتوبر، فيما واصل المنتخب البلجيكي تصدر التصنيف العالمي. كما واصل المنتخب الوطني احتلال المركز السادس إفريقيا خلف السنغال (20 عالميا)، وتونس (29)، ونيجيريا (35)، والجزائر (38)، والمغرب (42)، وأمام غانا (51) والكاميرون (52) والكونغو الديمقراطية (54) وكوت ديفوار (56). وعالميا، حلت فرنسا والبرازيل وإنجلترا خلف بلجيكا متصدرة التصنيف، كما تمكن منتخب أوروجواي من القفز إلى المركز الخامس في حين تراجع البرتغال مركزًا واحدًا ليحل سادسًا.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]