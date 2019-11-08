رياضة

مدرب نيجيريا: سنمثل إفريقيا في الأولمبياد

تحرير:كريم أحمد ٠٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٤ م
إمابا أباماباكا - مدرب منتخب نيجيريا الأولمبي
إمابا أباماباكا - مدرب منتخب نيجيريا الأولمبي
أكد إمابا أباماباكا، مدرب منتخب نيجيريا الأولمبي، أنه سعيد بالعودة لمصر مرة أخرى بعد أشهر قليلة من خوض فعاليات أمم إفريقيا 2019، مشيرا إلى أن منتخب بلاده جاهز لخوض فعاليات أمم إفريقيا تحت 23 عامًا. ويستعد المنتخب النيجيري لمواجهة منتخب كوت ديفوار، مساء غد السبت، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية. وقال أباماباكا، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "الأمر لا يتعلق فقط بالمجموعة التي نلعب بها، ولكن بالفرق الثمانية الموجودة، كل الفرق لديها فرص ربح البطولة، لقد جعلنا إفريقيا فخورة بنا في المسابقة الماضية، ونحترم جميع الفرق الأخرى".
وأردف أباماباكا قائلا: "مصر نظمت بطولة الأمم الإفريقية في الصيف الماضي بشكل ناجح للغاية، الأمور لم تتغير كثيرا، تغير فقط منصبي من بطولة إفريقيا للكبار إلى بطولة إفريقيا الأولمبية". وعاد مدرب نيجيريا ليقول: "بعض الأندية تريد أن تحصل على لاعبيها، ورفضت السماح لهم بالانضمام إلينا إلا في فترة التوقف الدولي،
اقرأ المزيد
ناصر-ماهر

إصابة ناصر ماهر أمام مالي في افتتاح أمم إفريقيا

تعرض ناصر ماهر لاعب المنتخب الوطني الأوليمبي، للإصابة في الدقيقة الثانية عشر من المباراة الافتتاحية أمام منتخب مالي، ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، والتي تستضيفها مصر بداية من اليوم الجمعة وحتى الثاني والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، حيث التحم ماهر مع إبراهيما كونيه، ما نتج عنه سقوط اللاعب متأثرا بإصابة في الكتف، وعقب تلقيه العلاج الطبي على أرض الملعب طالب الطاقم الطبي بخروج اللاعب، وشارك عمار حمدي بدلًا منه.
أشرف صبحي (6)

وزير الرياضة ينقل تحية السيسي لحضور افتتاح بطولة إفريقيا

رحب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالحضور المشاركين في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر، وعلى رأسهم أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، ونقل صبحي للحضور تحية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وترحيبه بالحضور، مشيدًا باستضافة مصر لبطولة الأمم الإفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، التي انطلقت بمواجهة منتخب الوطني ونظيره المالي.
حفل الافتتاح

بحفل أسطوري.. مصر تبهر العالم في افتتاح أمم إفريقيا تحت 23 عاما

في حفل عالمي أبهرت مصر مجددًا الدول الإفريقية والعالم، خلال افتتاح بطولة أمم لإفريقيا للشباب تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجاري، حيث شهد الحفل فقرة غنائية لفرقة شارموفرز الشهيرة، فيما شهد الجزء الثاني منه فقرة ألعاب نارية على مستوى عالمي، لاقت قبول وإعجاب جميع الحاضرين من ممثلي الاتحاد الإفريقي "كاف" والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وأعادت مصر من جديد للأذهان نجاحها منقطع النظير في افتتاح بطولة أمم افريقيا للكبار التي استضافتها مصر العام الجاري.
اقرأ المزيد من الأخبار
منتخب مصر الأولمبي (3)

كاف يعلن موافقته على 5 استبدالات في قوائم 4 منتخبات

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الجمعة، موافقته على 4 استبدالات في قوائم منتخبات غانا وكوت ديفوار ومصر وجنوب إفريقيا، وفقا لقواعد بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، التي تنطلق في مصر. وذكر الموقع الرسمي لـ"كاف" أنه وافق على تسجيل الثنائي ناصر منسي ومحمد صادق في قائمة منتخب مصر بدلا من الثنائي المصاب طاهر محمد طاهر ومحمود مرعي، كما وافق على خروج باكاماني وانضمام كيليتسو ماكجالوا في قائمة منتخب جنوب إفريقيا بسبب الإصابة التي يعاني منها لاعب الأهلي السابق في الكاحل.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]