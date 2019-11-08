مدرب نيجيريا: سنمثل إفريقيا في الأولمبياد

تحرير:كريم أحمد ٠٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٤ م

إمابا أباماباكا - مدرب منتخب نيجيريا الأولمبي

أكد إمابا أباماباكا، مدرب منتخب نيجيريا الأولمبي، أنه سعيد بالعودة لمصر مرة أخرى بعد أشهر قليلة من خوض فعاليات أمم إفريقيا 2019، مشيرا إلى أن منتخب بلاده جاهز لخوض فعاليات أمم إفريقيا تحت 23 عامًا. ويستعد المنتخب النيجيري لمواجهة منتخب كوت ديفوار، مساء غد السبت، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية. وقال أباماباكا، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "الأمر لا يتعلق فقط بالمجموعة التي نلعب بها، ولكن بالفرق الثمانية الموجودة، كل الفرق لديها فرص ربح البطولة، لقد جعلنا إفريقيا فخورة بنا في المسابقة الماضية، ونحترم جميع الفرق الأخرى".

وأردف أباماباكا قائلا: "مصر نظمت بطولة الأمم الإفريقية في الصيف الماضي بشكل ناجح للغاية، الأمور لم تتغير كثيرا، تغير فقط منصبي من بطولة إفريقيا للكبار إلى بطولة إفريقيا الأولمبية". وعاد مدرب نيجيريا ليقول: "بعض الأندية تريد أن تحصل على لاعبيها، ورفضت السماح لهم بالانضمام إلينا إلا في فترة التوقف الدولي،

وأردف أباماباكا قائلا: "مصر نظمت بطولة الأمم الإفريقية في الصيف الماضي بشكل ناجح للغاية، الأمور لم تتغير كثيرا، تغير فقط منصبي من بطولة إفريقيا للكبار إلى بطولة إفريقيا الأولمبية".



وعاد مدرب نيجيريا ليقول: "بعض الأندية تريد أن تحصل على لاعبيها، ورفضت السماح لهم بالانضمام إلينا إلا في فترة التوقف الدولي، وجونيور أجايي إضافة قوية بالنسبة لنا، فهو لاعب مهم في مصر، كنت أتمنى أن أحصل على خدماته ولكنه من مواليد عام 1996 وليس 1997".



وأكمل أباماباكا: "موقفنا جيد جدا، الضغط على كل الفرق للفوز بالبطولة والتأهل إلى الأولمبياد، لا نعاني من تلك الضغوط بمفردنا، نحترم كل الفرق المتنافسة معنا، هذه المسابقات تفرض علينا الاحترام دائما، ونعترف بأن كل الفرق لديها الحق في التأهل، وإن شاء الله سوف نمثل إفريقيا في الأولمبياد".

