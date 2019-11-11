للحصول على حمل صحي.. استخدمي زيت النخيل في الطهي

كشف تقرير عن النظام الغذائي والتغذية أن زيت النخيل يحتوي على معدلات عالية من فيتامين E، الذي يعمل كمضادات أكسدة طبيعية، تساعد في منع الأمراض المزمنة
انتشرت الزيوت الحيوية بشكل كبير في الآونة الأخيرة، ولكن ما لا تعرفه أن مثل هذه الزيوت كانت توجد منذ القدم، إذ استخدمها قدماء المصريين؛ فعلى سبيل المثال، زيت الزيتون يتميز بالعديد من الفوائد الصحية والعلاجية، كتعزيز صحة القولون، وتنظيف الكبد من السموم، وغيرهما من الاستخدامات الأخرى. وبجانب ذلك، يوجد زيت النخيل الذي نال شهرة كبيرة في علاج الأمراض المزمنة، والتحسين من معدلات الطاقة، وغيرهما من الفوائد الأخرى. وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "organic facts".
قبل الحديث عن الفوائد الرائعة التي يتمتع بها زيت النخيل، عليك أن تعرف أولًا القيمة الغذائية له، فهو يحتوي على فيتامين E، ومضادات الأكسدة، إضافة إلى معدلات عالية من البيتا كاروتين، وغيرها من المعادن والفيتامينات المهمة، وفى ما يلي بعض الفوائد:
1- التحسين من معدلات الطاقة
بيتا كاروتين هو أحد المكونات
قبل الحديث عن الفوائد الرائعة التي يتمتع بها زيت النخيل، عليك أن تعرف أولًا القيمة الغذائية له، فهو يحتوي على فيتامين E، ومضادات الأكسدة، إضافة إلى معدلات عالية من البيتا كاروتين، وغيرها من المعادن والفيتامينات المهمة، وفى ما يلي بعض الفوائد:
1- التحسين من معدلات الطاقة
بيتا كاروتين هو أحد المكونات الرئيسية لزيت النخيل، ويعمل على تحسين مستويات الطاقة وتعزيز التوازن الهرموني في الجسم، كما يعد زيت النخيل مصدرا طبيعيا لمضادات الأكسدة، ما يساعد على منع الأكسدة، وذلك وفقًا لباحثين من الهند.
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2- يحسن الرؤية
زيت النخيل الخام مصدر غني للبيتا كاروتين، الذي يعد مهما بشكل كبير لتحسين الرؤية، إضافة إلى أن مضادات الأكسدة الموجودة في زيت النخيل تعمل كآليات دفاعية قوية للجسم، كما توفر حماية كاملة من الجذور الحرة، حيث تؤدي الجذور الحرة إلى تلف الخلايا، كما أنها تضعف من الرؤية، ويعد زيت النخيل أيضًا بديلا للأنواع الأخرى من الزيت لمنع الضمور البقعي وإعتام عدسة العين.
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3- يمنع مشكلات القلب والأوعية الدموية
يحتوي زيت النخيل على نسبة عالية من الكوليسترول الجيد (HDL)، إضافة إلى وجود نسبة من الكوليسترول منخفض الكثافة (LDL)، ولكن على الرغم من أن أحدهما جيد (HDL) والآخر سيئ (LDL)، فإنه يخلق توازنا صحيا في جسمك، فيمكن لمستويات عالية من الكوليسترول منخفض الكثافة (LDL) أن تزيد من فرص تصلب الشرايين، ما قد يؤدي إلى حدوث جلطات ونوبات قلبية، ولكن زيت النخيل يساعد في الحفاظ على توازن صحي للكوليسترول.
4- يمنع الأمراض المزمنة
أوضح تقرير عن النظام الغذائي والتغذية والوقاية من الأمراض المزمنة، أن زيت النخيل يحتوي على معدلات عالية من فيتامين E، الذي يعمل كمضادات أكسدة طبيعية، تساعد في منع الأمراض المزمنة.
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5- يدعم الحمل الصحي
يعد نقص الفيتامينات من أخطر الظروف التي تواجهها النساء الحوامل والأطفال، ولتفادي مثل هذه المشكلات الصحية، يجب تناول زيت النخيل، لأنه غني بفيتامينات A وD وE، ولأنه لا يمكن للجسم الاحتفاظ بهذه الفيتامينات بشكل طبيعي، فمن الضروري تناولها في وجباتنا الغذائية، ومن ثم فإن إضافة زيت النخيل إلى النظام الغذائي لن تضمن حدوث أي نقص في الفيتامينات.
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6- يعزز من صحة الدماغ
يعد زيت النخيل مصدرًا ممتازًا للتوكوفيرول، وهو نوع من فيتامين (E) ذو خصائص مضادة للأكسدة، تدعم صحة الدماغ، كما تشير الدراسات التي أجريت على الحيوانات والبشر إلى أن التوكرينرينول في زيت النخيل يساعد في الحماية من الخرف، ويقلل من خطر السكتة الدماغية؛ لذا لا بد من استهلاك زيت النخيل في الطهي، والابتعاد عن الزيوت المهدرجة الغنية بكميات كبيرة من الدهون المشبعة والمصنعة.
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