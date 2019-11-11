للحصول على حمل صحي.. استخدمي زيت النخيل في الطهي

كشف تقرير عن النظام الغذائي والتغذية أن زيت النخيل يحتوي على معدلات عالية من فيتامين E، الذي يعمل كمضادات أكسدة طبيعية، تساعد في منع الأمراض المزمنة

تحرير:إسراء سليمان ١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

الزيوت

انتشرت الزيوت الحيوية بشكل كبير في الآونة الأخيرة، ولكن ما لا تعرفه أن مثل هذه الزيوت كانت توجد منذ القدم، إذ استخدمها قدماء المصريين؛ فعلى سبيل المثال، زيت الزيتون يتميز بالعديد من الفوائد الصحية والعلاجية، كتعزيز صحة القولون، وتنظيف الكبد من السموم، وغيرهما من الاستخدامات الأخرى. وبجانب ذلك، يوجد زيت النخيل الذي نال شهرة كبيرة في علاج الأمراض المزمنة، والتحسين من معدلات الطاقة، وغيرهما من الفوائد الأخرى. وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "organic facts".

قبل الحديث عن الفوائد الرائعة التي يتمتع بها زيت النخيل، عليك أن تعرف أولًا القيمة الغذائية له، فهو يحتوي على فيتامين E، ومضادات الأكسدة، إضافة إلى معدلات عالية من البيتا كاروتين، وغيرها من المعادن والفيتامينات المهمة، وفى ما يلي بعض الفوائد: 1- التحسين من معدلات الطاقة بيتا كاروتين هو أحد المكونات