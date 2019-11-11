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للحصول على حمل صحي.. استخدمي زيت النخيل في الطهي

كشف تقرير عن النظام الغذائي والتغذية أن زيت النخيل يحتوي على معدلات عالية من فيتامين E، الذي يعمل كمضادات أكسدة طبيعية، تساعد في منع الأمراض المزمنة
تحرير:إسراء سليمان ١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
الزيوت
الزيوت
انتشرت الزيوت الحيوية بشكل كبير في الآونة الأخيرة، ولكن ما لا تعرفه أن مثل هذه الزيوت كانت توجد منذ القدم، إذ استخدمها قدماء المصريين؛ فعلى سبيل المثال، زيت الزيتون يتميز بالعديد من الفوائد الصحية والعلاجية، كتعزيز صحة القولون، وتنظيف الكبد من السموم، وغيرهما من الاستخدامات الأخرى. وبجانب ذلك، يوجد زيت النخيل الذي نال شهرة كبيرة في علاج الأمراض المزمنة، والتحسين من معدلات الطاقة، وغيرهما من الفوائد الأخرى. وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "organic facts".
قبل الحديث عن الفوائد الرائعة التي يتمتع بها زيت النخيل، عليك أن تعرف أولًا القيمة الغذائية له، فهو يحتوي على فيتامين E، ومضادات الأكسدة، إضافة إلى معدلات عالية من البيتا كاروتين، وغيرها من المعادن والفيتامينات المهمة، وفى ما يلي بعض الفوائد: 1- التحسين من معدلات الطاقة بيتا كاروتين هو أحد المكونات
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مرض البهاق

بعد إصابة رامي جمال به.. اعرف أكثر عن «البهاق»

فاجأنا الفنان والمغني رامي جمال الذي يتمتع بصوت مميز، بإصابته بمرض البهاق الذي انتشر في جسده خلال الفترة الأخيرة. والبهاق هو مشكلة طويلة، حيث تفقد بقع الجلد لونها، كما يمكن أن يؤثر على أي فرد بغض النظر عن عمره، ويصيب الرجال والنساء. عندما تموت الخلايا الصبغية المسؤولة عن إنتاج صبغة الجلد المسماة بـ"الميلانين" تظهر تلك البقع، فمن المعروف أن الميلانين تعطي للبشرة لونها، كما تساعد في الحماية من أشعة الشمس، وعند التركيز على الأشخاص المصابين بهذا المرض، نجد أن نسبتهم تتراوح بين 0.5 و2%.
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دراسة جديدة: ما تأكله الحامل يصيب مولودها بالحساسية

عندما تعرف المرأة بحملها، يجب عليها التوجه إلى الطبيب ليحدد لها بعض الخطوات التي عليها اتباعها مع أخذ قائمة بالأطعمة التي يمكنها تناولها، والأخرى التي من الأفضل تجنبها؛ وذلك لأن كل ما تأكله له تأثير فى الجنين بالإيجاب أو السلب. وخلال الوقت الحالي، يركز الباحثون على معرفة تأثير الحمية التي تتبعها الحامل في صحة الجنين، كما أن هناك دراستين جديدتين تكشفان كيف يمكن أن تأكل المرأة وهي حامل، وكيف تلد، وكيف تطعم طفلها، حيث يمكن أن يكون لها تأثير فى خطر إصابة الطفل بالحساسية.
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مارس رياضة «نط الحبل».. تخلصك من الدهون والأمراض

خلال الفترة الأخيرة، ركزت الأبحاث على أهمية ممارسة التمارين الرياضية من أجل محاربة الأمراض المميتة، ونط الحبل من أنواع الكارديو التي تساعد على حرق الدهون في الجسم وفقدان الوزن، كما أنه تمرين بسيط وفعال، ويستخدمه البعض للإحماء، لكن في الحقيقة يحمل الكثير من الفوائد التي يمكن أن يقدمها، والتي لا تقتصر على نشاط العضلات. تمرين نط الحبل من التمارين التي تحرك الجسم بالكامل، كما يركز عليه الرياضيون، وعلى الرغم من أنك قد تشعر بالتعب عند ممارسته، فإن عليك معرفة فوائده، حسبما ذكرها موقع Style craze.
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«حلاوة المولد» عادة.. ولكنها تؤثر في سكر الدم

يهتم المصريون دائمًا بالطقوس التي سافرت إليهم عبر السنوات، خاصة إذا تعلقت المناسبة بالطعام، ومن أهمها "حلاوة المولد"، التي تحتل مكانة كبيرة لدى المسلمين؛ لأنها من علامات الترحيب بذكرى المولد النبوي الشريف، وترجع أصول هذه المناسبة إلى العصر الفاطمي، ولكن الإفراط في تناولها تنتج عنه مشكلات صحية بالغة، لأنها تحتوي على معدلات عالية من السكر، ما يشكل خطرًا على مرضى السكري ومرضى ضغط الدم؛ لذا لا بد من الاعتدال في تناولها، حتى لا تنتج عنها مضاعفات صحية بالغة تصل إلى السمنة وأمراض القلب.
فواكه-هامة-في-رمضان

الكرنب والرمان.. فواكه وخضراوات الشتاء تعزز المناعة

يُقال دائمًا إن الفاكهة والخضراوات تتنوع بشكل كبير في فصل الصيف، لكن الشتاء أيضًا له فاكهة خاصة به، توفر لك العناصر الغذائية المهمة التي تحتاج إليها، من أجل الحصول على معدلات عالية من الطاقة؛ فعلى سبيل المثال، الرمان يعمل على التقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين والسكتات الدماغية، وللتخلص من نزلات البرد وتقوية الجهاز المناعي، فالبرتقال هو دائمًا الحل، لأنه غني بفيتامين C، ومضادات الأكسدة وغيرها من العناصر الأخرى. وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "bold sky".
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