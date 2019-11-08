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المتحدث العسكري: نواجه الشائعات بنشر الحقائق

تحرير:أ.ش.أ ٠٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:١٢ م
المتحدث العسكري
المتحدث العسكري
أكد المتحدث العسكري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، ضرورة التمييز بين المعلومة والشائعة، واعتماد وسائل الإعلام على المصادر الرسمية والموثوقة لنشر الحقائق، والتركيز على يقظة المواطن الذي أصبح أكثر وعيا في الفترة الأخيرة، جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها مكتبة الإسكندرية بعنوان "مواجهة الشائعات وتماسك الدولة"، وتحدث فيها لفيف من الخبراء والأكاديميين والإعلاميين والشخصيات العامة، وفقا لبيان صحفي صدر اليوم الجمعة، عن مكتبة ا?سكندرية.
وأضاف الرفاعي، أن القوات المسلحة تنأى بنفسها عن الشائعات التي لا يوجد أساس لها من الصحة وترد عليها بالحقائق والمعلومات، مناشدا المواطنين بضرورة تحري الدقة فيما يقدم على وسائل التواصل الاجتماعي.وتابع: "يجب أن يتحلى المواطن بالوعي والنظرة الفاحصة للأمور، لأنه في بعض الأحيان نكون إزاء واقعة أو خبر صحيح،
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مصطفى الفقي

الفقي: مصر تواجه حصارا دوليا وإقليميا وحربا ممنهجة من الشائعات

قال الدكتور مصطفي الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، إن مصر تواجه "حصارا" دوليا وإقليميا وحربا ممنهجة من الشائعات، بهدف زعزعة الاستقرار وتقويض جهود التنمية وبث الفرقة، مشيرا إلى أن عددا من كبرى المحطات التلفزيونية العالمية تتبنى نهجا معاديا لمصر، وأضاف أن حرب الشائعات من أخطر الحروب التي تواجه مصر، وأن مكتبة الإسكندرية مؤسسة مصرية تنشغل بقضايا الوطن، مثلما تهتم بالبعد الدولي في أنشطتها، وشدد على أن مصر دولة قوية متماسكة عصية على التفكك أو السقوط، جاء ذلك خلال افتتاح ندوة "مواجهة الشائعات وتماسك الدولة".
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«حماية المنافسة» عن فسخ تعاقد «لاجاردير»: مراقبة الكاف مستمرة

رحب رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الدكتور أمير نبيل، بالبيان الصادر عن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن فسخ التعاقد مع شركة "لاجاردير" الفرنسية لحقوق البث التليفزيوني لبطولات الاتحاد، تنفيذًا لقرارات الجهاز والأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن، موضحا في بيان صادر عن الجهاز اليوم الجمعة، أن قرار فسخ التعاقد جاء ليؤكد على سلامة وصحة التحقيقات والإجراءات التي اتخذها الجهاز خلال السنوات الماضية ضد ممارسات الكاف أثناء تولي الكاميروني عيسى حياتو رئاسته، واشتراكه مع هشام العمراني سكرتير عام الاتحاد السابق، في مخالفة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري.
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داخل الجزائر.. مصر تنشئ أول مزرعة سمكية مشتركة بإفريقيا

قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عز الدين أبو ستيت، إن المزرعة السمكية المشتركة بين مصر والجزائر التي تم توقيع اتفاقية إنشائها على هامش معرض الصيد البحري بمدينة وهران، هي الأولى من نوعها إفريقيا، مضيفا اليوم الجمعة، أن هذه المزرعة ستقام في ولاية بشار الجزائرية (جنوب غرب)، حيث سيقوم الجانب الجزائري بتقديم البنية الأساسية ومقومات التشغيل بالمزرعة وسيقوم الجانب المصري بإيفاد خبيرين لإدارة المزرعة، مع توفير زريعة الأسماك، والإشراف على العمليات الإنتاجية.
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شبورة ورياح وأمطار.. الأرصاد تُعلن طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا السبت، طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبوره المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مدينتي حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.
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مقتل 83 تكفيريا وتدمير 115 عربة.. بيان جديد من القوات المسلحة

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة اليوم عن القضاء على 83 تكفيريا فى إطار استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة لمكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة خلال الفترة الماضية، وقالت القوات المسلحة فى بيان اليوم، إن جهود الجيش والشرطة أسفرت خلال الفترة من 28 /09 /2019 وحتى اليوم عن تحقيق نجاحات تمثلت فى قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير 14 مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية، بالإضافة إلى تدمير 115 عربة دفع رباعى "9 على الاتجاه الشمالى الشرقى - 52 على الاتجاه الاستراتيجى الغربى - 54 على الاتجاه الاستراتيجى الجنوبى).
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السيسي: «لازم شركات القوات المسلحة تدخل البورصة»

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الطروحات التي تجهزها الدولة في البورصة، لابد أن يكون فيها فرصة لشركات القوات المسلحة. وأضاف السيسي خلال افتتاحه مصانع شركة النصر للكيماويات: "لازم الشركات دي تدخل البورصة، ويكون فرصة للمصريين إنهم يكون ليهم أسهم في هذه الشركات، وبالطريقة دي نكون فتحنا باب المشاركة للشعب المصري والمجتمع في هذه الشركات». وتابع: "إاحنا شغالين في الموضوع دا بقالنا 3 سنوات ولكن موضوع الطرح في البورصة له إجراءات كثيرة مش عايز اتكلم فيها.. عشان كدا لسة منزلش الحجم المناسب".
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: «هنشتغل وهنفتتح مشاريعنا.. واللي يزعل يتفلق»

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن حرب التشكيك وعدم اليقين بدأت منذ 80 عامًا، قائلًا" أنا بقول على الهوا تصدوا وأعملوا لجان وفتشوا واعملوا تقارير وأعلنوها للناس لتوضيح الحقيقة"، مطالبًا الجهات المختصة بالتصدي لحرب الشائعات التى تواجهها مصر خلال الفترة الماضية. وأضاف السيسي، خلال كلمته بافتتاح مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3 التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة بأبو رواش، أن النائب العام حارس وحامى الشعب المصرى، مشيرًا إلى أن المسارات التى كانت فى الدولة فى الماضى كانت تتوافق مع ظروفنا ولكنه جد جديد والمؤسسات مسئولة على حماية الدولة لصالح الدولة وليس لصالح النظام، مؤكدًا أن العمل مستمر فى تنمية الدولة، لافتًا إلى أنه سيكون هناك افتتاحات كثيرة لعدد من المشروعات فى الفترة القادمة وسيتم الإعلان عنها قريبًا.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (3)

السيسي: القوات المسلحة شريك أساسي في إنجاز المشروعات

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن القوات المسلحة تشارك القطاعين الخاص والمدني في إنجاز الأعمال والمشروعات، موجها الشكر للقائمين على إخراج المصنعين التابعين لشركة النصر للكيماويات في "أبورواش". وقال الرئيس السيسي في مداخلة، خلال افتتاح المصنعين بـ"أبو رواش": "أنا بشكر الناس على المصنعين وعلى الجهد المبذول وأقول لكم من شارك في إنجاح وإخراج المصنعين في أقصر وقت كل الشكر والتقدير لكم".
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