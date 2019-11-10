خرافات حول «فيتامين A».. يهيج البشرة ويسبب الجفاف

يعتقد العديد من الأشخاص أن الريتينول يمنحك نتائج سريعة فور تطبيقه، ولكن هذا غير صحيح، فمن المؤكد أنه لا يحتوي على سحر يغيّر من بشرتك على الفور
تحتاج بشرتنا إلى رعاية خاصة، بدايةً من اختيار الغسول المناسب إلى منتج ترطيب عالي الجودة، ومن بين العناصر المهمة التي تحتوي عليها منتجات التجميل، فيتامين "A"، حيث يساعد في علاج حب الشباب، إضافة إلى السيطرة على كمية الدهون التي ينتجها الجسم، كما يمنع تراكم الجلد الميت، ويقدم للبشرة حماية عالية من الجفاف، ويعزز من الدورة الدموية في الجلد. وعلى الجانب الآخر، توجد بعض الخرافات المتعلقة بفيتامين A في ما يتعلق بصحة البشرة، عليك التخلص منها، وذلك نقلًا عن "bold sky".
الريتينول، وهو فيتامين A، يقدم العديد من الفوائد الصحية للجلد، فكشفت الدراسات عن أن التطبيق الموضعي لفيتامين A أو الريتينول يحسن إنتاج الكولاجين في الجلد، ويحسن من مرونته، كما أنه يساعدك في محاربة علامات شيخوخة الجلد؛ مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة، ومن ثم فيتامين (A) أو الريتينول هو مُغذٍّ أساسي للجلد،
الريتينول، وهو فيتامين A، يقدم العديد من الفوائد الصحية للجلد، فكشفت الدراسات عن أن التطبيق الموضعي لفيتامين A أو الريتينول يحسن إنتاج الكولاجين في الجلد، ويحسن من مرونته، كما أنه يساعدك في محاربة علامات شيخوخة الجلد؛ مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة، ومن ثم فيتامين (A) أو الريتينول هو مُغذٍّ أساسي للجلد، ولكن لا يتمكن الجسم من إنتاجه، لذا تحصل عليه من خلال الأطعمة الغذائية، أو منتجات التجميل، وفي الآونة الأخيرة، اكتسب الريتينول شعبية كبيرة في تجديد البشرة، ولكن هناك العديد من الخرافات المحيطة به، التى قد تشعرك بالقلق من استخدامه؛ لذا يجب التخلص منها والتعرف على هذا المنتج المذهل:
1- عدم الخروج في الشمس بعد تطبيقه
هذا غير صحيح تمامًا، فربما توجد بعض الشائعات المتعلقة بعدم استخدام الريتينول، أو عدم الخروج في الشمس بعد تطبيقه، كما يقال إنه يزيد من الضرر الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية الضارة، ومن المحتمل أن يؤدي إلى حروق، ولكن هناك طريقة فعالة لحماية بشرتك، تتمثل في وضع واقٍ من الشمس، بعد استخدام الريتينول مباشرة، لمنع أي ضرر عند التعرض للشمس.
2- يمنحك نتائج سريعة
يعتقد العديد من الأشخاص أن الريتينول يمنحك نتائج سريعة فور تطبيقه، ولكن هذا غير صحيح، فمن المؤكد أنه لا يحتوي على سحر يغير من بشرتك على الفور، فيعد مثل أي منتج للعناية بالبشرة، فلا تتوقع نتائج في غضون أسبوع أو حتى في شهر واحد، بل سوف يستغرق الأمر من 4 إلى 6 أشهر حتى ترى أي تغيير ملحوظ في بشرتك.
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3- لا يمكن استخدامه يوميا
على الرغم من الاعتماد تمامًا على تركيز المنتج الذي تستخدمه، فإنه من الآمن استخدام الريتينول يوميا.
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4- يجب ألا تضع مادة الريتينول تحت عينيك
يستخدم في الأساس لمكافحة التجاعيد وشيخوخة الجلد، ولأن المنطقة التي توجد أسفل العينين أكثر عرضة لمثل هذه الأشياء، فهو آمن بشكل كبير، أما إذا كنت تعاني من بشرة حساسة، فضع كريم العين قبل تطبيق الريتينول.
5- يجعل بشرتك رقيقة
ثبت أن الريتينول يزيد من إنتاج الكولاجين في البشرة، ويجعل بشرتك قوية ومرنة وصحية، وعلى الرغم من ذلك، يعمل على تقشير بشرتك عند البدء في استخدامه، ومن هنا جاءت هذه الخرافة، ولكن لا داعي للقلق، فهو يعمل على تجديد خلايا البشرة، والتخلص من الجلد الميت.
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6- يسبب تهيج الجلد
عند البدء في استخدامه تظهر بعض الأعراض السيئة؛ مثل تقشير البشرة أو جفاف البشرة أو الاحمرار والحكة، كل هذه الأشياء طبيعية بشكل كبير، لأن بشرتك لم تتعود عليه من قبل، ولكن خلال 4- 5 أسابيع، ستختفي كل هذه الآثار، وستحصل في النهاية على بشرة نضرة خالية من العيوب؛ لذا تخلص من الأساطير التي يصنعها الآخرون، وقم بتطبيقه على بشرتك، للوصول إلى بشرة مثالية، وتذكر دائمًا أنه يحتاج إلى بعض الوقت.
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