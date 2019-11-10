خرافات حول «فيتامين A».. يهيج البشرة ويسبب الجفاف

يعتقد العديد من الأشخاص أن الريتينول يمنحك نتائج سريعة فور تطبيقه، ولكن هذا غير صحيح، فمن المؤكد أنه لا يحتوي على سحر يغيّر من بشرتك على الفور

تحرير:إسراء سليمان ١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

صحة البشرة

تحتاج بشرتنا إلى رعاية خاصة، بدايةً من اختيار الغسول المناسب إلى منتج ترطيب عالي الجودة، ومن بين العناصر المهمة التي تحتوي عليها منتجات التجميل، فيتامين "A"، حيث يساعد في علاج حب الشباب، إضافة إلى السيطرة على كمية الدهون التي ينتجها الجسم، كما يمنع تراكم الجلد الميت، ويقدم للبشرة حماية عالية من الجفاف، ويعزز من الدورة الدموية في الجلد. وعلى الجانب الآخر، توجد بعض الخرافات المتعلقة بفيتامين A في ما يتعلق بصحة البشرة، عليك التخلص منها، وذلك نقلًا عن "bold sky".

الريتينول، وهو فيتامين A، يقدم العديد من الفوائد الصحية للجلد، فكشفت الدراسات عن أن التطبيق الموضعي لفيتامين A أو الريتينول يحسن إنتاج الكولاجين في الجلد، ويحسن من مرونته، كما أنه يساعدك في محاربة علامات شيخوخة الجلد؛ مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة، ومن ثم فيتامين (A) أو الريتينول هو مُغذٍّ أساسي للجلد،