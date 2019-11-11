مارس رياضة «نط الحبل».. تخلصك من الدهون والأمراض

يعد نط الحبل وسيلة رائعة لحرق السعرات الحرارية والتخلص من الدهون الزائدة، كما وجد العلماء أن نط الحبل على أنغام الموسيقى يساعد على تحسين مؤشر كتلة الجسم
خلال الفترة الأخيرة، ركزت الأبحاث على أهمية ممارسة التمارين الرياضية من أجل محاربة الأمراض المميتة، ونط الحبل من أنواع الكارديو التي تساعد على حرق الدهون في الجسم وفقدان الوزن، كما أنه تمرين بسيط وفعال، ويستخدمه البعض للإحماء، لكن في الحقيقة يحمل الكثير من الفوائد التي يمكن أن يقدمها، والتي لا تقتصر على نشاط العضلات.
تمرين نط الحبل من التمارين التي تحرك الجسم بالكامل، كما يركز عليه الرياضيون، وعلى الرغم من أنك قد تشعر بالتعب عند ممارسته، فإن عليك معرفة فوائده، حسبما ذكرها موقع Style craze.
1- تحسين صحة القلب
نط الحبل من التمارين المفيدة للقلب، وذلك لأنه يزيد من معدلات ضرباته، كما يسمح للعضلات بضخ الدم المؤكسج وغير المؤكسج في جميع أنحاء الجسم، ومن ثم يعزز صحة القلب.
أجريت دراسة استمرت 12 أسبوعًا حول تأثير نط الحبل فى الأطفال، وكشفت النتائج عن أن ممارسة تلك الرياضة ساعدتهم في تقليل
1- تحسين صحة القلب
نط الحبل من التمارين المفيدة للقلب، وذلك لأنه يزيد من معدلات ضرباته، كما يسمح للعضلات بضخ الدم المؤكسج وغير المؤكسج في جميع أنحاء الجسم، ومن ثم يعزز صحة القلب.
أجريت دراسة استمرت 12 أسبوعًا حول تأثير نط الحبل فى الأطفال، وكشفت النتائج عن أن ممارسة تلك الرياضة ساعدتهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
2- التخلص من دهون الجسم بالكامل
لأن نط الحبل تمرين يستخدم فيه كل جزء من الجسم، فهو يساعد على التخلص من الدهون الزائدة في جميع أنحاء الجسم وضبطها، ولكن لن يساعد في بناء العضلات الكثيفة، بل يمكنه فقط زيادة كثافة عضلات الكتفين والفخذين والساقين.
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3- حرق المزيد من السعرات الحرارية
يعد نط الحبل وسيلة رائعة لحرق السعرات الحرارية والتخلص من الدهون الزائدة، كما وجد العلماء أن نط الحبل على أنغام الموسيقى ساعد على تحسين مؤشر كتلة الجسم أكثر من التمارين الأخرى؛ لذا يمكنك البدء بجلسة بسيطة تتراوح مدتها بين 2- 3 دقائق كل يوم وبعدها زود المدة على فترات.
4- القدرة على التحمل وتحسين التوازن
اكتشف الرياضيون أن المواظبة على تمرين نط الجبل، خاصة للملاكمين، ساعدتهم على تحسين التوازن والتناسق، بالإضافة إلى القدرة على التحمل لدى الشباب.
5- تقوية الجهاز المناعي
أثبتت العديد من الدراسات أن التمارين الرياضية تساعد في تقوية الجهاز المناعي، ومن بينها رياضة نط الحبل، فهو وسيلة لتقليل الالتهابات، ويسهم في تحسين وظيفة الخلايا القاتلة الطبيعية، ولكن احذر فإن الإفراط في ممارسة التمرين يسهم في حدوث عدوى.
6- تحسين كثافة العظام
مشكلة العظام أصبحت شائعة بين الكبار والصغار، ونظرا لانخفاض كثافة العظام، فإن نط الحبل بانتظام يمكن أن يساعد في تحسين الكثافة، والتخلص من هشاشة العظام، كما يساعد على زيادة كثافة عظم الورك.
7- تعزيز الصحة العقلية
من المعروف أن ممارسة التمارين الرياضية تساعد على تحسين المزاج، وهذا ما تفعله رياضة نط الحبل، حيث تحفز إنتاج السيروتونين، فتسهم في تحسين المزاج والاضطرابات العقلية مثل الاكتئاب والقلق.
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8- تحسين اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط
هناك العديد من الأطفال المصابين بهذا الاضطراب، وبناءً على ذلك، فقد أظهرت الأبحاث أن نط الحبل يساعدهم في تقليل هذا الاضطراب، ولكن استشِر طبيبك قبل أن تجعل طفلك يمارس تلك الرياضة.
9- سهل للمفاصل
نط الحبل لا يحمل مشكلة بالنسبة للمفاصل، بل إنه من الرياضات التي تقلل من خطر إصابة الركبتين أو أي مفصل آخر، ولكن لا تحاول القفز على الحبل مباشرة بعد الجراحة أو الإصابة الخطيرة.
10- تحسين صحة الجلد
التعرق رائع لبشرتك، وذلك لأن العرق يساعد في الحفاظ على ترطيب الجلد، كما يعمل كحاجز لمنع الغبار والتلوث والنمو الميكروبي على الجلد، ولأنك عند ممارسة نط الحبل تعرق بشكل كافٍ، فأنت على الطريق الصحيح.