مارس رياضة «نط الحبل».. تخلصك من الدهون والأمراض

يعد نط الحبل وسيلة رائعة لحرق السعرات الحرارية والتخلص من الدهون الزائدة، كما وجد العلماء أن نط الحبل على أنغام الموسيقى يساعد على تحسين مؤشر كتلة الجسم

تحرير:فيروز ياسر ١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٠ م

نط الحبل

خلال الفترة الأخيرة، ركزت الأبحاث على أهمية ممارسة التمارين الرياضية من أجل محاربة الأمراض المميتة، ونط الحبل من أنواع الكارديو التي تساعد على حرق الدهون في الجسم وفقدان الوزن، كما أنه تمرين بسيط وفعال، ويستخدمه البعض للإحماء، لكن في الحقيقة يحمل الكثير من الفوائد التي يمكن أن يقدمها، والتي لا تقتصر على نشاط العضلات. تمرين نط الحبل من التمارين التي تحرك الجسم بالكامل، كما يركز عليه الرياضيون، وعلى الرغم من أنك قد تشعر بالتعب عند ممارسته، فإن عليك معرفة فوائده، حسبما ذكرها موقع Style craze.

1- تحسين صحة القلب نط الحبل من التمارين المفيدة للقلب، وذلك لأنه يزيد من معدلات ضرباته، كما يسمح للعضلات بضخ الدم المؤكسج وغير المؤكسج في جميع أنحاء الجسم، ومن ثم يعزز صحة القلب. أجريت دراسة استمرت 12 أسبوعًا حول تأثير نط الحبل فى الأطفال، وكشفت النتائج عن أن ممارسة تلك الرياضة ساعدتهم في تقليل