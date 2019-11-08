سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

داخل الجزائر.. مصر تنشئ أول مزرعة سمكية مشتركة بإفريقيا

تحرير:أ.ش.أ ٠٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٢ م
مزرعة سمكية - أرشيفية
مزرعة سمكية - أرشيفية
قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عز الدين أبو ستيت، إن المزرعة السمكية المشتركة بين مصر والجزائر التي تم توقيع اتفاقية إنشائها على هامش معرض الصيد البحري بمدينة وهران، هي الأولى من نوعها إفريقيا، مضيفا اليوم الجمعة، أن هذه المزرعة ستقام في ولاية بشار الجزائرية (جنوب غرب)، حيث سيقوم الجانب الجزائري بتقديم البنية الأساسية ومقومات التشغيل بالمزرعة وسيقوم الجانب المصري بإيفاد خبيرين لإدارة المزرعة، مع توفير زريعة الأسماك، والإشراف على العمليات الإنتاجية.
وأشار إلى أن هذه المزرعة هي باكورة التعاون بين مصر والجزائر في مجال الاستزراع السمكي، مضيفا أن "مصر رائدة في الاستزراع السمكي في المياه العذبة، واتفقنا مع الأخوة في الجزائر على نقل الخبرات المصرية لهم". وأكد أن هذا النموذج سيؤدي حال نجاحه إلى نشره في المناطق المحيطة وهذا من الأهداف الأساسية للمزرعة،
اقرأ المزيد
مصطفى الفقي

الفقي: مصر تواجه حصارا دوليا وإقليميا وحربا ممنهجة من الشائعات

قال الدكتور مصطفي الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، إن مصر تواجه "حصارا" دوليا وإقليميا وحربا ممنهجة من الشائعات، بهدف زعزعة الاستقرار وتقويض جهود التنمية وبث الفرقة، مشيرا إلى أن عددا من كبرى المحطات التلفزيونية العالمية تتبنى نهجا معاديا لمصر، وأضاف أن حرب الشائعات من أخطر الحروب التي تواجه مصر، وأن مكتبة الإسكندرية مؤسسة مصرية تنشغل بقضايا الوطن، مثلما تهتم بالبعد الدولي في أنشطتها، وشدد على أن مصر دولة قوية متماسكة عصية على التفكك أو السقوط، جاء ذلك خلال افتتاح ندوة "مواجهة الشائعات وتماسك الدولة".
الدكتور-أمير-نبيل-رئيس-جهاز-حماية-المنافسة

«حماية المنافسة» عن فسخ تعاقد «لاجاردير»: مراقبة الكاف مستمرة

رحب رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الدكتور أمير نبيل، بالبيان الصادر عن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن فسخ التعاقد مع شركة "لاجاردير" الفرنسية لحقوق البث التليفزيوني لبطولات الاتحاد، تنفيذًا لقرارات الجهاز والأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن، موضحا في بيان صادر عن الجهاز اليوم الجمعة، أن قرار فسخ التعاقد جاء ليؤكد على سلامة وصحة التحقيقات والإجراءات التي اتخذها الجهاز خلال السنوات الماضية ضد ممارسات الكاف أثناء تولي الكاميروني عيسى حياتو رئاسته، واشتراكه مع هشام العمراني سكرتير عام الاتحاد السابق، في مخالفة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري.
تامر-الرفاعى

المتحدث العسكري: نواجه الشائعات بنشر الحقائق

أكد المتحدث العسكري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، ضرورة التمييز بين المعلومة والشائعة، واعتماد وسائل الإعلام على المصادر الرسمية والموثوقة لنشر الحقائق، والتركيز على يقظة المواطن الذي أصبح أكثر وعيا في الفترة الأخيرة، جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها مكتبة الإسكندرية بعنوان "مواجهة الشائعات وتماسك الدولة"، وتحدث فيها لفيف من الخبراء والأكاديميين والإعلاميين والشخصيات العامة، وفقا لبيان صحفي صدر اليوم الجمعة، عن مكتبة ا?سكندرية.
طقس (2)

شبورة ورياح وأمطار.. الأرصاد تُعلن طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا السبت، طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبوره المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مدينتي حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.
اقرأ المزيد من الأخبار
علي- بن- فليس-رئيس -الحكومة -الجزائري -الأسبق‎

رئيس وزراء الجزائر الأسبق يتقدم بأوراق ترشحه للرئاسة

سلم علي بن فليس رئيس الحكومة الجزائري الأسبق، ورئيس حزب طلائع الحريات، اليوم السبت، ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية، لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، إذ يعتبر بن فليس، من الأسماء الثقيلة المرشحة للظفر بمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات المزمعة في 12 ديسمبر المقبل. يذكر أن رئيس السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر، قد قال في قت سابق، إن 145 مرشحا محتملا سحبوا استمارات الترشح للانتخابات الرئاسية، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
الرئيس-السيسى

مسؤول بـ«التنمية والتعاون الدولي»: مصر جسر تواصل مع إفريقيا

أكد الدكتور برنهارد فلمبرج رئيس القسم المركزي والمجتمع المدني بالوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، أن مصر تعد شريكا اقتصاديا مهما لألمانيا، مشيرا إلى أن البلدين تجمعهما علاقات على مختلف الأصعده، لاسيما الاقتصادية والتعاون الدولي والإنمائي. وأضاف فلمبرج على هامش احتفاليه اقامتها وكالة الاقتصاد والتنمية تحت رعاية وزارة الاقتصاد والتعاون الإنمائي، أن مصر تلعب دورا مهما كجسر تواصل مع إفريقيا برئاستها للاتحاد الإفريقي.
بوتين (3)

روسيا وإفريقيا توقعان 50 وثيقة بـ12.5 مليار دولار

أعلن مستشار الرئيس الروسي أنطون كوبياكوف، أن روسيا والدول الإفريقية وقعت اتفاقيات - خلال منتدى "روسيا - إفريقيا"، المقامة في مدينة سوتشي الروسية - تقدر قيمتها بنحو 12.5 مليار دولار أمريكي. وقال كوبياكوف، حسبما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الخميس: "يبلغ عدد الاتفاقيات والمذكرات والعقود التي وقعتها روسيا مع الدول الإفريقية أكثر من 50 وثيقة، وبلغ إجمالي الوثائق المعروفة لدينا حتى هذه اللحظة 800 مليار روبل أي نحو 12.5 مليار دولار أمريكي".
هشام-توفيق (2)

مستثمرون: «جسور» بوابة جديدة للتصدير للسوق الإفريقية

انطلقت يوم الثلاثاء الماضي من ميناء العين السخنة إلى ميناء مومباسا في دولة كينيا، أولى الرحلات البحرية ضمن مشروع "جسور" والذي تتبناه وزارة قطاع الأعمال العام لتعزيز التجارة البينية بين مصر ودول القارة الإفريقية. ويهدف مشروع جسور إلى فتح أسواق جديدة للتجارة الخارجية، عبر نافذة واحدة للتعامل مع المصدرين والمستوردين. وتتضمن الرحلة الأولى 52 حاوية مكافئة ما يمثل أكثر من 50% من المستهدف في الثلاثة أشهر الأولى من بدء خدمات مشروع "جسور" والذي انطلق في أكتوبر الحالى.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]