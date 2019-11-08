داخل الجزائر.. مصر تنشئ أول مزرعة سمكية مشتركة بإفريقيا

تحرير:أ.ش.أ ٠٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٢ م

مزرعة سمكية - أرشيفية

قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عز الدين أبو ستيت، إن المزرعة السمكية المشتركة بين مصر والجزائر التي تم توقيع اتفاقية إنشائها على هامش معرض الصيد البحري بمدينة وهران، هي الأولى من نوعها إفريقيا، مضيفا اليوم الجمعة، أن هذه المزرعة ستقام في ولاية بشار الجزائرية (جنوب غرب)، حيث سيقوم الجانب الجزائري بتقديم البنية الأساسية ومقومات التشغيل بالمزرعة وسيقوم الجانب المصري بإيفاد خبيرين لإدارة المزرعة، مع توفير زريعة الأسماك، والإشراف على العمليات الإنتاجية.

وأشار إلى أن هذه المزرعة هي باكورة التعاون بين مصر والجزائر في مجال الاستزراع السمكي، مضيفا أن "مصر رائدة في الاستزراع السمكي في المياه العذبة، واتفقنا مع الأخوة في الجزائر على نقل الخبرات المصرية لهم". وأكد أن هذا النموذج سيؤدي حال نجاحه إلى نشره في المناطق المحيطة وهذا من الأهداف الأساسية للمزرعة،