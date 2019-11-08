حجازي وتريزيجيه يدعمان المنتخب الأوليمبي قبل مواجهة مالي

تحرير:علي الزيني ٠٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٨ م

منتخب مصر الأولمبي

حرص محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق أستون فيلا الإنجليزي، على دعم المنتخب الوطني الأولمبي، بقيادة شوقي غريب، قبل انطلاق مشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، والتي تستضيفها مصر بداية من اليوم الجمعة وحتى الثاني والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، وكتب تريزيجيه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلًا: "كل التوفيق لمنتخب مصر الأولمبي، واثق في قدرة اللاعبين على إسعاد الجماهير المصرية بالصعود لأولمبياد طوكيو.. كلنا في ضهركم 2020".

وكتب أحمد حجازي لاعب وست بروميتش والمنتخب الوطني، قائلًا: "كل التوفيق للمنتخب الأوليمبي اليوم، وتكون بداية تحقيق إنجاز في طوكيو 2020". وأضاف أحمد المحمدي لاعب أستون فيلا والمنتخب الوطني الأول، قائلًا: "بداية الطريق للأولمبياد اليوم.. كل التوفيق لمنتخبنا الأولمبي في مشواره". كل التوفيق لمنتخب مصر الأوليمبي