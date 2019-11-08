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«حماية المنافسة» عن فسخ تعاقد «لاجاردير»: مراقبة الكاف مستمرة

٠٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٩ م
رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
رحب رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الدكتور أمير نبيل، بالبيان الصادر عن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن فسخ التعاقد مع شركة "لاجاردير" الفرنسية لحقوق البث التليفزيوني لبطولات الاتحاد، تنفيذًا لقرارات الجهاز والأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن، موضحا في بيان صادر عن الجهاز اليوم الجمعة، أن قرار فسخ التعاقد جاء ليؤكد على سلامة وصحة التحقيقات والإجراءات التي اتخذها الجهاز خلال السنوات الماضية ضد ممارسات الكاف أثناء تولي الكاميروني عيسى حياتو رئاسته، واشتراكه مع هشام العمراني سكرتير عام الاتحاد السابق، في مخالفة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري.
وأكد أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مستمر في مواجهة أي ممارسات احتكارية تضر بالاقتصاد المصري وبمصالح المواطن المصري وحقوقه، سواء تم ارتكابها داخل مصر أو خارجها، وسيوالي الجهاز مكافحة أساليب بعض الاتحادات الرياضية في الإتيان ببعض الممارسات الاحتكارية التي تؤثر علي حق المشاهدة للمواطنين.وشدد
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مصطفى الفقي

الفقي: مصر تواجه حصارا دوليا وإقليميا وحربا ممنهجة من الشائعات

قال الدكتور مصطفي الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، إن مصر تواجه "حصارا" دوليا وإقليميا وحربا ممنهجة من الشائعات، بهدف زعزعة الاستقرار وتقويض جهود التنمية وبث الفرقة، مشيرا إلى أن عددا من كبرى المحطات التلفزيونية العالمية تتبنى نهجا معاديا لمصر، وأضاف أن حرب الشائعات من أخطر الحروب التي تواجه مصر، وأن مكتبة الإسكندرية مؤسسة مصرية تنشغل بقضايا الوطن، مثلما تهتم بالبعد الدولي في أنشطتها، وشدد على أن مصر دولة قوية متماسكة عصية على التفكك أو السقوط، جاء ذلك خلال افتتاح ندوة "مواجهة الشائعات وتماسك الدولة".
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داخل الجزائر.. مصر تنشئ أول مزرعة سمكية مشتركة بإفريقيا

قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عز الدين أبو ستيت، إن المزرعة السمكية المشتركة بين مصر والجزائر التي تم توقيع اتفاقية إنشائها على هامش معرض الصيد البحري بمدينة وهران، هي الأولى من نوعها إفريقيا، مضيفا اليوم الجمعة، أن هذه المزرعة ستقام في ولاية بشار الجزائرية (جنوب غرب)، حيث سيقوم الجانب الجزائري بتقديم البنية الأساسية ومقومات التشغيل بالمزرعة وسيقوم الجانب المصري بإيفاد خبيرين لإدارة المزرعة، مع توفير زريعة الأسماك، والإشراف على العمليات الإنتاجية.
تامر-الرفاعى

المتحدث العسكري: نواجه الشائعات بنشر الحقائق

أكد المتحدث العسكري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، ضرورة التمييز بين المعلومة والشائعة، واعتماد وسائل الإعلام على المصادر الرسمية والموثوقة لنشر الحقائق، والتركيز على يقظة المواطن الذي أصبح أكثر وعيا في الفترة الأخيرة، جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها مكتبة الإسكندرية بعنوان "مواجهة الشائعات وتماسك الدولة"، وتحدث فيها لفيف من الخبراء والأكاديميين والإعلاميين والشخصيات العامة، وفقا لبيان صحفي صدر اليوم الجمعة، عن مكتبة ا?سكندرية.
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شبورة ورياح وأمطار.. الأرصاد تُعلن طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا السبت، طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبوره المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مدينتي حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.
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سامح-شكرى

شكري: الأولوية لمبدأ الحلول في تعامل مصر مع أزمات أفريقيا

أكد وزير الخارجية سامح شكري، الأولوية التي توليها مصر لمبدأ الحلول الإفريقية للأزمات الأفريقية، منوهًا بالعمل الجاري لتطوير بنية السلم والأمن الأفريقية، والإرادة السياسية القوية لرؤساء الدول والحكومات الأفريقية لتفعيل مبادرة "إسكات البنادق في أفريقيا بحلول عام 2020"، جاء ذلك في كلمة الوزير التي ألقاها اليوم الأحد، خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية لاجتماع "مجموعة النواة" لمؤتمر ميونخ للأمن، والذي يعقد بالقاهرة للمرة الأولى، بحضور ولفجانج إيشينجر رئيس المؤتمر ووزراء الخارجية والدفاع لعدد من الدول العربية والأفريقية، فضلًا عن عدد من السفراء الأجانب وممثلي السفارات والمنظمات الإقليمية والدولية المعتمدين بمصر، حيث تناولت الجلسة الرؤية الأفريقية إزاء الحفاظ على السلم وتعزيز الاستقرار.
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السيسي يلتقي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تطلع مصر لاستمرار التعاون والتنسيق الوثيق مع فريق العمل بمفوضية الاتحاد الإفريقي لدفع عجلة العمل الأفريقي المشترك في مختلف المجالات خلال الرئاسة المصرية للاتحاد، بما يخدم مصالح القارة الأفريقية على نحو فعال. وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن السيسي أكد أهمية تضافر كافة الجهود لتحقيق تطور ملموس على صعيد المجالات ذات الأولوية المطروحة على أجندة الاتحاد الإفريقي، خاصة بالتركيز على قطاعات التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، والسلم والأمن، والإصلاح المؤسسي للاتحاد، والتعاون مع الشركاء الدوليين.
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السيسي: حريصون على تعزيز العلاقات مع تشاد

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، على تميز العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين مصر وتشاد، وعلى حرص مصر على تعزيز وتطوير العلاقات مع تشاد على مختلف المستويات، أخذا في الاعتبار علاقة الجوار الاستراتيجي التي تجمع بين البلدين فضلا عن اتفاق الرؤى حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية، جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء، بمدينة سوتشي الروسية مع الرئيس التشادي إدريس ديبي، حيث بحثا سبل الدفع قدماً بالتعاون الثنائي بين البلدين.
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