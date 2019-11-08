رياضة

رمضان صبحي ومصطفى محمد يقودان الفراعنة أمام مالي

تحرير:كريم أحمد ٠٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٣ م
منتخب مصر
منتخب مصر
أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، الذي يواجه نظيره المالي، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 8 منتخبات هي: مصر، ونيجيريا، وغانا، والكاميرون، ومالي، وزامبيا، وكوت ديفوار، وجنوب إفريقيا، وتتأهل 3 منها للأولمبياد. ويدير المباراة تحكيميا الحكم الدولي البوروندي جيورجيس جاتوجاتو، ويعاونه الثنائي حبيب سانو وعبد العزيز سالي، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام بالبطولة.
وجاء تشكيل الفراعنة كالتالي: حراسة المرمى: محمد صبحى. خط الدفاع: أسامة جلال - أحمد رمضان "بيكهام" - محمد عبد السلام - أحمد أبو الفتوح. خط الوسط: أكرم توفيق - ناصر ماهر - كريم العراقي - رمضان صبحي - صلاح محسن. خط الهجوم: مصطفى محمد. ويرغب شوقي غريب، مدرب المنتخب الوطني تحت 23 عامًا، في جني ثمار 20 شهرًا
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ناصر-ماهر

إصابة ناصر ماهر أمام مالي في افتتاح أمم إفريقيا

تعرض ناصر ماهر لاعب المنتخب الوطني الأوليمبي، للإصابة في الدقيقة الثانية عشر من المباراة الافتتاحية أمام منتخب مالي، ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، والتي تستضيفها مصر بداية من اليوم الجمعة وحتى الثاني والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، حيث التحم ماهر مع إبراهيما كونيه، ما نتج عنه سقوط اللاعب متأثرا بإصابة في الكتف، وعقب تلقيه العلاج الطبي على أرض الملعب طالب الطاقم الطبي بخروج اللاعب، وشارك عمار حمدي بدلًا منه.
أشرف صبحي (6)

وزير الرياضة ينقل تحية السيسي لحضور افتتاح بطولة إفريقيا

رحب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالحضور المشاركين في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر، وعلى رأسهم أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، ونقل صبحي للحضور تحية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وترحيبه بالحضور، مشيدًا باستضافة مصر لبطولة الأمم الإفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، التي انطلقت بمواجهة منتخب الوطني ونظيره المالي.
حفل الافتتاح

بحفل أسطوري.. مصر تبهر العالم في افتتاح أمم إفريقيا تحت 23 عاما

في حفل عالمي أبهرت مصر مجددًا الدول الإفريقية والعالم، خلال افتتاح بطولة أمم لإفريقيا للشباب تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجاري، حيث شهد الحفل فقرة غنائية لفرقة شارموفرز الشهيرة، فيما شهد الجزء الثاني منه فقرة ألعاب نارية على مستوى عالمي، لاقت قبول وإعجاب جميع الحاضرين من ممثلي الاتحاد الإفريقي "كاف" والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وأعادت مصر من جديد للأذهان نجاحها منقطع النظير في افتتاح بطولة أمم افريقيا للكبار التي استضافتها مصر العام الجاري.
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منتخب مصر الأولمبي (4)

حجازي وتريزيجيه يدعمان المنتخب الأوليمبي قبل مواجهة مالي

حرص محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق أستون فيلا الإنجليزي، على دعم المنتخب الوطني الأولمبي، بقيادة شوقي غريب، قبل انطلاق مشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، والتي تستضيفها مصر بداية من اليوم الجمعة وحتى الثاني والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، وكتب تريزيجيه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلًا: "كل التوفيق لمنتخب مصر الأولمبي، واثق في قدرة اللاعبين على إسعاد الجماهير المصرية بالصعود لأولمبياد طوكيو.. كلنا في ضهركم 2020".
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طاهر محمد طاهر يثير القلق في معسكر المنتخب الأولمبي

يخضع طاهر محمد طاهر مهاجم المنتخب الأوليمبي المصري، لكشف طبي أخير فى مران الفراعنة اليوم باستاد بتروسبورت للحكم على إصابته وإمكانية المشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، حيث تعرض طاهر لمزق في العضلة الخلفية؛ الأمر الذي يصعب مشاركته في مباراة غد الجمعة، في أولى مباريات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا والتي ستكون أمام مالي على استاد القاهرة الدولي، وأكد مصدر في المنتخب أن طاهر كان يعاني من نفس الإصابة قبل انضمامه لمعسكر المنتخب وتم تجهيزه من قبل الجهاز الفني بقيادة شوقى غريب وتم وضع برنامج خاص به.
محمد محمود لاعب الاهلى

محمد محمود للمنتخب الأولمبي: أنتظر تأهلكم للأولمبياد

حرص محمد محمود، لاعب منتخب مصر الأولمبي والنادي الأهلي، على دعم زملائه قبل ساعات من انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا التي تستضيفها مصر خلال الفترة بين 8 نوفمبر الجاري وحتى 22 من الشهر ذاته. وكان اللاعب قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي بعد أيام قليلة من عودته للملاعب بعد إصابة سابقة بالصليبي، وتم استبعاده من المشاركة مع الفراعنة في المسابقة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. وقال محمود في تصريحات مصورة: "كل التوفيق لزملائي في البطولة التي نستضيفها على أرض مصر، وهذا دافع كبير للفريق".
مؤتمر شوقي غريب

غريب: الدولة وفرت كل احتياجاتنا.. وهدفنا الأولمبياد

قال شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، إن الدولة وفرت للمنتخب كل احتياجاته قبل افتتاح كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، يوم الجمعة، بمواجهة مالي، وأوضح غريب، في المؤتمر الصحفي للمباراة: «بدأنا الإعداد منذ فترة، والدولة وفرت كل احتياجاتنا وخضنا مباريات ودية كثيرة جدا ومع مدارس مختلفة. نعتمد على اللاعبين المحليين وجربنا عددا كبيرا من اللاعبين. كل منتخبات البطولة كبيرة وقوية والجميع يرغب في التأهل لأولمبياد طوكيو 2020». وتابع: «الأدوار الصعبة في البطولات الكبرى تبدأ من دور الثمانية، أقوى 8 منتخبات تشارك في البطولة».
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