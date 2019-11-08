رمضان صبحي ومصطفى محمد يقودان الفراعنة أمام مالي
تحرير:كريم أحمد
٠٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٣ م
منتخب مصر
أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، الذي يواجه نظيره المالي، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 8 منتخبات هي: مصر، ونيجيريا، وغانا، والكاميرون، ومالي، وزامبيا، وكوت ديفوار، وجنوب إفريقيا، وتتأهل 3 منها للأولمبياد.
ويدير المباراة تحكيميا الحكم الدولي البوروندي جيورجيس جاتوجاتو، ويعاونه الثنائي حبيب سانو وعبد العزيز سالي، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام بالبطولة.
وجاء تشكيل الفراعنة كالتالي:
حراسة المرمى: محمد صبحى.
خط الدفاع: أسامة جلال - أحمد رمضان "بيكهام" - محمد عبد السلام - أحمد أبو الفتوح.
خط الوسط: أكرم توفيق - ناصر ماهر - كريم العراقي - رمضان صبحي - صلاح محسن.
خط الهجوم: مصطفى محمد.
ويرغب شوقي غريب، مدرب المنتخب الوطني تحت 23 عامًا، في جني ثمار 20 شهرًا
وجاء تشكيل الفراعنة كالتالي:
حراسة المرمى: محمد صبحى.
خط الدفاع: أسامة جلال - أحمد رمضان "بيكهام" - محمد عبد السلام - أحمد أبو الفتوح.
خط الوسط: أكرم توفيق - ناصر ماهر - كريم العراقي - رمضان صبحي - صلاح محسن.
خط الهجوم: مصطفى محمد.
ويرغب شوقي غريب، مدرب المنتخب الوطني تحت 23 عامًا، في جني ثمار 20 شهرًا من العمل المتواصل بقيادة الفراعنة للظهور في مسابقة كرة القدم في ألعاب طوكيو 2020.
ولم تحقق مصر أي ميدالية أولمبية في كرة القدم، وكان أكبر إنجاز لها الوصول للمركز الرابع في نسختي 1928 و1964، بينما بلغت دور الثمانية في آخر مشاركة لها في دورة لندن 2012.