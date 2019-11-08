رمضان صبحي ومصطفى محمد يقودان الفراعنة أمام مالي

تحرير:كريم أحمد ٠٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٣ م

منتخب مصر

أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، الذي يواجه نظيره المالي، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 8 منتخبات هي: مصر، ونيجيريا، وغانا، والكاميرون، ومالي، وزامبيا، وكوت ديفوار، وجنوب إفريقيا، وتتأهل 3 منها للأولمبياد. ويدير المباراة تحكيميا الحكم الدولي البوروندي جيورجيس جاتوجاتو، ويعاونه الثنائي حبيب سانو وعبد العزيز سالي، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام بالبطولة.

وجاء تشكيل الفراعنة كالتالي: حراسة المرمى: محمد صبحى. خط الدفاع: أسامة جلال - أحمد رمضان "بيكهام" - محمد عبد السلام - أحمد أبو الفتوح. خط الوسط: أكرم توفيق - ناصر ماهر - كريم العراقي - رمضان صبحي - صلاح محسن. خط الهجوم: مصطفى محمد. ويرغب شوقي غريب، مدرب المنتخب الوطني تحت 23 عامًا، في جني ثمار 20 شهرًا