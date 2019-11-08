فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

لتأثيرها القوي عربيا.. تكريم أمريكي خاص للفنانة يسرا

الجمعية الأمريكية: يسرا أيقونة في الشرق الأوسط وإلهام حقيقي لملايين من معجبيها سواء من خلال عملها كممثلة على الشاشة أو تفانيها لأجل خدمة مجتمعها وخلق عالم أفضل
تحرير:محمد عبد المنعم ٠٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٥ م
يسرا
يسرا
كرمت جمعية أميركا للإعلام الخارجي (AAM) النجمة الكبيرة يسرا، في حفل العشاء السنوي السابع بواشنطن، والذي استهدف تكريم الأفراد الذين تكشف أعمالهم عن التزام قوي بقيم عالمية ومن يقدرون قوة الإعلام في نقل المعلومات والإلهام والتأثير الإيجابي على المجتمع، وعلى رأسهم الفنانة يسرا باعتبار أن مسارها المهني يمنح الأمريكيين نموذجا مختصرا لتاريخ صناعة الترفيه في مصر، ودور هذه الصناعة كمحفز للحوار المجتمعي، وصداها المستدام في العالم العربي والقدرة على تناول التابوهات وإبراز الأصوات الساعية إلى إحداث التغيير الإيجابي.
وقال آرون لوبيل مؤسس ورئيس الجمعية، إن "يسرا أيقونة في الشرق الأوسط وإلهام حقيقي لملايين من معجبيها، سواء من خلال عملها كممثلة على الشاشة أو تفانيها لأجل خدمة مجتمعها وخلق عالم أفضل؛ وتفخر AAM بتكريم الفنانة التي لا مثيل لها يسرا من خلال حفل توزيع جوائزنا السنوي السابع بواشنطن".وقالت يسرا في الحفل الذي
اقرأ المزيد
هيثم- أحمد- زكي

سرادق عزاء للفنان هيثم زكي بالزقازيق.. وأسرته: ربنا يرحمه

تقيم أسرة الفنان هيثم أحمد زكي، الذي وافته المنية صباح أمس الخميس، سرادق عزاء له اليوم الجمعة بمدينة الزقازيق. وقال شريف إبراهيم إمام ابن عمة الفقيد، إن الأسرة فوجئت بوفاته في وقت مبكر من صباح الأمس في هذه السن المبكرة، داعيا له بالرحمة والمغفرة. يذكر أن أسرة الفقيد هيثم أحمد زكي، الذي توفي عن عمر يناهز 35 عامًا متأثرًا بهبوط حاد في الدورة الدموية ووارى جثمانه الثرى بمقبرة والده، تقيم بمدينة الزقازيق. وكان الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية قد صرح أمس بأنه سيقام عزاء للفقيد غدا السبت في مسجد الشرطة في الشيخ زايد.
هيثم أحمد زكي

مكملات غذائية وقيء.. اللحظات الأخيرة في حياة هيثم أحمد زكي

عاينت النيابة العامة بجنوب الجيزة، منزل الفنان هيثم أحمد زكي، في مدينة الشيخ زايد، الذي شهد وفاته المفاجئة فجر اليوم الخميس، وكشفت التحقيقات، وجود "مكمل غذائي" كان يتناوله الفنان البالغ من العمر 35 عاما، استعدادا للتمارين التي يؤديها داخل "الجيم"، ورجحت التحريات والتحقيقات، أنها هذه المكملات تسببت في إصابته بـ"مغص"، مع ضعف تناول الطعام، ما نتج عنه إصابته بحالة إعياء شديدة قبل وفاته بيوم واحد، مضيفة أنه عقب شعوره بالإعياء توجه إلى إحدى الصدليات واشترى مجموعة من الأدوية.
5

حجاب زينة وانفعال دينا.. لقطات من جنازة هيثم أحمد زكي

ودع المئات من نجوم الفن والرياضة، ظهر اليوم الخميس، جثمان الفنان هيثم أحمد زكي، من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين. وشارك عدد كبير من النجوم، أبرزهم: "محمد هنيدي ومحمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة والإعلامي أحمد شوبير وعمر مصطفى متولي ودينا الشربيني وأشرف زكي ورشوان توفيق وحمادة صدقي وهشام ماجد وباسم سمرة وعمر السعيد ومنى عبد الغني وناهد السباعي وبسمة وسارة نخلة ومحمد إمام وأمير شاهين ولقاء الخميسى وطارق عبد العزيز وأيتن عامر وأمينة خليل ومحمد لطفي ودلال عبد العزيز والمخرج على بدرخان والمخرج عماد البهات".
اقرأ المزيد من الأخبار
المطرب أبو

أبو: أتمنى أن أمثل مع يسرا.. وهذا سبب قلة حفلاتى

نجاح كبير حققته أغنية "3 دقات" التى قدمها المطرب "أبو" فى الدورة الأولى من مهرجان الجونة السينمائى، لتنطلق من هنا نجوميته وتتخطى مشاهدات الأغنية عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" الـ510 ملايين مشاهدة، وهو رقم كبير من الصعب أن تصل إليه أغنية مصرية، ولكن هذا النجاح الكبير حمّل "أبو" مسؤولية الأعمال المقبلة، ورفع سقف توقعات الجمهور، الذين ينتظرون منه بعد ذلك أغانى بنفس الجودة والنجاح، ووضعوا أعماله الجديدة فى مقارنة دائما بالأغنية التى صنعت شهرته.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]