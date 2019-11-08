بحفل أسطوري.. مصر تبهر العالم في افتتاح أمم إفريقيا تحت 23 عاما

٠٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٥ م

حفل الافتتاح

في حفل عالمي أبهرت مصر مجددًا الدول الإفريقية والعالم، خلال افتتاح بطولة أمم لإفريقيا للشباب تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجاري، حيث شهد الحفل فقرة غنائية لفرقة شارموفرز الشهيرة، فيما شهد الجزء الثاني منه فقرة ألعاب نارية على مستوى عالمي، لاقت قبول وإعجاب جميع الحاضرين من ممثلي الاتحاد الإفريقي "كاف" والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وأعادت مصر من جديد للأذهان نجاحها منقطع النظير في افتتاح بطولة أمم افريقيا للكبار التي استضافتها مصر العام الجاري.

ويلعب الفراعنة مباراة الافتتاح، بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد صبحى. خط الدفاع: أسامة جلال - أحمد رمضان "بيكهام" - محمد عبد السلام - أحمد أبو الفتوح. خط الوسط: أكرم توفيق - ناصر ماهر - كريم العراقي - رمضان صبحي - صلاح محسن. خط الهجوم: مصطفى محمد. ويرغب شوقي غريب، مدرب المنتخب