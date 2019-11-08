وزير الرياضة ينقل تحية السيسي لحضور افتتاح بطولة إفريقيا

تحرير:علي الزيني ٠٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:١٦ م

أشرف صبحي

رحب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالحضور المشاركين في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر، وعلى رأسهم أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، ونقل صبحي للحضور تحية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وترحيبه بالحضور، مشيدًا باستضافة مصر لبطولة الأمم الإفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، التي انطلقت بمواجهة منتخب الوطني ونظيره المالي.

وانطلقت اليوم الجمعة البطولة الأفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والتى تستضيفها مصر حتى 22 من شهر نوفمبر الجاري، بمشاركة 8 منتخبات، إذ افتتح منتخب مصر الأولمبى، أولى مباريات دور المجموعات بالبطولة أمام نظيره المالى فى السابعة من مساء. ضمن منافسات المجموعة التى تضم إلى جانب مصر ومالى كلا من الكاميرون