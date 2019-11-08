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الفقي: مصر تواجه حصارا دوليا وإقليميا وحربا ممنهجة من الشائعات

تحرير:محمد مجلى ٠٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:١٧ م
مصطفى الفقي
مصطفى الفقي
قال الدكتور مصطفي الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، إن مصر تواجه "حصارا" دوليا وإقليميا وحربا ممنهجة من الشائعات، بهدف زعزعة الاستقرار وتقويض جهود التنمية وبث الفرقة، مشيرا إلى أن عددا من كبرى المحطات التلفزيونية العالمية تتبنى نهجا معاديا لمصر، وأضاف أن حرب الشائعات من أخطر الحروب التي تواجه مصر، وأن مكتبة الإسكندرية مؤسسة مصرية تنشغل بقضايا الوطن، مثلما تهتم بالبعد الدولي في أنشطتها، وشدد على أن مصر دولة قوية متماسكة عصية على التفكك أو السقوط، جاء ذلك خلال افتتاح ندوة "مواجهة الشائعات وتماسك الدولة".
وأشار الكاتب عماد الدين حسين، إلى أن الإعلام يواجه الشائعات ولكن ينبغي أن تتكاتف كل المؤسسات، وتؤدي أدوارها، مشددا على أن هناك ضرورة لتدريب وتأهيل الإعلاميين بشكل دائم للتصدى للشائعات، ويتعين أن تتغير فلسفة الهيئات الحكومية بحيث ترد فورا على الشائعات.ودعت الدكتورة هويدا مصطفى، إلى ضرورة وجود استراتيجة
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الدكتور-أمير-نبيل-رئيس-جهاز-حماية-المنافسة

«حماية المنافسة» عن فسخ تعاقد «لاجاردير»: مراقبة الكاف مستمرة

رحب رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الدكتور أمير نبيل، بالبيان الصادر عن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن فسخ التعاقد مع شركة "لاجاردير" الفرنسية لحقوق البث التليفزيوني لبطولات الاتحاد، تنفيذًا لقرارات الجهاز والأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن، موضحا في بيان صادر عن الجهاز اليوم الجمعة، أن قرار فسخ التعاقد جاء ليؤكد على سلامة وصحة التحقيقات والإجراءات التي اتخذها الجهاز خلال السنوات الماضية ضد ممارسات الكاف أثناء تولي الكاميروني عيسى حياتو رئاسته، واشتراكه مع هشام العمراني سكرتير عام الاتحاد السابق، في مخالفة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري.
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داخل الجزائر.. مصر تنشئ أول مزرعة سمكية مشتركة بإفريقيا

قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عز الدين أبو ستيت، إن المزرعة السمكية المشتركة بين مصر والجزائر التي تم توقيع اتفاقية إنشائها على هامش معرض الصيد البحري بمدينة وهران، هي الأولى من نوعها إفريقيا، مضيفا اليوم الجمعة، أن هذه المزرعة ستقام في ولاية بشار الجزائرية (جنوب غرب)، حيث سيقوم الجانب الجزائري بتقديم البنية الأساسية ومقومات التشغيل بالمزرعة وسيقوم الجانب المصري بإيفاد خبيرين لإدارة المزرعة، مع توفير زريعة الأسماك، والإشراف على العمليات الإنتاجية.
تامر-الرفاعى

المتحدث العسكري: نواجه الشائعات بنشر الحقائق

أكد المتحدث العسكري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، ضرورة التمييز بين المعلومة والشائعة، واعتماد وسائل الإعلام على المصادر الرسمية والموثوقة لنشر الحقائق، والتركيز على يقظة المواطن الذي أصبح أكثر وعيا في الفترة الأخيرة، جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها مكتبة الإسكندرية بعنوان "مواجهة الشائعات وتماسك الدولة"، وتحدث فيها لفيف من الخبراء والأكاديميين والإعلاميين والشخصيات العامة، وفقا لبيان صحفي صدر اليوم الجمعة، عن مكتبة ا?سكندرية.
طقس (2)

شبورة ورياح وأمطار.. الأرصاد تُعلن طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا السبت، طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبوره المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مدينتي حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.
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تامر-الرفاعى

المتحدث العسكري: نواجه الشائعات بنشر الحقائق

أكد المتحدث العسكري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، ضرورة التمييز بين المعلومة والشائعة، واعتماد وسائل الإعلام على المصادر الرسمية والموثوقة لنشر الحقائق، والتركيز على يقظة المواطن الذي أصبح أكثر وعيا في الفترة الأخيرة، جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها مكتبة الإسكندرية بعنوان "مواجهة الشائعات وتماسك الدولة"، وتحدث فيها لفيف من الخبراء والأكاديميين والإعلاميين والشخصيات العامة، وفقا لبيان صحفي صدر اليوم الجمعة، عن مكتبة ا?سكندرية.
منتدى-اعلام-مصر (6)

الحريات والتدريب المستمر.. توصيات منتدى إعلام مصر

أعلن منتدي إعلام مصر، توصيات نسخته الثانية التي عقدت فعاليتها يومي 3 و4 نوفمبر 2019، والذي يتواجد فيها "التحرير" كشريك إعلامي للمنتدى، بحضور مئات الصحفيين المصريين والعرب وتعقد فعالياته بالقاهرة.. وخلصت إلى: 1- إعادة النظر في قوانين تنظيم الإعلام حتى تعكس مواد الدستور التي تكرس بشكل حقيقي للحريات الإعلامية. 2- الحريات الإعلامية شرطا أساسيا للوصول إلى صحافة جيدة تعبر عن المجتمع وتساهم في تطوره. 3- تطبيق المعايير التي تسير عليها النظم الصحفية الجيدة العالمية والعربية بإرساء التنظيم المؤسسى والتزامات الجودة والثقة والاعتمادية.
عمرو طلعت

البرلمان يستأنف جلساته الأحد.. ويستضيف وزير الاتصالات الثلاثاء

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة، الأحد المقبل، لمدة 3 أيام متتالية، إذ يأخذ الرأي النهائى فى عدد من مشروعات القوانين ويناقش مشروعات واتفاقيات أخرى تمهيدا لإقرارها، كما يستعرض طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب بشأن سياسات الحكومة لتحديد موعد للمناقشة. ويستضيف المجلس، الثلاثاء المقبل، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للرد على طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة من النواب إلى الحكومة، منها سوء خدمات الهاتف الأرضي وشبكات المحمول والإنترنت ودور الوزارة فى مواجهة الحرب الإلكترونية والشائعات على مواقع التواصل، وخطتها لتطوير قطاع البرمجيات.
الكويت.

السفارة المصرية: سلمنا الكويت ما يثبت اختلاق واقعة الاعتداء على مواطن

أعلنت السفارة المصرية لدى الكويت اليوم الثلاثاء، أنها سلمت وزارة الخارجية الكويتية، نتائج التحقيق فيما تردد عن الاعتداء على مواطن كويتي بمقر القنصلية المصرية، وتفاصيل الواقعة المثبتة في فيديو مصور، والتي تبين عدم صحة الرواية المتداولة وتضمنها العديد من الادعاءات المختلقة. وأكدت السفارة المصرية - في بيان رسمي - التزام القنصلية المصرية التام بكافة القواعد والقوانين المعمول بها أثناء تأديتها لمهامها، منوهة إلى أنه جرى تحقيق موسع في الواقعة محل الادعاء، للوقوف على ملابساتها، ‏واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
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