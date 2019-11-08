الفقي: مصر تواجه حصارا دوليا وإقليميا وحربا ممنهجة من الشائعات

تحرير:محمد مجلى ٠٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:١٧ م

مصطفى الفقي

قال الدكتور مصطفي الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، إن مصر تواجه "حصارا" دوليا وإقليميا وحربا ممنهجة من الشائعات، بهدف زعزعة الاستقرار وتقويض جهود التنمية وبث الفرقة، مشيرا إلى أن عددا من كبرى المحطات التلفزيونية العالمية تتبنى نهجا معاديا لمصر، وأضاف أن حرب الشائعات من أخطر الحروب التي تواجه مصر، وأن مكتبة الإسكندرية مؤسسة مصرية تنشغل بقضايا الوطن، مثلما تهتم بالبعد الدولي في أنشطتها، وشدد على أن مصر دولة قوية متماسكة عصية على التفكك أو السقوط، جاء ذلك خلال افتتاح ندوة "مواجهة الشائعات وتماسك الدولة".

وأشار الكاتب عماد الدين حسين، إلى أن الإعلام يواجه الشائعات ولكن ينبغي أن تتكاتف كل المؤسسات، وتؤدي أدوارها، مشددا على أن هناك ضرورة لتدريب وتأهيل الإعلاميين بشكل دائم للتصدى للشائعات، ويتعين أن تتغير فلسفة الهيئات الحكومية بحيث ترد فورا على الشائعات.ودعت الدكتورة هويدا مصطفى، إلى ضرورة وجود استراتيجة