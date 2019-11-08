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أبو شقة: انتهاء مدة مجلس النواب يوم 19 يناير الساعة 12 ليلا

تحرير:محمد فتحي ٠٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:١٧ م
بهاء أبو شقة
بهاء أبو شقة
كشف المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان،، موعد انتهاء المدة التشريعية لمجلس النواب الحالي، إذ قال إن المجلس بدأ جلساته في يناير 2016، وأن الفصل التشريعي طبقًا للدستور هو 5 دورات انعقاد ومستمر لمدة 5 سنوات. وأضاف أبو شقة خلال حواره في برنامج «الجمعة في مصر» على فضائية «أم بي سي مصر» مع الإعلامية ياسمين سعيد، اليوم الجمعة، أن هذا المجلس الحالي تنتهي مدته 9 يناير 2021، الساعة الثانية عشر ليلا، مشيرًا إلى أن هناك نصا دستوريا يقول إن دور الانعقاد يبدأ في الخميس الأول من شهر أكتوبر.
وكان المتحدث الإعلامى لمجلس النواب النائب صلاح حسب الله، قد نفى ما تردد إعلاميا بشأن دراسة هيئة مكتب المجلس مد دور الانعقاد الحالي، مؤكدا أن هذا الكلام لا صحة له على الإطلاق. وقال حسب الله فى بيان الأربعاء الماضي، إن دور الانعقاد الحالي الخامس لمجلس النواب فى فصله التشريعى الأول سيفض في موعده طبقا
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مات في ظروف طبيعية.. تفاصيل وفاة شرطي سوداني بالقاهرة

أكد مصدر مطلع، أنه لا صحة لما تم تداوله ببعض المواقع الإخبارية السودانية حول وفاة شرطي سوداني في ظروف غامضة أثناء تواجده للعلاج بالقاهرة وحدوث احتجاجات في العاصمة السودانية الخرطوم بسبب ذلك الأمر، إذ كانت بعض المواقع الإخبارية السودانية بشبكة "الإنترنت" قد تداولت خبرًا بحدوث احتجاجات بالعاصمة السودانية الخرطوم بمنطقة أم درمان، إثر وفاة الشرطى السوداني المستقيل نزار النعيم في ظروف غامضة أثناء تواجده بالقاهرة، عقب وصوله إليها لتلقى العلاج..
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الفقي: مصر تواجه حصارا دوليا وإقليميا وحربا ممنهجة من الشائعات

قال الدكتور مصطفي الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، إن مصر تواجه "حصارا" دوليا وإقليميا وحربا ممنهجة من الشائعات، بهدف زعزعة الاستقرار وتقويض جهود التنمية وبث الفرقة، مشيرا إلى أن عددا من كبرى المحطات التلفزيونية العالمية تتبنى نهجا معاديا لمصر، وأضاف أن حرب الشائعات من أخطر الحروب التي تواجه مصر، وأن مكتبة الإسكندرية مؤسسة مصرية تنشغل بقضايا الوطن، مثلما تهتم بالبعد الدولي في أنشطتها، وشدد على أن مصر دولة قوية متماسكة عصية على التفكك أو السقوط، جاء ذلك خلال افتتاح ندوة "مواجهة الشائعات وتماسك الدولة".
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«حماية المنافسة» عن فسخ تعاقد «لاجاردير»: مراقبة الكاف مستمرة

رحب رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الدكتور أمير نبيل، بالبيان الصادر عن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن فسخ التعاقد مع شركة "لاجاردير" الفرنسية لحقوق البث التليفزيوني لبطولات الاتحاد، تنفيذًا لقرارات الجهاز والأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن، موضحا في بيان صادر عن الجهاز اليوم الجمعة، أن قرار فسخ التعاقد جاء ليؤكد على سلامة وصحة التحقيقات والإجراءات التي اتخذها الجهاز خلال السنوات الماضية ضد ممارسات الكاف أثناء تولي الكاميروني عيسى حياتو رئاسته، واشتراكه مع هشام العمراني سكرتير عام الاتحاد السابق، في مخالفة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري.
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داخل الجزائر.. مصر تنشئ أول مزرعة سمكية مشتركة بإفريقيا

قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عز الدين أبو ستيت، إن المزرعة السمكية المشتركة بين مصر والجزائر التي تم توقيع اتفاقية إنشائها على هامش معرض الصيد البحري بمدينة وهران، هي الأولى من نوعها إفريقيا، مضيفا اليوم الجمعة، أن هذه المزرعة ستقام في ولاية بشار الجزائرية (جنوب غرب)، حيث سيقوم الجانب الجزائري بتقديم البنية الأساسية ومقومات التشغيل بالمزرعة وسيقوم الجانب المصري بإيفاد خبيرين لإدارة المزرعة، مع توفير زريعة الأسماك، والإشراف على العمليات الإنتاجية.
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مجلس النواب يدين تدخل البرلمان الأوروبي في شؤون مصر

أدان مجلس النواب بأشد العبارات القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي عن حالة حقوق الإنسان في مصر، وأعلن رفضه القرار جملة وتفصيلا، باعتباره صادرا عن طرف غير ذي صفة للتعليق على هذه المسألة، ويمثل استمرارا لنهج غير مقبول من القرارات المشابهة التي لا يعيرها مجلس النواب أو الشعب المصري أي اعتبار. وذكر مجلس النواب في بيان اليوم الجمعة: "لا يعلم البرلمان المصري من أين أعطى البرلمان الأوروبي نفسه الحق تقييم الآخرين، بينما كان الأولى به أن يركز اهتمامه على دول الاتحاد الأوروبي وما يشوب حالة حقوق الإنسان فيها لدى بعضها من نقائص، وما أكثرها، يراها القاصي والداني يوميا على وسائل الإعلام المختلفة بما فيها الأوروبية ذاتها، بما ينبئ عن ازدواجية واضحة في النظر وانتقائية مقصودة في التعامل لتحقيق أغراض ليس لها أي علاقة بحقوق الإنسان".
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رئيس البرلمان: «تركة» نظام مبارك كانت غارقة في الفساد

أكد رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، أن ما يتم حاليا من مشروعات في مصر جاء ليتدارك ما تم إهماله من مشروعات خلال 30 عام ماضية. جاء ذلك في كلمته خلال الجلسه العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، خلال مناقشة عدد من الأسئلة وطلبات الإحاطه المقدمة لوزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار. وقال رئيس مجلس النواب: "إن التركة التي تركها النظام السابق قبل 25 يناير، كانت ثقيلة وكانت البلاد غارقة في الإهمال والفساد وتم تهريب الكثير من الثروات".
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«تشريعية البرلمان» توافق على 4 اتفاقيات دولية

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة خلال اجتماعها اليوم على 4 اتفاقيات دولية. وأكدت اللجنة عدم وجود أي مخالفة في الاتفاقيات للدستور أو القانون وان طريقة إقرارها تخضع للبرلمان. وتشمل الاتفاقيات قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 512 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشان التعاون المصرى الأمريكى للعلوم والتكنولوجيا والموقع فى القاهرة بتاريخ 4/8/2019.
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نائبة تقترح تعديل قانون الضريبة على الدخل

قدمت شيرين فراج عضو مجلس النواب، اقتراح بتعديل مشروع قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، استنادا إلى حكم المادة (122) من الدستور، والمادة 181 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، موضحة أن التعديل يشمل المادة الأولى، والمادة 87 مكرر من القانون، والمادة 110، وجاء التعديل كالآتي: "بعد الإطلاع على أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل, والقانون رقم 11 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته والمعدل بالقرار بقانون رقم 101 لسنة 2012".
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