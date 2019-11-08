أبو شقة: انتهاء مدة مجلس النواب يوم 9 يناير الساعة 12 ليلا

تحرير:محمد فتحي ٠٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:١٧ م

بهاء أبو شقة

كشف المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان،، موعد انتهاء المدة التشريعية لمجلس النواب الحالي، إذ قال إن المجلس بدأ جلساته في يناير 2016، وأن الفصل التشريعي طبقًا للدستور هو 5 دورات انعقاد ومستمر لمدة 5 سنوات. وأضاف أبو شقة خلال حواره في برنامج «الجمعة في مصر» على فضائية «أم بي سي مصر» مع الإعلامية ياسمين سعيد، اليوم الجمعة، أن هذا المجلس الحالي تنتهي مدته 9 يناير 2021، الساعة الثانية عشر ليلا، مشيرًا إلى أن هناك نصا دستوريا يقول إن دور الانعقاد يبدأ في الخميس الأول من شهر أكتوبر.

وكان المتحدث الإعلامى لمجلس النواب النائب صلاح حسب الله، قد نفى ما تردد إعلاميا بشأن دراسة هيئة مكتب المجلس مد دور الانعقاد الحالي، مؤكدا أن هذا الكلام لا صحة له على الإطلاق. وقال حسب الله فى بيان الأربعاء الماضي، إن دور الانعقاد الحالي الخامس لمجلس النواب فى فصله التشريعى الأول سيفض في موعده طبقا