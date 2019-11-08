رياضة

إصابة ناصر ماهر أمام مالي في افتتاح أمم إفريقيا

تحرير:علي الزيني ٠٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢٩ م
ناصر ماهر
ناصر ماهر
تعرض ناصر ماهر لاعب المنتخب الوطني الأوليمبي، للإصابة في الدقيقة الثانية عشر من المباراة الافتتاحية أمام منتخب مالي، ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، والتي تستضيفها مصر بداية من اليوم الجمعة وحتى الثاني والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، حيث التحم ماهر مع إبراهيما كونيه، ما نتج عنه سقوط اللاعب متأثرا بإصابة في الكتف، وعقب تلقيه العلاج الطبي على أرض الملعب طالب الطاقم الطبي بخروج اللاعب، وشارك عمار حمدي بدلًا منه.
ودخل ناصر ماهر لاعب المنتخب الوطني الأوليمبي في نوبة بكاء، أثناء خروجه من ملعب استاد القاهرة مصابًا، وتلقى تحية من الجماهير المتواجدة في المدرجات لمساندة الفراعنة. وبدأ شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني، المباراة، بتشكيل مكون كلًا من: محمد صبحى في حراسة المرمى، وفي الدفاع، أسامة جلال، أحمد رمضان
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وزير الرياضة ينقل تحية السيسي لحضور افتتاح بطولة إفريقيا

رحب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالحضور المشاركين في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر، وعلى رأسهم أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، ونقل صبحي للحضور تحية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وترحيبه بالحضور، مشيدًا باستضافة مصر لبطولة الأمم الإفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، التي انطلقت بمواجهة منتخب الوطني ونظيره المالي.
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بحفل أسطوري.. مصر تبهر العالم في افتتاح أمم إفريقيا تحت 23 عاما

في حفل عالمي أبهرت مصر مجددًا الدول الإفريقية والعالم، خلال افتتاح بطولة أمم لإفريقيا للشباب تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجاري، حيث شهد الحفل فقرة غنائية لفرقة شارموفرز الشهيرة، فيما شهد الجزء الثاني منه فقرة ألعاب نارية على مستوى عالمي، لاقت قبول وإعجاب جميع الحاضرين من ممثلي الاتحاد الإفريقي "كاف" والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وأعادت مصر من جديد للأذهان نجاحها منقطع النظير في افتتاح بطولة أمم افريقيا للكبار التي استضافتها مصر العام الجاري.
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أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، الذي يواجه نظيره المالي، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 8 منتخبات هي: مصر، ونيجيريا، وغانا، والكاميرون، ومالي، وزامبيا، وكوت ديفوار، وجنوب إفريقيا، وتتأهل 3 منها للأولمبياد. ويدير المباراة تحكيميا الحكم الدولي البوروندي جيورجيس جاتوجاتو، ويعاونه الثنائي حبيب سانو وعبد العزيز سالي، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام بالبطولة.
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أشرف صبحي (6)

وزير الرياضة ينقل تحية السيسي لحضور افتتاح بطولة إفريقيا

رحب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالحضور المشاركين في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر، وعلى رأسهم أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، ونقل صبحي للحضور تحية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وترحيبه بالحضور، مشيدًا باستضافة مصر لبطولة الأمم الإفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، التي انطلقت بمواجهة منتخب الوطني ونظيره المالي.
حفل الافتتاح

بحفل أسطوري.. مصر تبهر العالم في افتتاح أمم إفريقيا تحت 23 عاما

في حفل عالمي أبهرت مصر مجددًا الدول الإفريقية والعالم، خلال افتتاح بطولة أمم لإفريقيا للشباب تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجاري، حيث شهد الحفل فقرة غنائية لفرقة شارموفرز الشهيرة، فيما شهد الجزء الثاني منه فقرة ألعاب نارية على مستوى عالمي، لاقت قبول وإعجاب جميع الحاضرين من ممثلي الاتحاد الإفريقي "كاف" والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وأعادت مصر من جديد للأذهان نجاحها منقطع النظير في افتتاح بطولة أمم افريقيا للكبار التي استضافتها مصر العام الجاري.
منتخب مصر الأولمبي (2)

رمضان صبحي ومصطفى محمد يقودان الفراعنة أمام مالي

أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، الذي يواجه نظيره المالي، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 8 منتخبات هي: مصر، ونيجيريا، وغانا، والكاميرون، ومالي، وزامبيا، وكوت ديفوار، وجنوب إفريقيا، وتتأهل 3 منها للأولمبياد. ويدير المباراة تحكيميا الحكم الدولي البوروندي جيورجيس جاتوجاتو، ويعاونه الثنائي حبيب سانو وعبد العزيز سالي، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام بالبطولة.
منتخب مصر الأولمبي (4)

حجازي وتريزيجيه يدعمان المنتخب الأوليمبي قبل مواجهة مالي

حرص محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق أستون فيلا الإنجليزي، على دعم المنتخب الوطني الأولمبي، بقيادة شوقي غريب، قبل انطلاق مشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، والتي تستضيفها مصر بداية من اليوم الجمعة وحتى الثاني والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، وكتب تريزيجيه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلًا: "كل التوفيق لمنتخب مصر الأولمبي، واثق في قدرة اللاعبين على إسعاد الجماهير المصرية بالصعود لأولمبياد طوكيو.. كلنا في ضهركم 2020".
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