إصابة ناصر ماهر أمام مالي في افتتاح أمم إفريقيا

تحرير:علي الزيني ٠٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢٩ م

ناصر ماهر

تعرض ناصر ماهر لاعب المنتخب الوطني الأوليمبي، للإصابة في الدقيقة الثانية عشر من المباراة الافتتاحية أمام منتخب مالي، ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، والتي تستضيفها مصر بداية من اليوم الجمعة وحتى الثاني والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، حيث التحم ماهر مع إبراهيما كونيه، ما نتج عنه سقوط اللاعب متأثرا بإصابة في الكتف، وعقب تلقيه العلاج الطبي على أرض الملعب طالب الطاقم الطبي بخروج اللاعب، وشارك عمار حمدي بدلًا منه.

ودخل ناصر ماهر لاعب المنتخب الوطني الأوليمبي في نوبة بكاء، أثناء خروجه من ملعب استاد القاهرة مصابًا، وتلقى تحية من الجماهير المتواجدة في المدرجات لمساندة الفراعنة. وبدأ شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني، المباراة، بتشكيل مكون كلًا من: محمد صبحى في حراسة المرمى، وفي الدفاع، أسامة جلال، أحمد رمضان