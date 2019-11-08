ترامب يصدم الصين: لم نتفق على رفع التعريفات الجمركية

٠٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٢ م

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نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن تكون بلاده قد اتفقت بعد مع الصين على إلغاء التعريفات الجمركية على الواردات الصينية كأحد بنود "اتفاق المرحلة الأولى" من الاتفاق التجاري الذي تسعى واشنطن وبكين للوصول إليه، تفاديا لحرب تجارية بين البلدين، وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، قال ترامب، إن الولايات المتحدة لم توافق بعد على إلغاء التعريفات، واشارت الصحيفة إلى أن تصريح الرئيس الأمريكي يناقض ما أعلنته، أمس، وزارة التجارة الصينية.

أكدت التجارة الصينية على لسان متحدث باسمها، أن الصين والولايات المتحدة قد اتفقتا على إلغاء التعريفات الجمركية الإضافية، التي تفرضها كل منهما على الأخرى، على مراحل، كجزء من اتفاق المرحلة الأولى.وقالت "وول ستريت جورنال"، إن أسواق الأسهم شهدت تراجعا جراء تصريح ترامب، والتي أثارت تساؤلات حول مدى سلاسة تقدُّم