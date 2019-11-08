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ترامب يصدم الصين: لم نتفق على رفع التعريفات الجمركية

٠٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٢ م
ترامب
ترامب
نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن تكون بلاده قد اتفقت بعد مع الصين على إلغاء التعريفات الجمركية على الواردات الصينية كأحد بنود "اتفاق المرحلة الأولى" من الاتفاق التجاري الذي تسعى واشنطن وبكين للوصول إليه، تفاديا لحرب تجارية بين البلدين، وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، قال ترامب، إن الولايات المتحدة لم توافق بعد على إلغاء التعريفات، واشارت الصحيفة إلى أن تصريح الرئيس الأمريكي يناقض ما أعلنته، أمس، وزارة التجارة الصينية.
أكدت التجارة الصينية على لسان متحدث باسمها، أن الصين والولايات المتحدة قد اتفقتا على إلغاء التعريفات الجمركية الإضافية، التي تفرضها كل منهما على الأخرى، على مراحل، كجزء من اتفاق المرحلة الأولى.وقالت "وول ستريت جورنال"، إن أسواق الأسهم شهدت تراجعا جراء تصريح ترامب، والتي أثارت تساؤلات حول مدى سلاسة تقدُّم
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مايك-بومبيو

بومبيو: القوات الأمريكية لم تنسحب من سوريا

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، إن القوات الأمريكية لم تنسحب من سوريا، مؤكدا أن "قواتنا ما تزال موجودة على الأرض السورية". وشدد بومبيو في تصريح له، أوردته "قناة العربية الإخبارية" من برلين بمناسبة ذكرى مرور 30 عاماً على سقوط جدار برلين وعلى أن الولايات المتحدة وفرت موارد كثيرة لقوات سوريا الديمقراطية، مؤكداً أن واشنطن ستستمر بتوفير الدعم لتلك القوات ، لافتا إلى أن الحل في سوريا سياسي. وعن مقاتلي تنظيم "داعش" بالسجون، قال بومبيو: "ندعم فكرة محاكمة الإرهابيين الأجانب في سوريا لدولهم".
الجيش-التركى

هل نقلت تركيا أسلحة أمريكية لعناصر داعش في سوريا؟

تجري الولايات المتحدة تحقيقا في ما إذا كانت تركيا قد انتهكت اتفاقياتها مع واشنطن بشأن استخدام الأسلحة والمعدات التي قدمتها أمريكا لها فى أثناء الحرب، وللوقوف على ما إذا كانت أنقرة نقلت الأسلحة التي منحتها إياها الولايات المتحدة بشكل غير صحيح إلى وكلائها في سوريا من عدمه. ويرى الخبراء في الولايات المتحدة أن وكلاء تركيا في سوريا هم مجموعات يُعتقد ارتكابها جرائم حرب كجزء من عمليات التوغل الذي تقوده تركيا ويستهدف حلفاء أمريكا الأكراد في الأجزاء الشمالية من سوريا خلال الأشهر القليلة الماضية.
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ترامب: الكلب الذي شارك في قتل البغدادي يزور البيت الأبيض قريبًا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الكلب "كونان" الذي ساعد في مهمة قتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي سوف يزور البيت الأبيض قريبا. ونقلت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية عن ترامب قوله خلال في مؤتمر جماهيري حاشد فى مدينة مونرو بولاية لويزيانا، قوله "سوف يأتي كونان إلى البيت الأبيض قريبا جدا. لقد قلت لهم أن يحضروه الآن ولكنهم قالوا إنه في مهمة، فقلت لهم لا بد أنكم تمزحون. هيا امنحوه يومين راحة".
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واشنطن: إيران تمول حزب الله والحوثيين.. ونظامها يرعى الإرهاب

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، إن خطوة إيران في زيادة تخصيب اليورانيوم ليست مفاجئة، وهي واحدة من المرات التي أعلنوا فيها نيتهم انتهاك الاتفاق النووي، موضحة أن نظامها هو الراعي الأكبر للإرهاب في العالم. وأضافت أورتاجوس، في تصريحات خاصة لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الإثنين، أن طهران ليس لديها نية في تغيير سلوكها، مشيرًا إلى أن إيران تواصل تمويل "حزب الله" وغيره من الوكلاء في المنطقة، كما تواصل مساعدة مليشيا الحوثي التي تستهدف المدنيين في المملكة العربية السعودية.
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انكماش-استثمارات-الصين-انتصار-لترامب-بالحرب-التجارية

اتفاق جديد بين واشنطن وبكين ينهي الحرب التجارية

ترى واشنطن أن الصين قامت ببناء صناعات عملاقة لتصنيع الصلب والألومنيوم والألواح الشمسية وغيرها من المنتجات التي أغرقت الأسواق العالمية بأسعار منخفضة، وطردت الشركات الأمريكية من المنافسة، وهو الأمر الذي دفع واشنطن للدخول في حرب تجارية مع بكين. وخلال المفاوضات الجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، لا يزال من المبكر الحكم على مدى جهودها لإنهاء الصراع التجاري بين البلدين، وإن كانت هناك مؤشرات تؤكد رغبة الجانبين في التوصل إلى تسوية نهائية للخلاف القائم بينهما.
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الصين تنقل صراعها التجاري مع ترامب لـ«الجيل السادس»

تعتزم الصين المضي قدمًا في أعمال البحث والتطوير لشبكات المحمول من الجيل السادس، وذلك بعد أن خرج الخامس إلى النور مؤخرًا، وهو ما يعني أن بكين تعتزم أيضًا الدخول في معارك جديدة ومختلفة لنشر التكنولوجيا الخاصة بها في الأسواق العالمية. وقالت وزارة العلوم والتكنولوجيا، إنها ستشكل مجموعتين عاملتين لتنفيذ المهمة، وستتألف مجموعة واحدة من الإدارات الحكومية ذات الصلة المسؤولة عن الترويج لكيفية إجراء البحوث والتطوير في شركة الجيل السادس، فيما سيتكون الفريق الآخر من 37 جامعة ومعهد بحث ومؤسسات.
الصين-وأمريكا

«التجارة العالمية» تمنح الصين ورقة ضغط لهزيمة ترامب

أعطت منظمة التجارة العالمية الصين، الضوء الأخضر لفرض عقوبات على ما يصل إلى 3.6 مليار دولار من البضائع الأمريكية، وذلك ضمن الحرب التجارية المستمرة بين البلدين، وهو قرار من المرجح أن يؤدي إلى زيادة غضب إدارة ترامب تجاه المنظمة الدولية. ويعد هذا القرار نهائيا في قضية رفعتها الصين ضد الولايات المتحدة قبل نحو ست سنوات، نشأت عن فرض ضرائب على أكثر من 40 سلعة صينية رخيصة الثمن خلال حكم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، إلا أن ذلك قوبل باتخاذ مسارات قانونية لبكين حيال الإجراءات الأمريكية.
دونالد ترامب

الحرب التجارية تضع ترامب في موقف سيئ مع المزارعين

تراهن الصين على النفس الطويل والأدوات التي يمكن من خلالها إضعاف الصناعات الأمريكية، وذلك ضمن الأسلحة الأكثر تأثيرًا لها في الحرب التجارية المستمرة بين واشنطن وبكين، حيث بات من الواضح أن هناك العديد من المؤشرات التي تؤكد وجود تأثر متبادل بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية على المستوى الاقتصادي، لا سيما مع دخول الصراع التجاري بين البلدين عامه الثاني دون حل يلوح في الأفق بشأن الخلاف التجاري، ما يعني أن سياسة النفس الطويل هي التي ستحدد الطرف المنتصر في هذه المعركة.
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