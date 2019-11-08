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مات في ظروف طبيعية.. تفاصيل وفاة شرطي سوداني بالقاهرة

تحرير:أ.ش.أ ٠٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٤ م
الشرطي السوداني
الشرطي السوداني
أكد مصدر مطلع، أنه لا صحة لما تم تداوله ببعض المواقع الإخبارية السودانية حول وفاة شرطي سوداني في ظروف غامضة أثناء تواجده للعلاج بالقاهرة وحدوث احتجاجات في العاصمة السودانية الخرطوم بسبب ذلك الأمر، إذ كانت بعض المواقع الإخبارية السودانية بشبكة "الإنترنت" قد تداولت خبرًا بحدوث احتجاجات بالعاصمة السودانية الخرطوم بمنطقة أم درمان، إثر وفاة الشرطى السوداني المستقيل نزار النعيم في ظروف غامضة أثناء تواجده بالقاهرة، عقب وصوله إليها لتلقى العلاج..
وتضمن الخبر المشار إليه تقديم المذكور استقالته من عمله خلال شهر ديسمبر 2018، لرفضه تنفيذ الأوامر بتفريق المتظاهرين السودانيين، وأن لديه أدلة تُشير إلى فض الاعتصام بالقوة أمام القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية في يونيو 2019. وتبين وصول الضابط المذكور للبلاد بتاريخ 3/ 11 /2019، قادما من السودان
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بهاء-الدين-ابو-شقة

أبو شقة: انتهاء مدة مجلس النواب يوم 19 يناير الساعة 12 ليلا

كشف المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان،، موعد انتهاء المدة التشريعية لمجلس النواب الحالي، إذ قال إن المجلس بدأ جلساته في يناير 2016، وأن الفصل التشريعي طبقًا للدستور هو 5 دورات انعقاد ومستمر لمدة 5 سنوات. وأضاف أبو شقة خلال حواره في برنامج «الجمعة في مصر» على فضائية «أم بي سي مصر» مع الإعلامية ياسمين سعيد، اليوم الجمعة، أن هذا المجلس الحالي تنتهي مدته 9 يناير 2021، الساعة الثانية عشر ليلا، مشيرًا إلى أن هناك نصا دستوريا يقول إن دور الانعقاد يبدأ في الخميس الأول من شهر أكتوبر.
مصطفى الفقي

الفقي: مصر تواجه حصارا دوليا وإقليميا وحربا ممنهجة من الشائعات

قال الدكتور مصطفي الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، إن مصر تواجه "حصارا" دوليا وإقليميا وحربا ممنهجة من الشائعات، بهدف زعزعة الاستقرار وتقويض جهود التنمية وبث الفرقة، مشيرا إلى أن عددا من كبرى المحطات التلفزيونية العالمية تتبنى نهجا معاديا لمصر، وأضاف أن حرب الشائعات من أخطر الحروب التي تواجه مصر، وأن مكتبة الإسكندرية مؤسسة مصرية تنشغل بقضايا الوطن، مثلما تهتم بالبعد الدولي في أنشطتها، وشدد على أن مصر دولة قوية متماسكة عصية على التفكك أو السقوط، جاء ذلك خلال افتتاح ندوة "مواجهة الشائعات وتماسك الدولة".
الدكتور-أمير-نبيل-رئيس-جهاز-حماية-المنافسة

«حماية المنافسة» عن فسخ تعاقد «لاجاردير»: مراقبة الكاف مستمرة

رحب رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الدكتور أمير نبيل، بالبيان الصادر عن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن فسخ التعاقد مع شركة "لاجاردير" الفرنسية لحقوق البث التليفزيوني لبطولات الاتحاد، تنفيذًا لقرارات الجهاز والأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن، موضحا في بيان صادر عن الجهاز اليوم الجمعة، أن قرار فسخ التعاقد جاء ليؤكد على سلامة وصحة التحقيقات والإجراءات التي اتخذها الجهاز خلال السنوات الماضية ضد ممارسات الكاف أثناء تولي الكاميروني عيسى حياتو رئاسته، واشتراكه مع هشام العمراني سكرتير عام الاتحاد السابق، في مخالفة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري.
صناعة-النواب-تتفقد-المزارع-السمكية-بشرق-بورسعيد ‎ (1)

داخل الجزائر.. مصر تنشئ أول مزرعة سمكية مشتركة بإفريقيا

قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عز الدين أبو ستيت، إن المزرعة السمكية المشتركة بين مصر والجزائر التي تم توقيع اتفاقية إنشائها على هامش معرض الصيد البحري بمدينة وهران، هي الأولى من نوعها إفريقيا، مضيفا اليوم الجمعة، أن هذه المزرعة ستقام في ولاية بشار الجزائرية (جنوب غرب)، حيث سيقوم الجانب الجزائري بتقديم البنية الأساسية ومقومات التشغيل بالمزرعة وسيقوم الجانب المصري بإيفاد خبيرين لإدارة المزرعة، مع توفير زريعة الأسماك، والإشراف على العمليات الإنتاجية.
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مفاوضات- السلام -السودانية- في جوبا

مفاوضات السلام في جوبا تحتل عناوين «صحف السودان»

اهتمت الصحف السودانية، الصادرة اليوم الخميس، بمتابعة سير مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، التي تستضيفها (جوبا) عاصمة جنوب السودان. وأبرزت صحيفة (المجهر) إصدار رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، مرسوما دستوريا، بوقف إطلاق النار في كل أنحاء السودان، لافتة إلى أن (الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال – جناح عبد العزيز الحلو) أعلنت تعليق التفاوض مع الحكومة السودانية، الذي كان مقررا أن ينطلق، أمس الأربعاء، وطلبت من الحكومة إعلان وقف إطلاق النار.
طوارئ-بالبحيرة-بسبب-الامطار (7)

اليوم انخفاض في درجات الحرارة.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من سيناء وجنوب البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس. وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
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الأرصاد: غدا انخفاض طفيف بدرجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من سيناء وجنوب البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وحالة البحر الأحمر معتدلة والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس-معتدل (2)

الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة.. وسيول وأمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من سيناء وجنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون غزيرة ورعدية أحيانا وتصل إلى حد السيول على بعض المناطق، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد، كما تنشط على خليج السويس ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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