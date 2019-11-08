مات في ظروف طبيعية.. تفاصيل وفاة شرطي سوداني بالقاهرة
تحرير:أ.ش.أ
٠٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٤ م
الشرطي السوداني
أكد مصدر مطلع، أنه لا صحة لما تم تداوله ببعض المواقع الإخبارية السودانية حول وفاة شرطي سوداني في ظروف غامضة أثناء تواجده للعلاج بالقاهرة وحدوث احتجاجات في العاصمة السودانية الخرطوم بسبب ذلك الأمر، إذ كانت بعض المواقع الإخبارية السودانية بشبكة "الإنترنت" قد تداولت خبرًا بحدوث احتجاجات بالعاصمة السودانية الخرطوم بمنطقة أم درمان، إثر وفاة الشرطى السوداني المستقيل نزار النعيم في ظروف غامضة أثناء تواجده بالقاهرة، عقب وصوله إليها لتلقى العلاج..
وتضمن الخبر المشار إليه تقديم المذكور استقالته من عمله خلال شهر ديسمبر 2018، لرفضه تنفيذ الأوامر بتفريق المتظاهرين السودانيين، وأن لديه أدلة تُشير إلى فض الاعتصام بالقوة أمام القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية في يونيو 2019.
وتبين وصول الضابط المذكور للبلاد بتاريخ 3/ 11 /2019، قادما من السودان
وتضمن الخبر المشار إليه تقديم المذكور استقالته من عمله خلال شهر ديسمبر 2018، لرفضه تنفيذ الأوامر بتفريق المتظاهرين السودانيين، وأن لديه أدلة تُشير إلى فض الاعتصام بالقوة أمام القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية في يونيو 2019.
وتبين وصول الضابط المذكور للبلاد بتاريخ 3/ 11 /2019، قادما من السودان عبر منفذ أرقين البرى، بغرض العلاج من مرض صدرى رفقة زوجته السودانية، وإقامتهما بمنطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.
وأفاد مسئول السفارة السودانية، بالبلاد سابقة تلقي السفارة اتصالا هاتفيا من زوجة السوداني المذكور بشأن وفاته بتاريخ 5 /11 /2019، متأثراً بحالته المرضية بالمنزل محل إقامتها، حيث اضطلعت السفارة بإرسال مندوب لإنهاء الإجراءات اللازمة وتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة واستخراج شهادة الوفاة من مكتب صحة بولاق الدكرور، والمثبت بها أن الوفاة نتيجة "التهاب رئوى حاد".
وتم نقل الجثمان إلى مشرحة إحدى المستشفيات بمنطقة مصر القديمة بالقاهرةـ لحين انتهاء إجراءات تسفيره إلى بلده، ولم تضطلع زوجة السودانى المذكور باتخاذ أي إجراءات قانونية، فى إطار أن الوفاة طبيعية وعدم وجود شبهة جنائية.
واضطلعت السفارة بإرسال برقية بتاريخ 7 نوفمبر الجارى لوزارة الخارجية السودانية، لإيضاح حقيقة الموقف، وأن الوفاة طبيعية وإرفاق المستندات الدالة على ذلك لتفويت الفرصة على أية إساءة للعلاقات بين البلدين.