مات في ظروف طبيعية.. تفاصيل وفاة شرطي سوداني بالقاهرة

تحرير:أ.ش.أ ٠٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٤ م

الشرطي السوداني

أكد مصدر مطلع، أنه لا صحة لما تم تداوله ببعض المواقع الإخبارية السودانية حول وفاة شرطي سوداني في ظروف غامضة أثناء تواجده للعلاج بالقاهرة وحدوث احتجاجات في العاصمة السودانية الخرطوم بسبب ذلك الأمر، إذ كانت بعض المواقع الإخبارية السودانية بشبكة "الإنترنت" قد تداولت خبرًا بحدوث احتجاجات بالعاصمة السودانية الخرطوم بمنطقة أم درمان، إثر وفاة الشرطى السوداني المستقيل نزار النعيم في ظروف غامضة أثناء تواجده بالقاهرة، عقب وصوله إليها لتلقى العلاج..

وتضمن الخبر المشار إليه تقديم المذكور استقالته من عمله خلال شهر ديسمبر 2018، لرفضه تنفيذ الأوامر بتفريق المتظاهرين السودانيين، وأن لديه أدلة تُشير إلى فض الاعتصام بالقوة أمام القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية في يونيو 2019. وتبين وصول الضابط المذكور للبلاد بتاريخ 3/ 11 /2019، قادما من السودان