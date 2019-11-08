الطريق إلى طوكيو.. مصر تفوز على مالي بهدف مصطفى محمد

تحرير:علي الزيني ٠٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٢ م

منتخب مصر الأولمبي

حقق المنتخب الوطني الأولمبي، فوزًا ثمينًا على نظيره المالي، بهدف نظيف، جاء عن طريق مصطفى محمد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، والتي تستضيفها مصر بداية من اليوم وحتى الثاني والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، ليتصدر منتخب الفراعنة المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، وفشل المنتخب المالي في حصد أي نقاط، فيما يلاقي المنتخب الكاميروني نظيره الغاني في وقت لاحق من اليوم.

بداية المباراة جاءت هادئة، وفي الدقيقة 8 أرسل رمضان صبحي كرة عرضية، حولها صلاح محسن في اتجاه المرمى برأسية تصدى لها الحارس بثبات، وغادر ناصر ماهر الملعب مصابًا في الدقيقة 15 بعد السقوط على كتفه ليحل بدلاً منه عمار حمدي. وفي الدقيقة 30، افتتح منتخب مصر التسجيل عن طريق مصطفى محمد، بعد عرضية من أبو الفتوح

بداية المباراة جاءت هادئة، وفي الدقيقة 8 أرسل رمضان صبحي كرة عرضية، حولها صلاح محسن في اتجاه المرمى برأسية تصدى لها الحارس بثبات، وغادر ناصر ماهر الملعب مصابًا في الدقيقة 15 بعد السقوط على كتفه ليحل بدلاً منه عمار حمدي.



وفي الدقيقة 30، افتتح منتخب مصر التسجيل عن طريق مصطفى محمد، بعد عرضية من أبو الفتوح حولها مهاجم الفراعنة برأسية في الشباك.



وفي الدقيقة 48، تصدى القائمة لهدف محقق لمالي، بعد رأسية تصدى لها محمد صبحي، وتابعها لاعب مالي بقذيفة اصطدمت بالقائم.



في الشوط الثاني تراجع أداء منتخب مصر، وفي الدقيقة 74 خرج مصطفى محمد للإصابة وشارك عبدالرحمن مجدي بدلًا منه، وفي الدقيقة 88 تصدى محمد صبحي لتسديدة تراوري الصاروخية.



وخرج صلاح محسن للإصابة وشارك غنام محمد بدلًا منه، ومر الوقت دون جديد، لينتهي اللقاء بفوز مصر بنتيجة ( 1 - 0 ).