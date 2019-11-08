مصطفى محمد الأفضل في مباراة مصر ومالي

تحرير:علي الزيني ٠٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٠ م

مصطفى محمد

اختارت اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، والتي تستضيفها مصر بداية من اليوم وحتى الثاني والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر الأولمبي كأفضل لاعب في مباراة مالي، التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في افتتاح المسابقة القارية، وحسمها منتخب الفراعنة لصالحه بهدف نظيف، جاء عن طريق مصطفى محمد، ، ليتصدر المنتخب الوطني المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، وفشل المنتخب المالي في حصد أي نقاط.

وتحدث مصطفى محمد عقب تتويجه بجائزة أفضل لاعب، قائلًا: "لن نفرح الآن بعد الفوز في المباراة الأولى، سنتحدث سويا حول المرحلة المقبلة وضرورة عبور دور المجموعات وتحقيق هدفنا والوصول لأولمبياد طوكيو". واختتم مهاجم منتخب مصر، قائلًا: "مواجهة مالي كانت صعبة للغاية والجهاز الفني درس المنافس بصورة جيدة، الكل