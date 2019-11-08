شريف إكرامي يعلق على فوز المنتخب الأولمبي على مالي

تحرير:أحمد سعيد ٠٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٧ م

منتخب مصر

هنأ شريف إكرامي، حارس مرمى النادي الأهلي، لاعبو المنتخب الوطني الأولمبي، بعد تمكنهم من الفوز على نظيره منتخب مالي، بهدف نظيف، جاء عن طريق مصطفى محمد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، والتي تستضيفها مصر بداية من اليوم وحتى الثاني والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، ليتصدر منتخب الفراعنة المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، وفشل المنتخب المالي في حصد أي نقاط، فيما يلاقي المنتخب الكاميروني نظيره الغاني في وقت لاحق من اليوم.

وكتب إكرامي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلًا:" مكسب مهم يُعطي دفعة معنوية في بداية الطريق نتجاوز به توتر البدايات كل التوفيق والدعم لمنتخبنا الأولمبي وجهازه الفني ومجموعة اللاعبين المميزين للوصول بمصر لأولمبياد طوكيو 2020 إن شاء الله". مكسب مهم يُعطي دفعه معنويه في بداية