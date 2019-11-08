رياضة

شريف إكرامي يعلق على فوز المنتخب الأولمبي على مالي

تحرير:أحمد سعيد ٠٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٧ م
منتخب مصر
منتخب مصر
هنأ شريف إكرامي، حارس مرمى النادي الأهلي، لاعبو المنتخب الوطني الأولمبي، بعد تمكنهم من الفوز على نظيره منتخب مالي، بهدف نظيف، جاء عن طريق مصطفى محمد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، والتي تستضيفها مصر بداية من اليوم وحتى الثاني والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، ليتصدر منتخب الفراعنة المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، وفشل المنتخب المالي في حصد أي نقاط، فيما يلاقي المنتخب الكاميروني نظيره الغاني في وقت لاحق من اليوم.
وكتب إكرامي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلًا:" مكسب مهم يُعطي دفعة معنوية في بداية الطريق نتجاوز به توتر البدايات كل التوفيق والدعم لمنتخبنا الأولمبي وجهازه الفني ومجموعة اللاعبين المميزين للوصول بمصر لأولمبياد طوكيو 2020 إن شاء الله".   مكسب مهم يُعطي دفعه معنويه في بداية
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ناصر ماهر

مدرب المنتخب يكشف تشخيص إصابة ناصر ماهر

كشف معتمد جمال المدرب العام للمنتخب المصري الأولمبي، عن تفاصيل إصابة ناصر ماهر صانع ألعاب الفراعنة، بعد خروجه من مواجهة مالي في لقاء افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام، المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، والتي تستضيفها مصر بداية من اليوم الجمعة وحتى الثاني والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، حيث التحم ماهر مع إبراهيما كونيه، ما نتج عنه سقوط اللاعب متأثرا بإصابة في الكتف، وعقب تلقيه العلاج الطبي على أرض الملعب طالب الطاقم الطبي بخروج اللاعب، وشارك عمار حمدي بدلًا منه.
عماد-متعب-

متعب: أداء منتخب مصر متوسط ومالي قوية بدنيًا

علق عماد متعب، نجم النادي الأهلي السابق على أداء المنتخب الأولمبي في مباراته ضد مالي والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف، جاء عن طريق مصطفى محمد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، والتي تستضيفها مصر بداية من اليوم وحتى الثاني والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، ليتصدر منتخب الفراعنة المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، وفشل المنتخب المالي في حصد أي نقاط، فيما يلاقي المنتخب الكاميروني نظيره الغاني اليوم في ثاني مباريات المجموعة.
رمضان صبحي

رمضان صبحي: الأداء أمام مالي لم يكن جيدًا ولكن

أكد رمضان صبحي لاعب منتخب مصر الأولمبي، أن أداء الفريق سيصبح أفضل، خلال المباريات القادمة، جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية، عبر قناة :تايم سبورت"، عقب نهاية مباراة المنتخب الوطني ونظيره مالي، قائلًا: "مباريات الافتتاح دائما ما تكون صعبة للغاية والأهم تحقيقنا للفوز، الأداء لم يكن جيدًا، ودائما مباريات الافتتاح تكون صعبة، ولكن لا تقلقوا الأداء سيصبح أفضل في المباريات المقبلة، منذ فترة طويلة ولم نلعب أي مباريات رسمية، توقف المباريات المحلية أثر علينا، فلم أشارك في أي مباراة منذ ما يقرب الشهر، لا نبحث عن مبررات".
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حسين الشحات

مصدر يكشف آخر تطورات إصابة حسين الشحات

أجرى حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، أشعة على قدمه مساء اليوم الخميس، عقب تعرضه لإصابة قوية خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في المباراة الودية أمام ليبيريا، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، التي انتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد، ضمن استعدادات المنتخبين للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، والمقرر إقامتها في الكاميرون، ويعد هذه اللقاء هو الأخير للمنتخب قبل مواجهة كينيا في الرابع عشر من شهر نوفمبر الجاري، ومنتخب جزر القمر في الثامن عشر من الشهر ذاته، في الجولتين الأولى والثانية.
أيمن أشرف

التجنيد يبعد أيمن أشرف عن معسكر الأهلي

غاب أيمن أشرف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن معسكر فريقه الذي انطلق اليوم في الإمارات بمدينة دبي، استغلالا لتوقف مسابقة الدوري المصري الممتاز، وعدم ارتباط الفريق بأي مباريات رسمية حتى نهاية نوفمبر المُقبل، وجاء غياب مدافع القلعة الحمراء بسبب عدم تمكنه من استخراج تصريح السفر، بسبب طلبه للتجنيد. وعلمت "التحرير" أن العديد من المسؤولين في النادي الأهلي حاولوا التدخل لإنهاء تصريح السفر الخاص باللاعب، لكن لم يفلح المسؤولون في إنهاء الأزمة، ليتغيب عن معسكر الفريق.
محمد محمود لاعب الاهلى

الطبيب الألماني يؤكد إصابة محمد محمود بالصليبي

تواصل سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، مع أحد الخبراء الألمان بشأن الإصابة التي تعرض لها محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال المران الجماعي اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، وخضع لفحوصات طبية وأجرى الأشعة، وأكد الأطباء في مصر أن اللاعب يعاني من قطع في الرباط الصليبي. وعلمت "التحرير" أن الطبيب الألماني الذي تواصل معه النادي الأهلي، أكد على أن محمد محمود بالفعل يعاني من قطع في الرباط الصليبي ويحتاج للتدخل الجراحي في أقرب وقت ممكن، وسيغيب لمدة 9 أشهر.
محمد-محمود

وكيل محمد محمود: أرسلنا الأشعة لألمانيا وننتظر الرد

كشف نادر شوقي رئيس مجلس إدارة شركة 11 التي تملك حقوق وكالة محمد محمود لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه أرسل الأشعة الخاصة باللاعب التي أجراها مساء اليوم الأربعاء، بمستشفى المعلمين بصورة عاجلة إلى المانيا من أجل التأكد من تشخيص إصابته. وقال نادر شوقي في تصريحات خاصة لـ"التحرير": "اتصل بي محمد محمود وقال لي إن الأطباء المصريين في المستشفي أكدوا أن تشخيص الأشعة هو قطع بالرباط الصليبي في الركبة السليمة وليست الأخرى وعاد من نفس الإصابة".
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