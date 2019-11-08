رياضة

شوقي غريب يكشف عن سبب كثرة إصابات لاعبي المنتخب

تحرير:كريم أحمد ٠٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٧ م
شوقي غريب
شوقي غريب
أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أن المواجهات الإفتتاحية لأي بطولة تتسم بالصعوبة، موضحًا سبب الإصابات البدنية التي ضربت اللاعبين أثناء مواجهة مالي في افتتاح كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي، الذي عقد عقب نهاية اللقاء، قائلًا: " لسه معملناش حاجة إحنا كسبنا ماتش بس، وخسارتنا من مالي في بطولة افريقيا 2015 بالسنغال كانت ظروف مختلفة، لكننا درسنا فرقة مالي بشكل كويس".
وواصل غريب حديثه، قائلًا: "كان لدينا رؤية كاملة للخصم وشاهدنا مباراة المغرب ومالي في التصفيات 8 مرات ويتسمون بالسرعات وقمنا بالحد من الانطلاقات، هناك أخطاء ولدينا إيجابيات والأخطاء سوف نعالجها في المباريات القادمة". وأضاف مدرب الفراعنة:"اللاعيبة اللي مش بتشارك مع فرقها طبيعي يكون عندها فروق بدنية بجانب
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ناصر ماهر

مدرب المنتخب يكشف تشخيص إصابة ناصر ماهر

كشف معتمد جمال المدرب العام للمنتخب المصري الأولمبي، عن تفاصيل إصابة ناصر ماهر صانع ألعاب الفراعنة، بعد خروجه من مواجهة مالي في لقاء افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام، المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، والتي تستضيفها مصر بداية من اليوم الجمعة وحتى الثاني والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، حيث التحم ماهر مع إبراهيما كونيه، ما نتج عنه سقوط اللاعب متأثرا بإصابة في الكتف، وعقب تلقيه العلاج الطبي على أرض الملعب طالب الطاقم الطبي بخروج اللاعب، وشارك عمار حمدي بدلًا منه.
عماد-متعب-

متعب: أداء منتخب مصر متوسط ومالي قوية بدنيًا

علق عماد متعب، نجم النادي الأهلي السابق على أداء المنتخب الأولمبي في مباراته ضد مالي والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف، جاء عن طريق مصطفى محمد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، والتي تستضيفها مصر بداية من اليوم وحتى الثاني والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، ليتصدر منتخب الفراعنة المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، وفشل المنتخب المالي في حصد أي نقاط، فيما يلاقي المنتخب الكاميروني نظيره الغاني اليوم في ثاني مباريات المجموعة.
رمضان صبحي

رمضان صبحي: الأداء أمام مالي لم يكن جيدًا ولكن

أكد رمضان صبحي لاعب منتخب مصر الأولمبي، أن أداء الفريق سيصبح أفضل، خلال المباريات القادمة، جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية، عبر قناة :تايم سبورت"، عقب نهاية مباراة المنتخب الوطني ونظيره مالي، قائلًا: "مباريات الافتتاح دائما ما تكون صعبة للغاية والأهم تحقيقنا للفوز، الأداء لم يكن جيدًا، ودائما مباريات الافتتاح تكون صعبة، ولكن لا تقلقوا الأداء سيصبح أفضل في المباريات المقبلة، منذ فترة طويلة ولم نلعب أي مباريات رسمية، توقف المباريات المحلية أثر علينا، فلم أشارك في أي مباراة منذ ما يقرب الشهر، لا نبحث عن مبررات".
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مصطفى محمد

مصطفى محمد الأفضل في مباراة مصر ومالي

اختارت اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، والتي تستضيفها مصر بداية من اليوم وحتى الثاني والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر الأولمبي كأفضل لاعب في مباراة مالي، التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في افتتاح المسابقة القارية، وحسمها منتخب الفراعنة لصالحه بهدف نظيف، جاء عن طريق مصطفى محمد، ، ليتصدر المنتخب الوطني المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، وفشل المنتخب المالي في حصد أي نقاط.
منتخب مصر الأولمبي

الطريق إلى طوكيو.. مصر تفوز على مالي بهدف مصطفى محمد

حقق المنتخب الوطني الأولمبي، فوزًا ثمينًا على نظيره المالي، بهدف نظيف، جاء عن طريق مصطفى محمد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، والتي تستضيفها مصر بداية من اليوم وحتى الثاني والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، ليتصدر منتخب الفراعنة المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، وفشل المنتخب المالي في حصد أي نقاط، فيما يلاقي المنتخب الكاميروني نظيره الغاني في وقت لاحق من اليوم.
ناصر-ماهر

إصابة ناصر ماهر أمام مالي في افتتاح أمم إفريقيا

تعرض ناصر ماهر لاعب المنتخب الوطني الأوليمبي، للإصابة في الدقيقة الثانية عشر من المباراة الافتتاحية أمام منتخب مالي، ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، والتي تستضيفها مصر بداية من اليوم الجمعة وحتى الثاني والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، حيث التحم ماهر مع إبراهيما كونيه، ما نتج عنه سقوط اللاعب متأثرا بإصابة في الكتف، وعقب تلقيه العلاج الطبي على أرض الملعب طالب الطاقم الطبي بخروج اللاعب، وشارك عمار حمدي بدلًا منه.
أشرف صبحي (6)

وزير الرياضة ينقل تحية السيسي لحضور افتتاح بطولة إفريقيا

رحب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالحضور المشاركين في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر، وعلى رأسهم أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، ونقل صبحي للحضور تحية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وترحيبه بالحضور، مشيدًا باستضافة مصر لبطولة الأمم الإفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، التي انطلقت بمواجهة منتخب الوطني ونظيره المالي.
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