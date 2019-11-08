شوقي غريب يكشف عن سبب كثرة إصابات لاعبي المنتخب

تحرير:كريم أحمد ٠٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٧ م

شوقي غريب

أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أن المواجهات الإفتتاحية لأي بطولة تتسم بالصعوبة، موضحًا سبب الإصابات البدنية التي ضربت اللاعبين أثناء مواجهة مالي في افتتاح كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي، الذي عقد عقب نهاية اللقاء، قائلًا: " لسه معملناش حاجة إحنا كسبنا ماتش بس، وخسارتنا من مالي في بطولة افريقيا 2015 بالسنغال كانت ظروف مختلفة، لكننا درسنا فرقة مالي بشكل كويس".

وواصل غريب حديثه، قائلًا: "كان لدينا رؤية كاملة للخصم وشاهدنا مباراة المغرب ومالي في التصفيات 8 مرات ويتسمون بالسرعات وقمنا بالحد من الانطلاقات، هناك أخطاء ولدينا إيجابيات والأخطاء سوف نعالجها في المباريات القادمة". وأضاف مدرب الفراعنة:"اللاعيبة اللي مش بتشارك مع فرقها طبيعي يكون عندها فروق بدنية بجانب