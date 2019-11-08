رمضان صبحي: الأداء أمام مالي لم يكن جيدًا ولكن
تحرير:علي الزيني
٠٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٧ م
رمضان صبحي
أكد رمضان صبحي لاعب منتخب مصر الأولمبي، أن أداء الفريق سيصبح أفضل، خلال المباريات القادمة، جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية، عبر قناة :تايم سبورت"، عقب نهاية مباراة المنتخب الوطني ونظيره مالي، قائلًا: "مباريات الافتتاح دائما ما تكون صعبة للغاية والأهم تحقيقنا للفوز، الأداء لم يكن جيدًا، ودائما مباريات الافتتاح تكون صعبة، ولكن لا تقلقوا الأداء سيصبح أفضل في المباريات المقبلة، منذ فترة طويلة ولم نلعب أي مباريات رسمية، توقف المباريات المحلية أثر علينا، فلم أشارك في أي مباراة منذ ما يقرب الشهر، لا نبحث عن مبررات".
ووجه رمضان صبحي رسالة إلى الجماهير المصرية، قائلًا: "أشكر الجماهير المصرية على حضورها في الملعب ومؤازرتنا، ولكن أتمنى أن يكون الحضور بشكل أكبر في المباريات المقبلة".
واختتم قائد المنتخب الوطني الأولمبي، قائلًا: "نحن نعلم المسؤولية التي تقع علينا وهدفنا هو إسعاد الشعب المصري والوصول إلى الأولمبياد،
ووجه رمضان صبحي رسالة إلى الجماهير المصرية، قائلًا: "أشكر الجماهير المصرية على حضورها في الملعب ومؤازرتنا، ولكن أتمنى أن يكون الحضور بشكل أكبر في المباريات المقبلة".
واختتم قائد المنتخب الوطني الأولمبي، قائلًا: "نحن نعلم المسؤولية التي تقع علينا وهدفنا هو إسعاد الشعب المصري والوصول إلى الأولمبياد، نعلم أننا لم نقدم الأداء الجيد ولكن الكل قاتل بروح عالية للغاية، وأشكر اللاعبين للغاية على تلك الروح".
وحقق المنتخب الوطني الأولمبي، فوزًا ثمينًا على نظيره المالي، بهدف نظيف، جاء عن طريق مصطفى محمد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.
ويلتقي المنتخب في الجولة الثانية مع غانا، وحال تحقق الفوز تضع مصر قدما في المربع الذهبي.