رمضان صبحي: الأداء أمام مالي لم يكن جيدًا ولكن

تحرير:علي الزيني ٠٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٧ م

رمضان صبحي

أكد رمضان صبحي لاعب منتخب مصر الأولمبي، أن أداء الفريق سيصبح أفضل، خلال المباريات القادمة، جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية، عبر قناة :تايم سبورت"، عقب نهاية مباراة المنتخب الوطني ونظيره مالي، قائلًا: "مباريات الافتتاح دائما ما تكون صعبة للغاية والأهم تحقيقنا للفوز، الأداء لم يكن جيدًا، ودائما مباريات الافتتاح تكون صعبة، ولكن لا تقلقوا الأداء سيصبح أفضل في المباريات المقبلة، منذ فترة طويلة ولم نلعب أي مباريات رسمية، توقف المباريات المحلية أثر علينا، فلم أشارك في أي مباراة منذ ما يقرب الشهر، لا نبحث عن مبررات".

ووجه رمضان صبحي رسالة إلى الجماهير المصرية، قائلًا: "أشكر الجماهير المصرية على حضورها في الملعب ومؤازرتنا، ولكن أتمنى أن يكون الحضور بشكل أكبر في المباريات المقبلة". واختتم قائد المنتخب الوطني الأولمبي، قائلًا: "نحن نعلم المسؤولية التي تقع علينا وهدفنا هو إسعاد الشعب المصري والوصول إلى الأولمبياد،