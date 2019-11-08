رياضة

متعب: أداء منتخب مصر متوسط ومالي قوية بدنيًا

تحرير:أحمد سعيد ٠٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٦ م
عماد متعب
عماد متعب
علق عماد متعب، نجم النادي الأهلي السابق على أداء المنتخب الأولمبي في مباراته ضد مالي والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف، جاء عن طريق مصطفى محمد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، والتي تستضيفها مصر بداية من اليوم وحتى الثاني والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، ليتصدر منتخب الفراعنة المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، وفشل المنتخب المالي في حصد أي نقاط، فيما يلاقي المنتخب الكاميروني نظيره الغاني اليوم في ثاني مباريات المجموعة.
قال متعب خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة تايم سبورت إن أداء الفراعنة كان متوسطًا، مشيرًا إلى أن منتخب مالي اعتمد على القوة البدنية وشكل ضغط على الفراعنة، ومال إلى الالتحامات القوية وهو منتخب قوي بدنيًا وتمكن من الاستحواذ على مجريات اللعب في الشوط الثاني. وشدد متعب على أنه كان على لاعبي المنتخب نقل الكرة
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ناصر ماهر

مدرب المنتخب يكشف تشخيص إصابة ناصر ماهر

كشف معتمد جمال المدرب العام للمنتخب المصري الأولمبي، عن تفاصيل إصابة ناصر ماهر صانع ألعاب الفراعنة، بعد خروجه من مواجهة مالي في لقاء افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام، المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، والتي تستضيفها مصر بداية من اليوم الجمعة وحتى الثاني والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، حيث التحم ماهر مع إبراهيما كونيه، ما نتج عنه سقوط اللاعب متأثرا بإصابة في الكتف، وعقب تلقيه العلاج الطبي على أرض الملعب طالب الطاقم الطبي بخروج اللاعب، وشارك عمار حمدي بدلًا منه.
رمضان صبحي

رمضان صبحي: الأداء أمام مالي لم يكن جيدًا ولكن

أكد رمضان صبحي لاعب منتخب مصر الأولمبي، أن أداء الفريق سيصبح أفضل، خلال المباريات القادمة، جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية، عبر قناة :تايم سبورت"، عقب نهاية مباراة المنتخب الوطني ونظيره مالي، قائلًا: "مباريات الافتتاح دائما ما تكون صعبة للغاية والأهم تحقيقنا للفوز، الأداء لم يكن جيدًا، ودائما مباريات الافتتاح تكون صعبة، ولكن لا تقلقوا الأداء سيصبح أفضل في المباريات المقبلة، منذ فترة طويلة ولم نلعب أي مباريات رسمية، توقف المباريات المحلية أثر علينا، فلم أشارك في أي مباراة منذ ما يقرب الشهر، لا نبحث عن مبررات".
شوقي غريب

شوقي غريب يكشف عن سبب كثرة إصابات لاعبي المنتخب

أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أن المواجهات الإفتتاحية لأي بطولة تتسم بالصعوبة، موضحًا سبب الإصابات البدنية التي ضربت اللاعبين أثناء مواجهة مالي في افتتاح كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي، الذي عقد عقب نهاية اللقاء، قائلًا: " لسه معملناش حاجة إحنا كسبنا ماتش بس، وخسارتنا من مالي في بطولة افريقيا 2015 بالسنغال كانت ظروف مختلفة، لكننا درسنا فرقة مالي بشكل كويس".
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رمضان صبحي

شريف إكرامي يعلق على فوز المنتخب الأولمبي على مالي

هنأ شريف إكرامي، حارس مرمى النادي الأهلي، لاعبو المنتخب الوطني الأولمبي، بعد تمكنهم من الفوز على نظيره منتخب مالي، بهدف نظيف، جاء عن طريق مصطفى محمد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، والتي تستضيفها مصر بداية من اليوم وحتى الثاني والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، ليتصدر منتخب الفراعنة المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، وفشل المنتخب المالي في حصد أي نقاط، فيما يلاقي المنتخب الكاميروني نظيره الغاني في وقت لاحق من اليوم.
حسين الشحات

مصدر يكشف آخر تطورات إصابة حسين الشحات

أجرى حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، أشعة على قدمه مساء اليوم الخميس، عقب تعرضه لإصابة قوية خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في المباراة الودية أمام ليبيريا، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، التي انتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد، ضمن استعدادات المنتخبين للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، والمقرر إقامتها في الكاميرون، ويعد هذه اللقاء هو الأخير للمنتخب قبل مواجهة كينيا في الرابع عشر من شهر نوفمبر الجاري، ومنتخب جزر القمر في الثامن عشر من الشهر ذاته، في الجولتين الأولى والثانية.
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طاهر محمد طاهر يثير القلق في معسكر المنتخب الأولمبي

يخضع طاهر محمد طاهر مهاجم المنتخب الأوليمبي المصري، لكشف طبي أخير فى مران الفراعنة اليوم باستاد بتروسبورت للحكم على إصابته وإمكانية المشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، حيث تعرض طاهر لمزق في العضلة الخلفية؛ الأمر الذي يصعب مشاركته في مباراة غد الجمعة، في أولى مباريات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا والتي ستكون أمام مالي على استاد القاهرة الدولي، وأكد مصدر في المنتخب أن طاهر كان يعاني من نفس الإصابة قبل انضمامه لمعسكر المنتخب وتم تجهيزه من قبل الجهاز الفني بقيادة شوقى غريب وتم وضع برنامج خاص به.
مؤتمر شوقي غريب

غريب: الدولة وفرت كل احتياجاتنا.. وهدفنا الأولمبياد

قال شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، إن الدولة وفرت للمنتخب كل احتياجاته قبل افتتاح كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، يوم الجمعة، بمواجهة مالي، وأوضح غريب، في المؤتمر الصحفي للمباراة: «بدأنا الإعداد منذ فترة، والدولة وفرت كل احتياجاتنا وخضنا مباريات ودية كثيرة جدا ومع مدارس مختلفة. نعتمد على اللاعبين المحليين وجربنا عددا كبيرا من اللاعبين. كل منتخبات البطولة كبيرة وقوية والجميع يرغب في التأهل لأولمبياد طوكيو 2020». وتابع: «الأدوار الصعبة في البطولات الكبرى تبدأ من دور الثمانية، أقوى 8 منتخبات تشارك في البطولة».
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