متعب: أداء منتخب مصر متوسط ومالي قوية بدنيًا

تحرير:أحمد سعيد ٠٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٦ م

عماد متعب

علق عماد متعب، نجم النادي الأهلي السابق على أداء المنتخب الأولمبي في مباراته ضد مالي والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف، جاء عن طريق مصطفى محمد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، والتي تستضيفها مصر بداية من اليوم وحتى الثاني والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، ليتصدر منتخب الفراعنة المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، وفشل المنتخب المالي في حصد أي نقاط، فيما يلاقي المنتخب الكاميروني نظيره الغاني اليوم في ثاني مباريات المجموعة.

قال متعب خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة تايم سبورت إن أداء الفراعنة كان متوسطًا، مشيرًا إلى أن منتخب مالي اعتمد على القوة البدنية وشكل ضغط على الفراعنة، ومال إلى الالتحامات القوية وهو منتخب قوي بدنيًا وتمكن من الاستحواذ على مجريات اللعب في الشوط الثاني. وشدد متعب على أنه كان على لاعبي المنتخب نقل الكرة

قال متعب خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة تايم سبورت إن أداء الفراعنة كان متوسطًا، مشيرًا إلى أن منتخب مالي اعتمد على القوة البدنية وشكل ضغط على الفراعنة، ومال إلى الالتحامات القوية وهو منتخب قوي بدنيًا وتمكن من الاستحواذ على مجريات اللعب في الشوط الثاني.



وشدد متعب على أنه كان على لاعبي المنتخب نقل الكرة بشكل جيد لمنع الخصم من الاستحواذ على المباراة وتخفيف الحمل البدني على الفراعنة، موضحًا أن شوقي غريب حاول تضييق المساحات علي مالي وتحسين أداء الخط الدفاعي.



وسيواجه المنتخب الوطني الأولمبي نظيره الغاني يوم الإثنين المُقبل على ستاد القاهرة الدولي، في ثاني مباريات دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.