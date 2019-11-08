مدرب المنتخب يكشف تشخيص إصابة ناصر ماهر

تحرير:كريم أحمد ٠٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٤ م

ناصر ماهر

كشف معتمد جمال المدرب العام للمنتخب المصري الأولمبي، عن تفاصيل إصابة ناصر ماهر صانع ألعاب الفراعنة، بعد خروجه من مواجهة مالي في لقاء افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام، المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، والتي تستضيفها مصر بداية من اليوم الجمعة وحتى الثاني والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، حيث التحم ماهر مع إبراهيما كونيه، ما نتج عنه سقوط اللاعب متأثرا بإصابة في الكتف، وعقب تلقيه العلاج الطبي على أرض الملعب طالب الطاقم الطبي بخروج اللاعب، وشارك عمار حمدي بدلًا منه.

وأكد معتمد جمال أن اللاعب تعرض لخلع في الكتف، وسيتوجه لأحد المستشفيات من أجل الخضوع لاشعة، لتحديد مدة غيابه، لكنه من الصعب اللحاق بمباراة غانا والكاميرون. ودخل ناصر ماهر لاعب المنتخب الوطني الأوليمبي في نوبة بكاء، أثناء خروجه من ملعب استاد القاهرة مصابًا، وتلقى تحية من الجماهير المتواجدة في المدرجات

وأكد معتمد جمال أن اللاعب تعرض لخلع في الكتف، وسيتوجه لأحد المستشفيات من أجل الخضوع لاشعة، لتحديد مدة غيابه، لكنه من الصعب اللحاق بمباراة غانا والكاميرون.



ودخل ناصر ماهر لاعب المنتخب الوطني الأوليمبي في نوبة بكاء، أثناء خروجه من ملعب استاد القاهرة مصابًا، وتلقى تحية من الجماهير المتواجدة في المدرجات لمساندة الفراعنة.



وحقق المنتخب الوطني الأولمبي، فوزًا ثمينًا على نظيره المالي، بهدف نظيف، جاء عن طريق مصطفى محمد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.



ويلتقي المنتخب في الجولة الثانية مع غانا، وحال تحقق الفوز تضع مصر قدما في المربع الذهبي.