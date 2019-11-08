مدرب مالي: خسرنا مباراة وليس البطولة

تحرير:أحمد بركات ٠٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٧ م

مدرب مالي

علق فانيري ديارا المدير الفني لمنتخب مالي الأولمبي على الخسارة أمام مصر، بهدف نظيف، جاء عن طريق مصطفى محمد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، والتي تستضيفها مصر بداية من اليوم وحتى الثاني والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، ليتصدر منتخب الفراعنة المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، وفشل المنتخب المالي في حصد أي نقاط، فيما يلاقي المنتخب الكاميروني نظيره الغانيفي ثاني مباريات المجموعة.

وقال مدرب مالي في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء : "المباراة كانت صعبة للغاية أمام منتخب مصر، حاولنا الانتصار ولكننا لم ننجح". وواصل: "حظوظنا قائمة، خسرنا مباراة ولم نخسر البطولة وأفكر الآن في تحفيز اللاعبين لما هو مقبل، حضرنا إلى القاهرة بطموحات كبيرة رغم الظروف الصعبة التي عانينا منها". أردف:



وقال مدرب مالي في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء : "المباراة كانت صعبة للغاية أمام منتخب مصر، حاولنا الانتصار ولكننا لم ننجح".



وواصل: "حظوظنا قائمة، خسرنا مباراة ولم نخسر البطولة وأفكر الآن في تحفيز اللاعبين لما هو مقبل، حضرنا إلى القاهرة بطموحات كبيرة رغم الظروف الصعبة التي عانينا منها".



أردف: "هناك مجموعة من اللاعبين وصلوا اليوم فقط ولذلك لم يظهروا بشكل جيد، كذلك نادي باريس سان جيرمان رفض تواجد موسى سيسوكو معنا".



وأتم:" أثق في المجموعة المتواجدة معي وقدرتهم على رفع اسم منتخب مالي عاليا وتحقيق هدفنا".



ويلعب منتخب مصر أمام منتخب غانا يوم الإثنين المقبل في الجولة الثانية من البطولة الإفريقية، بينما يلعب منتخب مالي أمام الكاميرون في نفس اليوم.



