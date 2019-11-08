رياضة

عودة سواريز وغياب ألبا.. قائمة برشلونة لمواجهة سيلتا

تحرير:أحمد سعيد ٠٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥١ م
سواريز
سواريز
أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الإسباني، قائمة فريقه التي ستخوض مواجهة سيلتا فيجو غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الليجا، وشهدت القائمة عودة الأوروجوياني لويس سواريز بعدما تعافى من الإصابة التي لحقت به في مباراة ليفانتي الماضية، بينما يغيب جوردي ألبا للإصابة، فيما استبعد فالفيردي بقرار فني الثلاثي توديبو، ألينيا، وكارليس بيريز. وخسر برشلونة أمام ليفانتي بثلاثة أهداف مُقابل هدف في الجولة الماضية، لكنه لازال متصدرًا لجدول الترتيب برصيد 22 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن وصيفه ريال مدريد.
وتعد هذه المباراة فاصلة بشكل كبير في مستقبل فالفيردي مع الفريق الكتالوني في ظل الأداء المتواضع الذي يقدمه الفريق الكتالوني خلال الفترة الماضية. وجاءت قائمة برشلونة كالتالي: في حراسة المرمى: تير شتيجن، نيتو. في خط الدفاع: سيميدو، بيكيه، لينجليت، موسى واجي، سيرجي روبيرتو، صامويل أومتيتي، جونيور فيربو. في
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غانا - الكاميرون

مجموعة مصر.. التعادل يحسم مواجهة غانا والكاميرون

حسم التعادل الإيجابي مواجهة منتخب غانا الأولمبي ونظيره الكاميروني، التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في ثاني مواجهات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، والتي تستضيفها مصر بداية من اليوم الجمعة وحتى الثاني والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، سجل فرانكي إيفينا هدف التقدم للأسود، وأدرك حيبب محمد هدف التعادل للنجوم السوداء، ليحصد كل فريق نقطة، ويظل المنتخب المصري متصدرًا للمجموعة، ويظل منتخب مالي في المركز الأخير.
منتخب مصر الأولمبي

حازم إمام: «المنتخب مبيعرفش يلعب كرة»

انتقد حازم إمام نجم الزمالك السابق، الأداء الذي ظهر به المنتخب الأولمبي في مباراته أمام مالي والتي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، والتي تستضيفها مصر بداية من اليوم وحتى الثاني والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، ليتصدر منتخب الفراعنة المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، وفشل المنتخب المالي في حصد أي نقاط، فيما يواجه المنتخب الكاميروني نظيره الغاني في ثاني مباريات المجموعة.
فاجنيري ديارا مدرب مالي

مدرب مالي: خسرنا مباراة وليس البطولة

علق فانيري ديارا المدير الفني لمنتخب مالي الأولمبي على الخسارة أمام مصر، بهدف نظيف، جاء عن طريق مصطفى محمد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، والتي تستضيفها مصر بداية من اليوم وحتى الثاني والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، ليتصدر منتخب الفراعنة المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، وفشل المنتخب المالي في حصد أي نقاط، فيما يلاقي المنتخب الكاميروني نظيره الغانيفي ثاني مباريات المجموعة.
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جروس (1)

أمير مرتضى: جروس عنصري.. وعبد الحفيظ علامة استفهام

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، أن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق للقلعة البيضاء، وأهلي جدة الحالي، كان يتعامل بعنصرية شديدة مع اللاعبين، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لبرنامج في الاستاد عبر إذاعة نجوم إف إم. وأوضح المشرف على الكرة بالزمالك: "جروس كان يقارن عقده بعقود بعض اللاعبين، وكنت دائما أقول له إن فالفيردي مدرب برشلونة لا يحصل على مستحقات أكبر من ميسي، وكان يتعامل مع اللاعبين بعنصرية شديدة بسبب حصول بعضهم على عقود أكبر منه، وببعض الأحيان كان يخرج لاعبين من المران لهذا السبب".
فالفيردي‎

فالفيردي يعلق على أداء جريزمان وعودة ميسي للتانجو

تحدث إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، عن جاهزية فريقه لخوض مواجهة ليفانتي، غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الليجا، وقال فالفيردي، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "ليفانتي فريق يلعب بضغط عال، ولديه الكثير من الحلول الهجومية، وهي إحدى المواجهات التي يمكن أن يحدث فيها أي شيء". وواصل: "نحن لم نبدأ الموسم بشكل جيد، وتعثرنا ولم يبتسم لنا الحظ، لكننا استعدنا الصدارة، ومازال هناك الكثير". وأضاف: "إذا كنت المتصدر، فأنت دائمًا تريد الاستمرار في الصدارة، ولدينا مباريات صعبة مثل مواجهة الغد ويوم الثلاثاء أمام سلافيا براج بدوري الأبطال
عثمان-ديمبلي (1)

فالفيردي يستبعد ديمبلي ويضم أرثر لمواجهة ليفانتي

أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الإسباني، قائمة الفريق استعدادا لخوض مواجهة ليفانتي، غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإسباني (الليجا)، وشهدت القائمة مفاجأة كبيرة باستبعاد الفرنسي عثمان ديمبلي بقرار فني، رغم أنه غاب في آخر مباراتين بداعي الإيقاف، كما لم يتم استدعاء المدافع صامويل أومتيتي على الرغم من مشاركته في المران الجماعي، وأيضًا الثنائي الشاب كارليس ألينيا، وموسى واجي، وعاد للقائمة البرازيلي آرثر ميلو، الذي تم استبعاده من مواجهة بلد الوليد، التي فاز فيها البلوجرانا بخمسة أهداف مُقابل هدف وحيد.
فالفيردي‎

مدرب برشلونة: ما يفعله ميسي مستحيل

أكد أرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، أن ما يفعله النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب الفريق الكتالوني، من المستحيل على أي شخص القيام به. جاء ذلك بعدما قاد الأخير فريقه بلد الوليد بخماسية مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما أمس الثلاثاء، فى الأسبوع الحادي عشر من عمر بطولة الدورى الإسبانى (الليجا)، على ملعب الكامب نو، قائلا: "تحقيق الفوز في الليجا ليس سهلا، ولكن مشاهدة ميسي وهو يلعب تبدي لك أن كل شيء سهل، وأن العالم أجمع يمكنه أن يفعل ما يفعله ميسي، لكن هذا مستحيل".
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