عودة سواريز وغياب ألبا.. قائمة برشلونة لمواجهة سيلتا

تحرير:أحمد سعيد ٠٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥١ م

سواريز

أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الإسباني، قائمة فريقه التي ستخوض مواجهة سيلتا فيجو غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الليجا، وشهدت القائمة عودة الأوروجوياني لويس سواريز بعدما تعافى من الإصابة التي لحقت به في مباراة ليفانتي الماضية، بينما يغيب جوردي ألبا للإصابة، فيما استبعد فالفيردي بقرار فني الثلاثي توديبو، ألينيا، وكارليس بيريز. وخسر برشلونة أمام ليفانتي بثلاثة أهداف مُقابل هدف في الجولة الماضية، لكنه لازال متصدرًا لجدول الترتيب برصيد 22 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن وصيفه ريال مدريد.

وتعد هذه المباراة فاصلة بشكل كبير في مستقبل فالفيردي مع الفريق الكتالوني في ظل الأداء المتواضع الذي يقدمه الفريق الكتالوني خلال الفترة الماضية. وجاءت قائمة برشلونة كالتالي: في حراسة المرمى: تير شتيجن، نيتو. في خط الدفاع: سيميدو، بيكيه، لينجليت، موسى واجي، سيرجي روبيرتو، صامويل أومتيتي، جونيور فيربو. في