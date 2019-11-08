حازم إمام: «المنتخب مبيعرفش يلعب كرة»

تحرير:أحمد سعيد ٠٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٢ م

منتخب مصر

انتقد حازم إمام نجم الزمالك السابق، الأداء الذي ظهر به المنتخب الأولمبي في مباراته أمام مالي والتي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، والتي تستضيفها مصر بداية من اليوم وحتى الثاني والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، ليتصدر منتخب الفراعنة المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، وفشل المنتخب المالي في حصد أي نقاط، فيما يواجه المنتخب الكاميروني نظيره الغاني في ثاني مباريات المجموعة.

قال إمام خلال تواجده في الاستوديو التحليلي للمباراة بتايم سبورتس: "لدينا مشكلة كبيرة، منتخب أول ومنتخب أولمبي "مبيعرفوش يلعبوا كورة" ولا يستطيعون بناء هجمة بشكل صحيح". وواصل: "دائما نتحدث عن أهمية الفوز مقارنة بالأداء، لكن لو استمر الأداء على ذلك ستتحول النتائج إلى هزيمة، كانت ميزة منتخباتنا في الماضي

قال إمام خلال تواجده في الاستوديو التحليلي للمباراة بتايم سبورتس: "لدينا مشكلة كبيرة، منتخب أول ومنتخب أولمبي "مبيعرفوش يلعبوا كورة" ولا يستطيعون بناء هجمة بشكل صحيح".



وواصل: "دائما نتحدث عن أهمية الفوز مقارنة بالأداء، لكن لو استمر الأداء على ذلك ستتحول النتائج إلى هزيمة، كانت ميزة منتخباتنا في الماضي أننا نتحكم في رتم المباراة، ولكن حاليًا الجيل اختلف واللاعبون اختلفوا، سنلتمس للمنتخب الأولمبي اليوم العذر، بما أنها أول مواجهة".



وتابع: "حدث فقدان للكرة كثيرًا في المباراة، وتشعر أن اللاعبين مرتبكين، ولا يتصرفون في الكرة بالشكل الصحيح، من المفترض أن يعمل شوقي غريب مع اللاعبين على كيفية بناء الهجمة، والركض فقط من اللاعبين في الملعب لا يحقق شيء".



اختتم: "المباريات المُقبلة لابد أن نظهر بشكل أفضل من اليوم، ويكون هناك طريقة لعب للمنتخب".