رياضة

مجموعة مصر.. التعادل يحسم مواجهة غانا والكاميرون

تحرير:علي الزيني ٠٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٩ م
غانا و الكاميرون
غانا و الكاميرون
حسم التعادل الإيجابي مواجهة منتخب غانا الأولمبي ونظيره الكاميروني، التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في ثاني مواجهات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، والتي تستضيفها مصر بداية من اليوم الجمعة وحتى الثاني والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، سجل فرانكي إيفينا هدف التقدم للأسود، وأدرك حيبب محمد هدف التعادل للنجوم السوداء، ليحصد كل فريق نقطة، ويظل المنتخب المصري متصدرًا للمجموعة، ويظل منتخب مالي في المركز الأخير.
المنتخب الكاميرون، سيطر على مجريات اللعب، واعتمد الغاني على الهجمات المرتدة، من خلال سرعة لاعبي الأطراف، وفشل لاعبي المنتخبين في الوصول إلى مرمى الآخر، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي. وفي الدقيقة 59، افتتح المنتخب الكاميروني التسجيل، بعد ركلة حرة مباشرة، نفذها فرانكي إيفينا، بتسديدة صاروخية، اصطدمت
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منتخب مصر الأولمبي

حازم إمام: «المنتخب مبيعرفش يلعب كرة»

انتقد حازم إمام نجم الزمالك السابق، الأداء الذي ظهر به المنتخب الأولمبي في مباراته أمام مالي والتي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، والتي تستضيفها مصر بداية من اليوم وحتى الثاني والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، ليتصدر منتخب الفراعنة المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، وفشل المنتخب المالي في حصد أي نقاط، فيما يواجه المنتخب الكاميروني نظيره الغاني في ثاني مباريات المجموعة.
ميسى-سواريز

عودة سواريز وغياب ألبا.. قائمة برشلونة لمواجهة سيلتا

أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الإسباني، قائمة فريقه التي ستخوض مواجهة سيلتا فيجو غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الليجا، وشهدت القائمة عودة الأوروجوياني لويس سواريز بعدما تعافى من الإصابة التي لحقت به في مباراة ليفانتي الماضية، بينما يغيب جوردي ألبا للإصابة، فيما استبعد فالفيردي بقرار فني الثلاثي توديبو، ألينيا، وكارليس بيريز. وخسر برشلونة أمام ليفانتي بثلاثة أهداف مُقابل هدف في الجولة الماضية، لكنه لازال متصدرًا لجدول الترتيب برصيد 22 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن وصيفه ريال مدريد.
فاجنيري ديارا مدرب مالي

مدرب مالي: خسرنا مباراة وليس البطولة

علق فانيري ديارا المدير الفني لمنتخب مالي الأولمبي على الخسارة أمام مصر، بهدف نظيف، جاء عن طريق مصطفى محمد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، والتي تستضيفها مصر بداية من اليوم وحتى الثاني والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، ليتصدر منتخب الفراعنة المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، وفشل المنتخب المالي في حصد أي نقاط، فيما يلاقي المنتخب الكاميروني نظيره الغانيفي ثاني مباريات المجموعة.
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مصطفى محمد يقود تشكيل الفراعنة المتوقع أمام مالي

يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة السابعة مساءً، لقاء المنتخب الوطني أمام مالي، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، ويشارك في البطولة القارية 8 منتخبات هي مصر ونيجيريا وغانا والكاميرون ومالي وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا، وتتأهل 3 منها للأولمبياد. ويدير المباراة تحكيميا الحكم الدولي البوروندي جيورجيس جاتوجاتو، ويعاونه الثنائي حبيب سانو وعبد العزيز سالي، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام بالبطولة.
منتخب مصر الأولمبي (3)

ماذا ننتظر من المنتخب الأولمبي في كأس الأمم؟

يرغب شوقي غريب، مدرب المنتخب الوطني تحت 23 عامًا، في جني ثمار 20 شهرا من العمل المتواصل بقيادة الفراعنة للظهور في ألعاب طوكيو 2020، وذلك حين تنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، ويشارك في البطولة القارية 8 منتخبات هي مصر ونيجيريا وغانا والكاميرون ومالي وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا، وتتأهل 3 منها للأولمبياد. ولم تحقق مصر أي ميدالية أولمبية في كرة القدم، وكان أكبر إنجاز لها الوصول للمركز الرابع في نسختي 1928 و1964 بينما بلغت دور الثمانية في آخر مشاركة لها في دورة لندن 2012.
منتخب مصر الأولمبي (6)

أعمار منتخبات كأس الأمم.. «مالي الأقل ومصر الأكبر»

سيكون لقاء افتتاح النسخة الثالثة لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة الذي يشهده ملعب القاهرة الدولي مساء الجمعة بين المنتخب الأولمبي المصري ونظيره المالي، وهما على الترتيب، المنتخبان الأكبر والأصغر في معدل الأعمار بين المنتخبات الثمانية التي تخوض غمار هذه البطولة التي تختتم في الثاني والعشرين من نوفمبر الجاري. معدل أعمار قائمة المدرب المصري شوقي غريب يبلغ 21 عاما و9 شهور مقابل 20 عاما و5 شهور فقط لتشكيلة فانيري ديارا، المدير الفني لمنتخب مالي.
الجمهور-المصري ستاد-القاهرة‎ (2)

وزير الرياضة: الجماهير هي كلمة السر في دعم الفراعنة

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أهمية حضور الجماهير في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، اليوم الجمعة؛ لعدة أسباب، أهمها أنهم العنصر الأساسي لنجاح أي بطولة، مثلما زينوا الملاعب في كان 2019 للكبار، وأضاف أن الجماهير هي كلمة السر في دعم ومساندة منتخب مصر الأولمبي في الملعب أمام منافس قوي هو منتخب مالي، ونحن نثق في قدرة اللاعبين والجهاز الفني بقيادة شوقي غريب، على التأهل لأولمبياد طوكيو 2020.
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