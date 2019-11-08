مجموعة مصر.. التعادل يحسم مواجهة غانا والكاميرون

تحرير:علي الزيني ٠٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٩ م

غانا و الكاميرون

حسم التعادل الإيجابي مواجهة منتخب غانا الأولمبي ونظيره الكاميروني، التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في ثاني مواجهات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، والتي تستضيفها مصر بداية من اليوم الجمعة وحتى الثاني والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، سجل فرانكي إيفينا هدف التقدم للأسود، وأدرك حيبب محمد هدف التعادل للنجوم السوداء، ليحصد كل فريق نقطة، ويظل المنتخب المصري متصدرًا للمجموعة، ويظل منتخب مالي في المركز الأخير.

المنتخب الكاميرون، سيطر على مجريات اللعب، واعتمد الغاني على الهجمات المرتدة، من خلال سرعة لاعبي الأطراف، وفشل لاعبي المنتخبين في الوصول إلى مرمى الآخر، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي. وفي الدقيقة 59، افتتح المنتخب الكاميروني التسجيل، بعد ركلة حرة مباشرة، نفذها فرانكي إيفينا، بتسديدة صاروخية، اصطدمت

المنتخب الكاميرون، سيطر على مجريات اللعب، واعتمد الغاني على الهجمات المرتدة، من خلال سرعة لاعبي الأطراف، وفشل لاعبي المنتخبين في الوصول إلى مرمى الآخر، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.



وفي الدقيقة 59، افتتح المنتخب الكاميروني التسجيل، بعد ركلة حرة مباشرة، نفذها فرانكي إيفينا، بتسديدة صاروخية، اصطدمت بالعارضة وسكنت الشباك.



المنتخب الكاميروني، واصل صحوته وأطلق بريس أتيكي تسديدة قوية، من خارج منطقة الجزاء، مرت بجوار القائم الأيسر للحارس، وحاول أوسو كوابينا لاعب غانا بتصويبة مرت بجوار القائمة بقليل.



وفي الدقيقة 87، أدرك حيبب محمد، هدف التعادل للمنتخب الغاني، بعدما استقبل كرة طولية، بشكل رائع وسط ضغط دفاعي وسددها في شباك الكاميرون، ولم تشهد باقي الدقائق أي جديد لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي ( 1 - 1 ).