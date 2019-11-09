شكري: مباحثات واشنطن حددت شهرين للوصول لاتفاق بشأن سد النهضة

٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٣ ص

وزير الخارجية سامح شكري

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن المباحثات التي أجريت في واشنطن بشأن سد النهضة الإثيوبي، أكدت على حفظ حقوق مصر في مياه نهر النيل، وعدم الإضرار بها، مشيرا إلى أن الجهود أسفرت عن وضع إطار زمني محدد لا يتجاوز شهرين، للوصول إلى اتفاق يراعي الدول الثلاث، وفي حال لم يسفر عن نتيجة يتم تفعيل المادة العاشرة التي تقضي إلى اللجوء لوساطة، إذ تنص على أنه في 15 يناير إذا لم يتم التوصل لحلول تحفظ حقوق جميع الأطراف، سيتم اللجوء إلى وساطة طرف رابع، يوكل إليه الأمر.

وأوضح شكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" عبر "mbc مصر"، مساء الجمعة، أن البنك الدولي يستطيع أن يضطلع بدور مهم في قضية سد النهضة، مشيرا إلى أنه قادر على استقطاب علماء ودوائر متخصصة لوضع تصور متكامل بشأن هذه القضية، وتطبيق ما يتوافق مع الشرعية الدولية. وكان الرئيس الأمريكي