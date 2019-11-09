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شكري: مباحثات واشنطن حددت شهرين للوصول لاتفاق بشأن سد النهضة

٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٣ ص
وزير الخارجية سامح شكري
وزير الخارجية سامح شكري
قال سامح شكري وزير الخارجية، إن المباحثات التي أجريت في واشنطن بشأن سد النهضة الإثيوبي، أكدت على حفظ حقوق مصر في مياه نهر النيل، وعدم الإضرار بها، مشيرا إلى أن الجهود أسفرت عن وضع إطار زمني محدد لا يتجاوز شهرين، للوصول إلى اتفاق يراعي الدول الثلاث، وفي حال لم يسفر عن نتيجة يتم تفعيل المادة العاشرة التي تقضي إلى اللجوء لوساطة، إذ تنص على أنه في 15 يناير إذا لم يتم التوصل لحلول تحفظ حقوق جميع الأطراف، سيتم اللجوء إلى وساطة طرف رابع، يوكل إليه الأمر.
وأوضح شكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" عبر "mbc مصر"، مساء الجمعة، أن البنك الدولي يستطيع أن يضطلع بدور مهم في قضية سد النهضة، مشيرا إلى أنه قادر على استقطاب علماء ودوائر متخصصة لوضع تصور متكامل بشأن هذه القضية، وتطبيق ما يتوافق مع الشرعية الدولية. وكان الرئيس الأمريكي
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مات في ظروف طبيعية.. تفاصيل وفاة شرطي سوداني بالقاهرة

أكد مصدر مطلع، أنه لا صحة لما تم تداوله ببعض المواقع الإخبارية السودانية حول وفاة شرطي سوداني في ظروف غامضة أثناء تواجده للعلاج بالقاهرة وحدوث احتجاجات في العاصمة السودانية الخرطوم بسبب ذلك الأمر، إذ كانت بعض المواقع الإخبارية السودانية بشبكة "الإنترنت" قد تداولت خبرًا بحدوث احتجاجات بالعاصمة السودانية الخرطوم بمنطقة أم درمان، إثر وفاة الشرطى السوداني المستقيل نزار النعيم في ظروف غامضة أثناء تواجده بالقاهرة، عقب وصوله إليها لتلقى العلاج..
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أبو شقة: انتهاء مدة مجلس النواب يوم 19 يناير الساعة 12 ليلا

كشف المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان،، موعد انتهاء المدة التشريعية لمجلس النواب الحالي، إذ قال إن المجلس بدأ جلساته في يناير 2016، وأن الفصل التشريعي طبقًا للدستور هو 5 دورات انعقاد ومستمر لمدة 5 سنوات. وأضاف أبو شقة خلال حواره في برنامج «الجمعة في مصر» على فضائية «أم بي سي مصر» مع الإعلامية ياسمين سعيد، اليوم الجمعة، أن هذا المجلس الحالي تنتهي مدته 9 يناير 2021، الساعة الثانية عشر ليلا، مشيرًا إلى أن هناك نصا دستوريا يقول إن دور الانعقاد يبدأ في الخميس الأول من شهر أكتوبر.
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الفقي: مصر تواجه حصارا دوليا وإقليميا وحربا ممنهجة من الشائعات

قال الدكتور مصطفي الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، إن مصر تواجه "حصارا" دوليا وإقليميا وحربا ممنهجة من الشائعات، بهدف زعزعة الاستقرار وتقويض جهود التنمية وبث الفرقة، مشيرا إلى أن عددا من كبرى المحطات التلفزيونية العالمية تتبنى نهجا معاديا لمصر، وأضاف أن حرب الشائعات من أخطر الحروب التي تواجه مصر، وأن مكتبة الإسكندرية مؤسسة مصرية تنشغل بقضايا الوطن، مثلما تهتم بالبعد الدولي في أنشطتها، وشدد على أن مصر دولة قوية متماسكة عصية على التفكك أو السقوط، جاء ذلك خلال افتتاح ندوة "مواجهة الشائعات وتماسك الدولة".
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«حماية المنافسة» عن فسخ تعاقد «لاجاردير»: مراقبة الكاف مستمرة

رحب رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الدكتور أمير نبيل، بالبيان الصادر عن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن فسخ التعاقد مع شركة "لاجاردير" الفرنسية لحقوق البث التليفزيوني لبطولات الاتحاد، تنفيذًا لقرارات الجهاز والأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن، موضحا في بيان صادر عن الجهاز اليوم الجمعة، أن قرار فسخ التعاقد جاء ليؤكد على سلامة وصحة التحقيقات والإجراءات التي اتخذها الجهاز خلال السنوات الماضية ضد ممارسات الكاف أثناء تولي الكاميروني عيسى حياتو رئاسته، واشتراكه مع هشام العمراني سكرتير عام الاتحاد السابق، في مخالفة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري.
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ترامب- يعلق- على -الاجتماع -الأولي حول- سد -النهضة

ترامب عن مباحثات سد النهضة: النزاع طويل.. والاجتماع سار بشكل جيد

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه عقد اجتماعًا اليوم الأربعاء، مع وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان للمساعدة في حل نزاعهم الطويل حول سد النهضة الإثيوبي والذي يتم بناؤه حاليًا، ووصف ترامب، في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الاجتماع بأنه سار بشكل جيد، مضيفًا أن النقاشات ستتواصل على مدى اليوم، ونشر صورة للقاء ظهر فيها إلى جانبه وزير الخارجية سامح شكري، ووزير الشؤون الخارجية الإثيوبي جيدو أندار جاشيو، ووزيرة خارجية السودان أسماء عبد الله، ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن مونشن، وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر.
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ترامب يؤكد للسيسي حرصه على نجاح مفاوضات سد النهضة

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، اتصالاً هاتفيًا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد خلاله الرئيس الأمريكي اهتمامه الشخصي وحرصه على نجاح المفاوضات الثلاثية الخاصة بسد النهضة، مضيفًا أنه سيستقبل شخصيًا وزراء الخارجية المصري والإثيوبي والسوداني بالمكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في مستهل هذه المفاوضات؛ تأكيدا على حرصه البالغ على خروج هذه المفاوضات بنتائج إيجابية وعادلة تحفظ حقوق جميع الأطراف.
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وزير الخارجية عن أزمة سد النهضة: نعاني من فقر مائي شديد

أعرب وزير الخارجية سامح شكري، عن تطلع مصر لتوقيع اتفاق قانوني ثلاثي مع إثيوبيا والسودان، من خلال المفاوضات الجديدة التي دعت إليها الولايات المتحدة الأمريكية الشهر المقبل بحضور البنك الدولي ليضمن هذا الاتفاق حقوق مصر المائية في مياه نهر النيل، مشددا على أن مصر لديها إرادة سياسية لتحقيق ذلك. وقال شكري في كلمته اليوم الخميس، أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال الجلسة العامة الأولى لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي برئاسة الدكتور مشعل السلمي، "إن مصر رحبت بالدعوة الأمريكية لتسهيل التفاوض وحسم الخلافات بين الدول الثلاث بشأن موضوع ملء وتخزين المياه خلف سد النهضة".
علم السودان

دبلوماسي أمريكي: رفع السودان من قائمة الإرهاب مسألة سياسية

قال القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم السفير براين شوكان، إن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب مسألة قانونية وسياسية تتطلب موافقة الكونغرس. ونقل بيان لوزارة الخارجية السودانية عن السفير الأمريكي تأكيده خلال لقائه اليوم الإثنين، مع السفيرة إلهام إبراهيم محمد أحمد الوكيل المساعد بالوزارة، أن وجود اسم السودان ضمن لائحة الإرهاب، هو العائق أمام دخول الشركات العالمية وتسهيل التحويلات البنكية بين السودان وبقية دول العالم. وأكد أهمية الثورة السودانية والتغيير الذي حدث في البلاد، مشيرا إلى أن أعين العالم تتجه صوب السودان الآن.
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