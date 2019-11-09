آرسنال في قمة نارية أمام ليستر بالبريميرليج اليوم

٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٣ ص

آرسنال

تتواصل اليوم السبت مباريات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يستقبل تشيلسي نظيره كريستال بالاس الساعة 2:30 ظهرًا على ملعب ستامفورد بريدج، ويحتل البلوز المركز الرابع برصيد 23 نقطة بينما يوجد كريستال بالاس في المركز التاسع برصيد 15 نقطة، وتواجه الفريقان في 20 مباراة سابقة في عصر البريميرليج، حقق خلالها تشيلسي الانتصار في 14 مباراة وتعادل في لقاءين وخسر 4 مواجهات أخرى، وسجَّل لاعبو البلوز في تلك المباريات 38 هدفًا واهتزت شباكهم بـ16 هدفًا.

وضمن مباريات نفس الجولة، يستقبل ليستر سيتي الثالث برصيد 23 نقطة، نظيره آرسنال الخامس برصيد 17 نقطة، على ملعب ووكرز، وذلك في تمام الساعة 7:30 مساء. وتواجه الفريقان في البريميرليج في 26 مباراة سابقة، حقق خلالها آرسنال الانتصار في 16 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر في 3 مباريات أخرى، وسجل لاعبو آرسنال في