رياضة

آرسنال في قمة نارية أمام ليستر بالبريميرليج اليوم

٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٣ ص
آرسنال
آرسنال
تتواصل اليوم السبت مباريات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يستقبل تشيلسي نظيره كريستال بالاس الساعة 2:30 ظهرًا على ملعب ستامفورد بريدج، ويحتل البلوز المركز الرابع برصيد 23 نقطة بينما يوجد كريستال بالاس في المركز التاسع برصيد 15 نقطة، وتواجه الفريقان في 20 مباراة سابقة في عصر البريميرليج، حقق خلالها تشيلسي الانتصار في 14 مباراة وتعادل في لقاءين وخسر 4 مواجهات أخرى، وسجَّل لاعبو البلوز في تلك المباريات 38 هدفًا واهتزت شباكهم بـ16 هدفًا.
وضمن مباريات نفس الجولة، يستقبل ليستر سيتي الثالث برصيد 23 نقطة، نظيره آرسنال الخامس برصيد 17 نقطة، على ملعب ووكرز، وذلك في تمام الساعة 7:30 مساء. وتواجه الفريقان في البريميرليج في 26 مباراة سابقة، حقق خلالها آرسنال الانتصار في 16 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر في 3 مباريات أخرى، وسجل لاعبو آرسنال في
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بعثة-الأهلى (2)

الأهلي يجهز للسفر إلى تونس.. وبرنامج خاص بعد الراحة

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر يتطلع لتحقيق أكبر مكاسب فنية ممكنة من فترة توقف الدوري الحالية بسبب ارتباط المنتخبين الأول والأولمبي. وأضاف أنه يجري البحث والتنسيق مع بعض الأندية؛ لخوض مباراتين وديتين على أقصى تقدير، مؤكدًا أن الأمر قيد البحث، وأوضح أن الجهاز الفني يسعى لاستغلال المرحلة الثانية من فترة الإعداد، خلال توقف الدوري بعد تحقيق أهدافه في المرحلة الأولى التي شهدت خوض معسكر إعداد نموذجي في الإمارات، وكان فرصة جيدة لتجهيز الفريق للمرحلة المقبلة التي تشهد ارتباطات محلية وإفريقية.
تشيلسي-ارسنال‎

ديشامب يطالب جيرو بالرحيل عن تشيلسي

طالب ديديه ديشامب، مدرب المنتخب الفرنسي، مهاجمه أوليفيه جيرو، بضرورة الرحيل عن صفوف تشيلسي خلال الميركاتو الشتوي في شهر يناير المقبل، وبحسب صحيفة "صن" البريطانية، فإن حرص ديشامب على رحيل جيرو عن تشيلسي يأتي من أجل إيجاد فرصة للمشاركة كي يكون جاهزًا لليورو، في ظل خروجه من حسابات مدربه في ستامفورد بريدج فرانك لامبارد، لصالح المهاجم الشاب تامي أبراهام، ويعد جيرو من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها ديشامب في خط هجوم الديوك، وكانت تقارير قد أشارت في وقت سابق إلى رغبة إنتر ميلان في التعاقد مع جيرو.
إيمري (2)

أيقونة ليفربول يهدد مكان إيمري في أرسنال

يبدو أن صبر إدارة أرسنال تجاه المدرب الإسباني أوناي إيمري بدأ ينفد بسبب ضعف نتائج الفريق هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، ومعاناته من أسوأ بداية للبريميرليج بعد مرور 11 جولة منذ 7 أعوام، وبدأت تقارير الصحف البريطانية تربط العديد من الأسماء بخلافة إيمري على رأس القيادة الفنية للمدفعجية، وأفادت التقارير أن المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد، المدير الفني لرينجرز الأسكتلندي، قد يستقيل من منصبه إذا أقال أرسنال إيمري، وبحسب صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية فإن المهاجم السابق لمانشستر يونايتد آلان برازيل، يعتقد أن أسطورة ليفربول قد يحل محل إيمري.
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إيمري (2)

شبح الإقالة يطارد أوناي إيمري في أرسنال

لا يمر أرسنال بأفضل أحواله هذا الموسم تحت قيادة المدرب الإسباني أوناي إيمري، إذ يحتل المدفعجية المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وفشل أرسنال في الفوز بآخر مباراتين خاضهما على ملعبه الإمارات في الدوري، بعد التعادل بنتيجة 2-2 مع كريستال بالاس، ومؤخرًا التعادل 1-1 مع وولفر هامبتون، كما ودع أرسنال كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، بالخسارة أمام ليفربول بركلات الترجيح.
مورينيو

أرسنال يقرب مورينيو من العودة إلى الدوري الإنجليزي

يبدو أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بات قريبا من العودة للتدريب في الدوري الإنجليزي من جديد وذلك عبر بوابة أرسنال، ووفقا لصحيفة "التايمز" البريطانية، فإن مورينيو تناول العشاء مع راؤول سانليهي، مدير الكرة في أرسنال، هذا الأسبوع، للتحدث عن إمكانية قيادته للجانرز خلال الموسم الحالي، وقال مورينيو لمدير الكرة في أرسنال إنه معجب بالخطط التي يقومون بها في النادي لتطوير فريق الكرة. يذكر أن مورينيو سبق أن أشاد في تصريحات صحفية بتعاقد أرسنال هذا الموسم مع الجناح الإيفواري نيكولاس بيبي.
جرانيت تشاكا (3)

تشاكا يعتذر لجماهير آرسنال بعد أزمة مباراة كريستال

أصدر جرانيت تشاكا لاعب فريق آرسنال الإنجليزي، بيانا رسميا تحدث من خلاله عن واقعة خلافه مع جماهير فريقه في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، أمام كريستال بالاس والتي انتهت بهدفين لكل فريق في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، وكان تشاكا خلع قميص آرسنال ورمى به على الأرض، وذلك عقب قيام جماهير الفريق باستفزازه خلال عملية استبداله في المباراة، وبعد مرور 4 أيام قرر تشاكا كسر حالة الصمت، ليصدر بيانا رسميا تحدث من خلاله عن كل شيء. تشاكا انضم لآرسنال قادما من بوروسيا مونشنجلادباخ في 2016 قبل أن يرتدي شارة قيادة المدفعجية بداية من هذا الموسم.
جرانيت تشاكا (3)

أسطورة أرسنال يطالب تشاكا بالاعتذار للجماهير

استمرت تداعيات أزمة جرانيت تشاكا، قائد نادي أرسنال الإنجليزي، بعد ثورته ضد الجماهير في ملعب الإمارات، حيث طالب أسطورة أرسنال إيان رايت، باعتذار من قائد الفريق للجماهير. وبعد أن تقدم أرسنال بهدفين على أرضه أمام كريستال بالاس، تلقى هدفين ليضيع فوزا ويكتفي بالتعادل 2-2 ليظل في المركز الخامس في البريميرليج، بفارق أربع نقاط خلف تشيلسي وليستر سيتي. وجاءت الخسارة كأمر شبه ثانوي، بالنظر إلى رد فعل تشاكا الذي خرج بعد ساعة من المباراة تقريبا، حيث قال المدير الفني أوناي إيمري إنه كان مخطئا في الرد على الجماهير الذين صرخوا عليه وهتفوا ضده.
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