تعليق صادم من رئيس سموحة على إصابة ناصر ماهر

تحرير:كريم مليم ٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٥ ص

ناصر ماهر

علق محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على إصابات نجوم الأمواج الزرقاء، مع المنتخب الوطني، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم السبت. وتعرض منتخب مصر الأولمبي لضربة مبكرة في لقاء مالي، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، حيث غادر ناصر ماهر لاعب وسط منتخب مصر الأولمبي، المعار من صفوف الأهلي إلى فريق سموحة، ملعب المباراة بعد مرور 11 دقيقة بسبب الإصابة، واضطر شوقي غريب المدير الفني للفراعنة، لإجراء تغيير مبكر بنزول عمار حمدي بعد مرور 14 دقيقة على حساب ماهر، ليدخل الأخير في نوبة بكاء أثناء استبداله.

وكتب رئيس نادي سموحة: "لماذا يصاب لاعبو سموحة دائما مع المنتخب". لماذا يصاب لاعبو سموحة دائما مع المنتخب — Farag Amer (@FaragAmer_) November 9, 2019 وافتتح منتخب مصر الأولمبي كأس الأمم الإفريقية، تحت 23 عاما، بفوز صعب على مالي (1-0)، مساء أمس الجمعة، على استاد القاهرة، في انطلاقة مباريات المجموعة