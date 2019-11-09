رياضة

ريال مدريد وبرشلونة يجددان صراع الصدارة في الليجا

٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٥ ص
ريال مدريد
ريال مدريد
تتواصل اليوم السبت مباريات الجولة الـ13 من الدوري الإسباني "لا ليجا" لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يستقبل إيبار نظيره ريال مدريد على الملعب البلدي إبوروا في تمام الساعة 7:30 مساء، ويحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 22 نقطة، بينما يوحد إيبار في المركز الـ14 برصيد 15 نقطة، وسبق أن تواجه الفريقان في الدوري في 10 مواجهات سابقة، حقق خلالها الريال الانتصار في 8 لقاءات وتعادل في مباراة وخسر أخرى، وسجل الريال في تلك المباريات 25 هدفًا واهتزت شباك الفريق بـ7 أهداف.
وضمن مباريات نفس الجولة، يستقبل برشلونة نظيره سيلتا فيجو على ملعب الكامب نو في تمام الساعة العاشرة مساء، ويحتل العملاق الكتالوني المركز الثاني برصيد 22 نقطة، بينما يوجد سيلتا فيجو في المركز الـ18 برصيد 9 نقاط. وتواجه الفريقان في الدوري في 106 مباراة سابقة، حقق خلالها برشلونة الانتصار في 60 لقاء وتعادل
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بعثة-الأهلى (2)

الأهلي يجهز للسفر إلى تونس.. وبرنامج خاص بعد الراحة

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر يتطلع لتحقيق أكبر مكاسب فنية ممكنة من فترة توقف الدوري الحالية بسبب ارتباط المنتخبين الأول والأولمبي. وأضاف أنه يجري البحث والتنسيق مع بعض الأندية؛ لخوض مباراتين وديتين على أقصى تقدير، مؤكدًا أن الأمر قيد البحث، وأوضح أن الجهاز الفني يسعى لاستغلال المرحلة الثانية من فترة الإعداد، خلال توقف الدوري بعد تحقيق أهدافه في المرحلة الأولى التي شهدت خوض معسكر إعداد نموذجي في الإمارات، وكان فرصة جيدة لتجهيز الفريق للمرحلة المقبلة التي تشهد ارتباطات محلية وإفريقية.
تشيلسي-ارسنال‎

ديشامب يطالب جيرو بالرحيل عن تشيلسي

طالب ديديه ديشامب، مدرب المنتخب الفرنسي، مهاجمه أوليفيه جيرو، بضرورة الرحيل عن صفوف تشيلسي خلال الميركاتو الشتوي في شهر يناير المقبل، وبحسب صحيفة "صن" البريطانية، فإن حرص ديشامب على رحيل جيرو عن تشيلسي يأتي من أجل إيجاد فرصة للمشاركة كي يكون جاهزًا لليورو، في ظل خروجه من حسابات مدربه في ستامفورد بريدج فرانك لامبارد، لصالح المهاجم الشاب تامي أبراهام، ويعد جيرو من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها ديشامب في خط هجوم الديوك، وكانت تقارير قد أشارت في وقت سابق إلى رغبة إنتر ميلان في التعاقد مع جيرو.
إيمري (2)

أيقونة ليفربول يهدد مكان إيمري في أرسنال

يبدو أن صبر إدارة أرسنال تجاه المدرب الإسباني أوناي إيمري بدأ ينفد بسبب ضعف نتائج الفريق هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، ومعاناته من أسوأ بداية للبريميرليج بعد مرور 11 جولة منذ 7 أعوام، وبدأت تقارير الصحف البريطانية تربط العديد من الأسماء بخلافة إيمري على رأس القيادة الفنية للمدفعجية، وأفادت التقارير أن المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد، المدير الفني لرينجرز الأسكتلندي، قد يستقيل من منصبه إذا أقال أرسنال إيمري، وبحسب صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية فإن المهاجم السابق لمانشستر يونايتد آلان برازيل، يعتقد أن أسطورة ليفربول قد يحل محل إيمري.
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