ريال مدريد وبرشلونة يجددان صراع الصدارة في الليجا

٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٥ ص

ريال مدريد

تتواصل اليوم السبت مباريات الجولة الـ13 من الدوري الإسباني "لا ليجا" لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يستقبل إيبار نظيره ريال مدريد على الملعب البلدي إبوروا في تمام الساعة 7:30 مساء، ويحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 22 نقطة، بينما يوحد إيبار في المركز الـ14 برصيد 15 نقطة، وسبق أن تواجه الفريقان في الدوري في 10 مواجهات سابقة، حقق خلالها الريال الانتصار في 8 لقاءات وتعادل في مباراة وخسر أخرى، وسجل الريال في تلك المباريات 25 هدفًا واهتزت شباك الفريق بـ7 أهداف.

وضمن مباريات نفس الجولة، يستقبل برشلونة نظيره سيلتا فيجو على ملعب الكامب نو في تمام الساعة العاشرة مساء، ويحتل العملاق الكتالوني المركز الثاني برصيد 22 نقطة، بينما يوجد سيلتا فيجو في المركز الـ18 برصيد 9 نقاط. وتواجه الفريقان في الدوري في 106 مباراة سابقة، حقق خلالها برشلونة الانتصار في 60 لقاء وتعادل