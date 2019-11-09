المنتخب الأولمبي يعلن تفاصيل إصابة ناصر ماهر

تحرير:كريم مليم ٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤١ ص

ناصر ماهر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب، تفاصيل إصابة ناصر ماهر، صانع ألعاب الفراعنة، والمعار من صفوف النادي الأهلي إلى فريق سموحة. وتعرض منتخب مصر الأولمبي لضربة مبكرة في لقاء مالي، على استاد القاهرة، مساء أمس الجمعة، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، حيث غادر ناصر ماهر، ملعب المباراة بعد مرور 11 دقيقة بسبب الإصابة، واضطر شوقي غريب لإجراء تغيير مبكر بنزول عمار حمدي بعد مرور 14 دقيقة على حساب ماهر، ليدخل الأخير في نوبة بكاء أثناء استبداله.

وقال معتمد جمال المدرب العام لمنتخب مصر الأولمبي في تصريحات صحفية، إن ناصر ماهر تعرض لخلع في الكتف، ويخضع لأشعة في أحد المستشفيات من أجل تحديد فترة غيابه. وافتتح منتخب مصر الأولمبي كأس الأمم الإفريقية، تحت 23 عاما، بفوز صعب على مالي (1-0)، مساء أمس الجمعة، على استاد القاهرة، في انطلاقة مباريات المجموعة

وقال معتمد جمال المدرب العام لمنتخب مصر الأولمبي في تصريحات صحفية، إن ناصر ماهر تعرض لخلع في الكتف، ويخضع لأشعة في أحد المستشفيات من أجل تحديد فترة غيابه.



وافتتح منتخب مصر الأولمبي كأس الأمم الإفريقية، تحت 23 عاما، بفوز صعب على مالي (1-0)، مساء أمس الجمعة، على استاد القاهرة، في انطلاقة مباريات المجموعة الأولى، حيث سجل هدف المباراة الوحيد مصطفى محمد، مهاجم الزمالك، في الدقيقة 29.



ويرغب شوقي غريب، مدرب المنتخب الوطني تحت 23 عامًا، في جني ثمار 20 شهرًا من العمل المتواصل بقيادة الفراعنة للظهور في مسابقة كرة القدم في ألعاب طوكيو 2020.



ولم تحقق مصر أي ميدالية أولمبية في كرة القدم، وكان أكبر إنجاز لها الوصول للمركز الرابع في نسختي 1928 و1964، بينما بلغت دور الثمانية في آخر مشاركة لها في دورة لندن 2012.

