نيجيريا تستهل حملة الدفاع عن لقبها أمام كوت ديفوار

تحرير:كريم مليم ٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٧ ص

منتخب نيجيريا

يحتضن استاد السلام، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء منتخب نيجيريا أمام كوت ديفوار، ويديرها تحكيميا الحكم الدولي المصري محمد معروف عيد، ويعاونه الثنائي يوسف البساطى وفيرمينو باسافيم، بينما سيكون سوليمان أحمد دجمال حكما رابعا، وذلك ضمن مواجهات الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، ويشارك في البطولة القارية 8 منتخبات هي مصر ونيجيريا وغانا والكاميرون ومالي وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا، وتتأهل 3 منها للأولمبياد.

ويستهل المنتخب النيجيري الأولمبي، حملة الدفاع عن لقبه في البطولة عندما يواجه نظيره الإيفواري، ويتطلع المنتخبان إلى تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة الافتتاحية للمجموعة، لتسهيل المهمة في المباريات المقبلة والتأهل للدور قبل النهائي، من أجل الاقتراب خطوة كبيرة نحو التأهل لأولمبياد طوكيو 2020. ويدخل المنتخب