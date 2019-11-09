زامبيا تبحث عن انطلاقة قوية عبر بوابة جنوب إفريقيا

تحرير:كريم مليم ٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:١١ ص

زامبيا

يحتضن استاد السلام، اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء منتخب جنوب إفريقيا أمام زامبيا، ويديرها تحكيميا الحكم الدولي الرواندي ساليما موكانسانجا، ويعاونه الثنائي فتيحة جيرموامي وديك اوكيلو، بينما سيكون بييري أتشو حكما رابعا، وذلك ضمن مواجهات الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، ويشارك في البطولة القارية 8 منتخبات هي مصر ونيجيريا وغانا والكاميرون ومالي وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا، وتتأهل 3 منها للأولمبياد.

ويبحث منتخب زامبيا عن العودة لخوض منافسات الأولمبياد بعد غياب طويل، حيث إن الرصاصات النحاسية ظهرت في الأولمبياد مرتين، الأولى في دورة 1980 والثانية في دورة 1988. وتأهل منتخب زامبيا لأولمبياد 1980، وودع من الدور الأول، لكن المشاركة الأبرز والأخيرة للرصاصات النحاسية كانت في دورة 1988، عندما حل

ويبحث منتخب زامبيا عن العودة لخوض منافسات الأولمبياد بعد غياب طويل، حيث إن الرصاصات النحاسية ظهرت في الأولمبياد مرتين، الأولى في دورة 1980 والثانية في دورة 1988.



وتأهل منتخب زامبيا لأولمبياد 1980، وودع من الدور الأول، لكن المشاركة الأبرز والأخيرة للرصاصات النحاسية كانت في دورة 1988، عندما حل المنتخب الزامبي خامسًا بقيادة نجمه الأسطوري كالوشا بواليا، وكان وقتها المنتخب الأول يخوض التصفيات وليس لمن أقل من 23 عامًا.



ويقود منتخب زامبيا، المدرب الوطني بيستون شامبيشي صاحب الـ 60 عامًا، وهو لاعب سابق في نكانا رد ديفلز وخاض أولمبياد 1988، ويحلم بإعادة الرصاصات النحاسية لمنافسات الأولمبياد من جديد.