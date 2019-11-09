رياضة

زامبيا تبحث عن انطلاقة قوية عبر بوابة جنوب إفريقيا

تحرير:كريم مليم ٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:١١ ص
زامبيا
زامبيا
يحتضن استاد السلام، اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء منتخب جنوب إفريقيا أمام زامبيا، ويديرها تحكيميا الحكم الدولي الرواندي ساليما موكانسانجا، ويعاونه الثنائي فتيحة جيرموامي وديك اوكيلو، بينما سيكون بييري أتشو حكما رابعا، وذلك ضمن مواجهات الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، ويشارك في البطولة القارية 8 منتخبات هي مصر ونيجيريا وغانا والكاميرون ومالي وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا، وتتأهل 3 منها للأولمبياد.
ويبحث منتخب زامبيا عن العودة لخوض منافسات الأولمبياد بعد غياب طويل، حيث إن الرصاصات النحاسية ظهرت في الأولمبياد مرتين، الأولى في دورة 1980 والثانية في دورة 1988.  وتأهل منتخب زامبيا لأولمبياد 1980، وودع من الدور الأول، لكن المشاركة الأبرز والأخيرة للرصاصات النحاسية كانت في دورة 1988، عندما حل
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بعثة-الأهلى (2)

الأهلي يجهز للسفر إلى تونس.. وبرنامج خاص بعد الراحة

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر يتطلع لتحقيق أكبر مكاسب فنية ممكنة من فترة توقف الدوري الحالية بسبب ارتباط المنتخبين الأول والأولمبي. وأضاف أنه يجري البحث والتنسيق مع بعض الأندية؛ لخوض مباراتين وديتين على أقصى تقدير، مؤكدًا أن الأمر قيد البحث، وأوضح أن الجهاز الفني يسعى لاستغلال المرحلة الثانية من فترة الإعداد، خلال توقف الدوري بعد تحقيق أهدافه في المرحلة الأولى التي شهدت خوض معسكر إعداد نموذجي في الإمارات، وكان فرصة جيدة لتجهيز الفريق للمرحلة المقبلة التي تشهد ارتباطات محلية وإفريقية.
تشيلسي-ارسنال‎

ديشامب يطالب جيرو بالرحيل عن تشيلسي

طالب ديديه ديشامب، مدرب المنتخب الفرنسي، مهاجمه أوليفيه جيرو، بضرورة الرحيل عن صفوف تشيلسي خلال الميركاتو الشتوي في شهر يناير المقبل، وبحسب صحيفة "صن" البريطانية، فإن حرص ديشامب على رحيل جيرو عن تشيلسي يأتي من أجل إيجاد فرصة للمشاركة كي يكون جاهزًا لليورو، في ظل خروجه من حسابات مدربه في ستامفورد بريدج فرانك لامبارد، لصالح المهاجم الشاب تامي أبراهام، ويعد جيرو من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها ديشامب في خط هجوم الديوك، وكانت تقارير قد أشارت في وقت سابق إلى رغبة إنتر ميلان في التعاقد مع جيرو.
إيمري (2)

أيقونة ليفربول يهدد مكان إيمري في أرسنال

يبدو أن صبر إدارة أرسنال تجاه المدرب الإسباني أوناي إيمري بدأ ينفد بسبب ضعف نتائج الفريق هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، ومعاناته من أسوأ بداية للبريميرليج بعد مرور 11 جولة منذ 7 أعوام، وبدأت تقارير الصحف البريطانية تربط العديد من الأسماء بخلافة إيمري على رأس القيادة الفنية للمدفعجية، وأفادت التقارير أن المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد، المدير الفني لرينجرز الأسكتلندي، قد يستقيل من منصبه إذا أقال أرسنال إيمري، وبحسب صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية فإن المهاجم السابق لمانشستر يونايتد آلان برازيل، يعتقد أن أسطورة ليفربول قد يحل محل إيمري.
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نيجيريا

نيجيريا تستهل حملة الدفاع عن لقبها أمام كوت ديفوار

يحتضن استاد السلام، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء منتخب نيجيريا أمام كوت ديفوار، ويديرها تحكيميا الحكم الدولي المصري محمد معروف عيد، ويعاونه الثنائي يوسف البساطى وفيرمينو باسافيم، بينما سيكون سوليمان أحمد دجمال حكما رابعا، وذلك ضمن مواجهات الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، ويشارك في البطولة القارية 8 منتخبات هي مصر ونيجيريا وغانا والكاميرون ومالي وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا، وتتأهل 3 منها للأولمبياد.
ديفيد نوتوان - مدرب جنوب إفريقيا الأولمبي - تيرشوس ماليبي - قائد منتخب جنوب إفريقيا

«جنوب إفريقيا»: ننتظر لقاء زامبيا على أحر من الجمر

قال ديفيد نوتوان، مدرب منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي، إن منتخب بلاده جاهز لخوض فعاليات أمم إفريقيا تحت 23 عاما من أجل التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020. ويستعد منتخب جنوب إفريقيا لمواجهة زامبيا غدا في مستهل مشواره بالبطولة على استاد السلام، حيث ينافس في المجموعة الثانية بجانب كوت ديفوار ونيجيريا. وأكد نوتوان: "استعداداتنا كانت قوية لمواجهة غدٍ وجاهزون لتحقيق نتيجة إيجابية تساعدنا على التطور في باقي البطولة، ومباراتنا أمام زامبيا صعبة للغاية لأنها مباراة ديربي وسنسعى جاهدين لتحقيق نقاط المباراة الثلاث، وننتظر مواجهة غدٍ على أحر من الجمر".
منتخب مصر الأولمبي (3)

كاف يعلن موافقته على 5 استبدالات في قوائم 4 منتخبات

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الجمعة، موافقته على 4 استبدالات في قوائم منتخبات غانا وكوت ديفوار ومصر وجنوب إفريقيا، وفقا لقواعد بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، التي تنطلق في مصر. وذكر الموقع الرسمي لـ"كاف" أنه وافق على تسجيل الثنائي ناصر منسي ومحمد صادق في قائمة منتخب مصر بدلا من الثنائي المصاب طاهر محمد طاهر ومحمود مرعي، كما وافق على خروج باكاماني وانضمام كيليتسو ماكجالوا في قائمة منتخب جنوب إفريقيا بسبب الإصابة التي يعاني منها لاعب الأهلي السابق في الكاحل.
ريجوبيرت سونج المدير الفني لمنتخب الكاميرون الأولمبي

صدام ناري بين الكاميرون وغانا في كأس الأمم

يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة العاشرة مساءً، لقاء منتخب الكاميرون أمام غانا، ويديرها تحكيميا الحكم الدولي الجزائري لحلو بن براهيم، ويعاونه الثنائي جامس إميلي وخليل الحساني، بينما سيكون سليم بلخواص حكما رابعا، وذلك ضمن مواجهات الجولة الأولى لحساب المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، ويشارك في البطولة القارية 8 منتخبات هي مصر ونيجيريا وغانا والكاميرون ومالي وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا، وتتأهل 3 منها للأولمبياد.
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