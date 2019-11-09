«اقتحام قسم التبين وعزل ناصر أمين» بمحاكمات السبت

تحرير:سماح عوض الله ٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٦ ص

محكمة- أرشيفية

يمر قطار المحاكمات اليوم السبت بالعديد من القضايا المعروفة والمتداولة إعلاميا، يتقدمها فى سياق جرائم الإرهاب إعادة محاكمة 37 متهمًا في القضية المعروفة بـ«اقتحام قسم التبين»، المنسوب للمتهمين فيها ارتكاب جرائم التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بديوان القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة إرهابية إجرامية أسست على خلاف القانون، وتعقد الجلسة داخل معهد أمناء الشرطة بطرة.

ناصر أمين تواصل محكمة القضاء الإداري، المنعقدة بمقر مجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة من سمير صبري المحامى، ضد المجلس القومي لحقوق الإنسان، لإلزامه بإصدار قرار بإيقاف عضو المجلس ناصر أمين. ورد فى الدعوى "أنه في فبراير الماضي وبعد تنفيذ حكم الإعدام على 9 من الإرهابيين الذين ارتكبوا جريمة اغتيال النائب