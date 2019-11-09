جريمة

«اقتحام قسم التبين وعزل ناصر أمين» بمحاكمات السبت

تحرير:سماح عوض الله ٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٦ ص
محكمة- أرشيفية
محكمة- أرشيفية
يمر قطار المحاكمات اليوم السبت بالعديد من القضايا المعروفة والمتداولة إعلاميا، يتقدمها فى سياق جرائم الإرهاب إعادة محاكمة 37 متهمًا في القضية المعروفة بـ«اقتحام قسم التبين»، المنسوب للمتهمين فيها ارتكاب جرائم التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بديوان القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة إرهابية إجرامية أسست على خلاف القانون، وتعقد الجلسة داخل معهد أمناء الشرطة بطرة.
ناصر أمين تواصل محكمة القضاء الإداري، المنعقدة بمقر مجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة من سمير صبري المحامى، ضد المجلس القومي لحقوق الإنسان، لإلزامه بإصدار قرار بإيقاف عضو المجلس ناصر أمين. ورد فى الدعوى "أنه في فبراير الماضي وبعد تنفيذ حكم الإعدام على 9 من الإرهابيين الذين ارتكبوا جريمة اغتيال النائب
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الكويت.

مصرع عامل مصري في حريق داخل شركة أسمنت بالكويت

أفادت صحيفة "الراي" الكويتية، أن مواطن مصري لقى مصرعه، إثر وقوع حريق ضخم بشركة أسمنت فى الكويت، وعثر على جثة المصري بعد رفع الأنقاض التى خلفها حريق فى شركة للأسمنت بالعبدلى حيث مقر عمله. وبحسب الصحيفة: "ورد بلاغا إلى عمليات وزارة الداخلية عن نشوب حريق فى إحدى شركات الأسمنت لعمل الخرسانة فى العبدلى مدخل الرتقه.
انقلاب-سيارة-شرطة

بينهم ضابط.. إصابة 11 شرطيًا في انقلاب سيارة بالمنيا

شهد الطريق الصحراوي الشرقي في مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، مساء أمس الجمعة، انقلاب سيارة شرطة تابعة لمديرية الأمن، أسفرت عن إصاب جميع مستقليها، وانتقلت أجهزة الأمن وسياراتت الإسعاف وتبين إصابة ضابط شرطة و11 من الأمناء والأفراد، وتحرر محضر بالواقعة، وجرى نقل المُصابين جميعا إلى المستشفيات العامة والجامعية، وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة شرطة، على الطريق الصحراوي الشرقي، بالقرب من كمين البرشا بمركز ملوي.
تصادم-سيارة-محملة-ببنزين -ب6-سيارات-اخرى-بسبب-الشبورة-بالبحيرة (3)

بالأسماء.. تفاصيل مصرع وإصابة 17 شخصًا في حادث بالإسكندرية

وقع حادث مروع في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بتصادم سيارة ميكروباص مع نقل، أسفرت عن مصرع شابين وخالد عمر سعيد هلال، 18 سنة وعز الدين عادل إبراهيم، 17 سنة واصابة 15 آخرين وذلك أمام قرية "أفريكانو بارك" بالكيلو 68 بطريق "الإسكندرية - القاهرة" الصحراوي باتجاه القاهرة. تلقى قسم شرطة العامرية، إخطارًا من شرطة النجدة بالحادث وانتقلت القيادات الأمنية وضباط القسم وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المتوفيين لمشرحة مستشفى العامرية العام والمصابين لمستشفيات العامرية العام ووادي النطرون وغرب النوبارية.
قوات-الشرطة (2)

كواليس مأمورية أوقعت عنصرا إجراميا في وادي «أم قمر»

تحريات أكدت وجود أحد العناصر الإجرامية "شديدة الخطورة" (مُقيم بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية) فى منطقة "وادي أم قمر" الكائنة بطريق "القاهرة- السويس" بدائرة مركز شرطة فايد، واتخاذه المنطقة مكانا لترويج المواد المخدرة، مستغلا طبيعتها الصحراوية وتردد المتعاطين عليها، وأن العنصر مطلوب ضبطه وإحضاره في قضيتين، الأولى ترجع وقائعها لسابقة استهداف العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من المتاجرين فى المواد المخدرة بذات المنطقة، وتم خلالها تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع القوات ومقتل أحد العناصر الإجرامية وهروب بعض العناصر ومن بينهم العنصر المتهم.
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شبيب-الضمرانى (2)

السجن 5 سنوات لمتهمين اثنين في «عنف المطرية»

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، اليوم الخميس، بالسجن 5 سنوات لمتهمين اثنين في إعادة محاكمتهما في القضية المتداولة إعلاميا بـ"أحداث عنف المطرية"، وذلك عن وقائع اتهامهما بالاشتراك فى أحداث التجمهر والعنف التى شهدتها منطقة المطرية بالقاهرة، يوم 25 يناير 2015، إذ كانت نيابة شرق القاهرة الكلية قررت إحالة المتهمين للمحاكمة بعدما نسبت إليهما اتهامات بتشكيل عصابة مسلحة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتا النية على إزهاق روح كل من يختلف معهما.
محكمة-ارشفية

جنايات القاهرة تصدر حكمها على متهمي «عنف المطرية»

تشهد محاكم القاهرة والجيزة اليوم الخميس، العديد من المحاكمات المهمة التي تهم الرأي العام وأبرزها إعادة محاكمة متهمين اثنين في "أحداث عنف المطرية" وتنظرها محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، وذلك عن أحداث التجمهر والعنف التى شهدتها منطقة المطرية بالقاهرة، يوم 25 يناير 2015، إذ كانت نيابة شرق القاهرة الكلية قررت إحالة المتهمين للمحاكمة بعدما نسبت إليهم اتهامات بتشكيل عصابة مسلحة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف معهم.
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«حسم وأحداث مغارة سوهاج» أبرز محاكمات الأربعاء

يمر قطار المحاكمات، اليوم الأربعاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، نرصدها فى السطور التالية، وعلى رأسها محاكمة 271 متهما فى قضية "حسم ولواء الثورة"، لاتهامهم بتكوين خلية إرهابية وارتكاب جرائم قتل وتخريب للممتلكات العامة والخاصة، واغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة، وأُسند للمتهمين في قضية "لواء الثورة" الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء.
المستشار-محمد-ناجى-شحاتة

السجن 10 سنوات لمتهم في «أحداث عنف العجوزة»

قضت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم معتز أحمد محمد، بالسجن 10 سنوات في إعادة محاكمته بقضية "أحداث عنف العجوزة"، المتهم فيها بالاشتراك مع آخرين بالتجمهر وتعطيل حركة المرور ووسائل النقل العام، وإثارة الفوضى والعنف، والتعدي على قوات الأمن والاشتباك معهم، والتسبب فى ترويع المواطنين وتكدير الأمن والسلم العام، وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد النجدي، وبسكرتارية أحمد صبحي عباس.
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