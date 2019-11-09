رياضة

كلاسيكو ألمانيا يشعل لهيب مواجهات البوندسليجا

٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٤ ص
بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ
بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ
يحتضن ملعب أليانز أرينا اليوم السبت قمة مباريات الجولة الـ11 في الدوري الألماني، وذلك عندما يستقبل بايرن ميونخ نظيره بوروسيا دورتموند في تمام الساعة 7:30 مساء، ويحتل العملاق البافاري المركز الخامس برصيد 18 نقطة، بينما يتواجد أسود فيستيفال في المركز الثالث برصيد 19 نقطة، وتواجه الفريقان في 100 مباراة بالبوندسليجا حقق خلالها بايرن ميونخ الانتصار في 46 مباراة مقابل 25 انتصار لبروسيا دورتموند، وتعادل الفريقان في 29 لقاء، وسجل لاعبو البايرن في تلك المباريات 195 هدفًا واهتزت شباك العملاق البافاري بـ122 هدفًا.
وتواجه الفريقان على ملعب بايرن ميونخ في الدوري في 50 مباراة، حقق خلالها البايرن الانتصار في 31 لقاء مقابل 9 انتصارات لدورتموند، وحسم التعادل نتيجة 10 مباريات، وسجل البايرن في تلك المباريات 126 هدفًا مقابل 51 هدفًا لدورتموند. وبالنظر إلى قائمة الهدافين التاريخيين لتلك المواجهة، يتصدر القائمة النجم البولندي
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بعثة-الأهلى (2)

الأهلي يجهز للسفر إلى تونس.. وبرنامج خاص بعد الراحة

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر يتطلع لتحقيق أكبر مكاسب فنية ممكنة من فترة توقف الدوري الحالية بسبب ارتباط المنتخبين الأول والأولمبي. وأضاف أنه يجري البحث والتنسيق مع بعض الأندية؛ لخوض مباراتين وديتين على أقصى تقدير، مؤكدًا أن الأمر قيد البحث، وأوضح أن الجهاز الفني يسعى لاستغلال المرحلة الثانية من فترة الإعداد، خلال توقف الدوري بعد تحقيق أهدافه في المرحلة الأولى التي شهدت خوض معسكر إعداد نموذجي في الإمارات، وكان فرصة جيدة لتجهيز الفريق للمرحلة المقبلة التي تشهد ارتباطات محلية وإفريقية.
تشيلسي-ارسنال‎

ديشامب يطالب جيرو بالرحيل عن تشيلسي

طالب ديديه ديشامب، مدرب المنتخب الفرنسي، مهاجمه أوليفيه جيرو، بضرورة الرحيل عن صفوف تشيلسي خلال الميركاتو الشتوي في شهر يناير المقبل، وبحسب صحيفة "صن" البريطانية، فإن حرص ديشامب على رحيل جيرو عن تشيلسي يأتي من أجل إيجاد فرصة للمشاركة كي يكون جاهزًا لليورو، في ظل خروجه من حسابات مدربه في ستامفورد بريدج فرانك لامبارد، لصالح المهاجم الشاب تامي أبراهام، ويعد جيرو من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها ديشامب في خط هجوم الديوك، وكانت تقارير قد أشارت في وقت سابق إلى رغبة إنتر ميلان في التعاقد مع جيرو.
إيمري (2)

أيقونة ليفربول يهدد مكان إيمري في أرسنال

يبدو أن صبر إدارة أرسنال تجاه المدرب الإسباني أوناي إيمري بدأ ينفد بسبب ضعف نتائج الفريق هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، ومعاناته من أسوأ بداية للبريميرليج بعد مرور 11 جولة منذ 7 أعوام، وبدأت تقارير الصحف البريطانية تربط العديد من الأسماء بخلافة إيمري على رأس القيادة الفنية للمدفعجية، وأفادت التقارير أن المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد، المدير الفني لرينجرز الأسكتلندي، قد يستقيل من منصبه إذا أقال أرسنال إيمري، وبحسب صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية فإن المهاجم السابق لمانشستر يونايتد آلان برازيل، يعتقد أن أسطورة ليفربول قد يحل محل إيمري.
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نيكو-كوفاتش (3)

تكهنات بشأن خليفة كوفاتش في بايرن ميونيخ

أطاح بايرن ميونيخ أمس الأحد، بمدرب الفريق الكرواتي نيكو كوفاتش بسبب ضعف نتائج العملاق البافاري، وكان آخرها السقوط المدوي أمام إينتراخت فرانكفورت بنتيجة 5-1، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الألماني "بوندسليجا"، لتتزايد التكهنات في الوقت الحالي بشأن هوية المدرب الذي سيخلف كوفاتش على رأس القيادة الفنية للبايرن، وبحسب ما ذكرته شبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، فإن مسؤولي بايرن بدؤوا اتصالاتهم من أجل البحث عن مدرب جديد للفريق البافاري، يخلف كوفاتش بعد رحيله.
فرانكفورت

إينتراخت يقسو على بايرن ميونيخ بخماسية

هزيمة قاسية لم يتوقعها أحد، حيث سقط فريق بايرن ميونيخ أمام نظيره إينتراخت فرانكفورت، بخمسة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب «كومرزبنك أرينا» ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الألماني. وجاءت أهداف أصحاب الأرض عن طريق فيليب كوستيتش، وجبريل سو، وديفيد أبراهام، ومارتن هينتيريجر وجونكالو باسيينشيا، وفي المقابل سجل روبرت ليفاندوفسكي هدف الفريق البافاري الوحيد، ليرتقي فرانكفورت إلى المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، بينما تراجع بايرن للمركز الرابع برصيد 18 نقطة.
ليفاندوفسكي‎

ليفاندوفسكي يواصل تحطيم الأرقام القياسية

حقق الدولي البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، نجم فريق بايرن ميونيخ الألماني، رقمًا قياسيا، بعدما أحرز هدفًا في شباك فريق يونيون برلين، خلال المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب "أليانز أرينا"، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الألماني، ليصبح أول لاعب في تاريخ البوندسليجا يسجل في اللقاء التاسع على التوالي، وحافظ على سجله التهديفي المميز في الموسم الحالي، إذ سجل في 13 مباراة متتالية، في جميع المواجهات التي خاضها بقميص الفريق البافاري في الموسم الجاري.
بايرن ميونيخ‎

بيريسيتش يحذر بايرن من صعوبة مواجهة أولمبياكوس

أعرب الكرواتي إيفان بيريسيتش عن قلقه من مواجهة فريقه بايرن ميونيخ وأولمبياكوس اليوناني في دوري أبطال أوروبا. وقال الدولي الكرواتي في تصريحات للموقع الرسمي للعملاق البافاري: "لقد لعبت مع دورتموند أمام أولمبياكوس في مدينة بيرايوس. الأجواء دائمًا حارة في هذا الاستاد؛ لذلك يجب أن نركز منذ اللحظة الأولى في المباراة وأن نسرع، وإلا سيكون من الصعب المرور، لقد لعبت عدة مرات في اليونان أمام أولمبياكوس، وباناثينايكوس وباوك، الأجواء دائمًا تكون مميزة، حتى في تركيا أو كرواتيا، الجمهور دائمًا يكون متحمسا جدا، وأنا أحب ذلك، هذا هو ما يحبه أي لاعب".
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