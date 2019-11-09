كلاسيكو ألمانيا يشعل لهيب مواجهات البوندسليجا

٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٤ ص

بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ

يحتضن ملعب أليانز أرينا اليوم السبت قمة مباريات الجولة الـ11 في الدوري الألماني، وذلك عندما يستقبل بايرن ميونخ نظيره بوروسيا دورتموند في تمام الساعة 7:30 مساء، ويحتل العملاق البافاري المركز الخامس برصيد 18 نقطة، بينما يتواجد أسود فيستيفال في المركز الثالث برصيد 19 نقطة، وتواجه الفريقان في 100 مباراة بالبوندسليجا حقق خلالها بايرن ميونخ الانتصار في 46 مباراة مقابل 25 انتصار لبروسيا دورتموند، وتعادل الفريقان في 29 لقاء، وسجل لاعبو البايرن في تلك المباريات 195 هدفًا واهتزت شباك العملاق البافاري بـ122 هدفًا.

وتواجه الفريقان على ملعب بايرن ميونخ في الدوري في 50 مباراة، حقق خلالها البايرن الانتصار في 31 لقاء مقابل 9 انتصارات لدورتموند، وحسم التعادل نتيجة 10 مباريات، وسجل البايرن في تلك المباريات 126 هدفًا مقابل 51 هدفًا لدورتموند. وبالنظر إلى قائمة الهدافين التاريخيين لتلك المواجهة، يتصدر القائمة النجم البولندي