بشار الأسد: أردوغان سيرسل المتطرفين والإرهابيين إلى أوروبا

تحرير:أ.ش.أ ٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٢ ص

بشار الأسد

قال الرئيس السوري بشار الأسد إن "العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ذات توجهين، فهم يكرهونه ويحتاجونه في آن يعرف الأوروبيون أن أردوغان إسلامي متعصب، وأنه سيرسل إليهم المتطرفين والإرهابيين". وأضاف الأسد في مقابلة أجرتها معه قناة "روسيا اليوم" ونُشرت مقتطفات منها اليوم السبت، أن إرسال اللاجئين إلى أوروبا أمر خطير، معتبرا أن الأخطر هو دعم الإرهابيين في سوريا. وتابع أن "اللاجئين في تركيا ليسوا جميعاً من سوريا، ولكن غالبيتهم سوريون وليسوا كلهم إرهابيين وقد غادروا بلادهم بسبب ما فعله الإرهاب".

وأكتوبر الماضي، قال الأسد، إن نظيره الأمريكي دونالد ترامب، هو الأكثر شفافية بين قادة البيت الأبيض، موضحا "أنه يقول بصراحة إن واشنطن تريد النفط، وهذه هي حقيقة السياسة الأمريكية، مضيفا أنه خلال لقاء مع قناتي "السورية" و"الإخبارية السورية": "علينا أن لا نراهن على أي رئيس أمريكي، وكل ما يقوله الأمريكي ليس