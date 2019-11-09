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بشار الأسد: أردوغان سيرسل المتطرفين والإرهابيين إلى أوروبا

تحرير:أ.ش.أ ٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٢ ص
بشار الأسد
بشار الأسد
قال الرئيس السوري بشار الأسد إن "العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ذات توجهين، فهم يكرهونه ويحتاجونه في آن يعرف الأوروبيون أن أردوغان إسلامي متعصب، وأنه سيرسل إليهم المتطرفين والإرهابيين". وأضاف الأسد في مقابلة أجرتها معه قناة "روسيا اليوم" ونُشرت مقتطفات منها اليوم السبت، أن إرسال اللاجئين إلى أوروبا أمر خطير، معتبرا أن الأخطر هو دعم الإرهابيين في سوريا. وتابع أن "اللاجئين في تركيا ليسوا جميعاً من سوريا، ولكن غالبيتهم سوريون وليسوا كلهم إرهابيين وقد غادروا بلادهم بسبب ما فعله الإرهاب".
وأكتوبر الماضي، قال الأسد، إن نظيره الأمريكي دونالد ترامب، هو الأكثر شفافية بين قادة البيت الأبيض، موضحا "أنه يقول بصراحة إن واشنطن تريد النفط، وهذه هي حقيقة السياسة الأمريكية، مضيفا أنه خلال لقاء مع قناتي "السورية" و"الإخبارية السورية": "علينا أن لا نراهن على أي رئيس أمريكي، وكل ما يقوله الأمريكي ليس
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مروحية تايجر الألمانية

رئيس أوكرانيا: كييف أول من اخترعت الطائرة المروحية في العالم

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم السبت، "إن بلاده أول من اخترعت الطائرة المروحية والمحرك الصاروخي في العالم". ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية عن زيلينسكي إشارته في كلمته خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في العاصمة الأوكرانية كييف، إلى أن الأوكرانيين أهدوا البشرية أول طائرة هليكوبتر ومحركات الصواريخ والقمر الصناعي، إلى جانب النموذج الأولي للأشعة السينية والأقراص المضغوطة التي تستخدم في تخزين البيانات.
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مقتل شرطي وإصابة 3 في انفجار سيارة جنوبي أفغانستان

قتل شرطي أفغاني، وأصيب 3 آخرون في انفجار سيارة مفخخة بإقليم "قندهار" جنوبي أفغانستان. وذكرت الشرطة الأفغانية في بيان أوردته قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، اليوم السبت، أن الانفجار وقع في نحو الساعة السادسة من صباح اليوم "بالتوقيت المحلي" قرب معسكر للجيش في منطقة "شاه والي كوت" بقندهار. وأوضح البيان أنه تم استخدام سيارة "هامفي" محملة بالمتفجرات في الحادث الذي لم تعلن أية جهة حتى الآن مسؤوليتها عنه.
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روسيا: سياسة أمريكا لمواجهة إيران مدمرة وقصيرة النظر

وصفت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، المسار الذي تقوده الولايات المتحدة لمواجهة إيران، بالمدمر وقصير النظر. وقالت زاخاروفا في تصريح صحفي اليوم الجمعة: إن هذا المسار الأمريكي مدمر وقصير النظر، فبدون مشاركة طهران من المستحيل إنشاء بنية أمنية إقليمية صلبة في الشرق الأوسط وإحلال الاستقرار في سوريا والعراق وأفغانستان . وأضافت: أن تخفيض طهران لالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة لتسوية البرنامج النووي الإيراني ما كان له أن يحدث لولا توقف الولايات المتحدة عن تقويض الاتفاق النووي".
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موسكو: تسليح سفن وغواصات روسية بصواريخ أسرع من الصوت

أعلن نائب وزير الدفاع الروسي أليكسي كريفوروتشكو أن السفينة الكبيرة المضادة للغواصات "مارشال شابوشنيكوف" والغواصة النووية المتعددة الأغراض "إيركوتسك" ستتسلحان في المستقبل بأحدث الصواريخ، التي تفوق سرعتها سرعة الصوت من نوع "تسركون". وقال كريفوروتشكو، في تصريح صحفي اليوم الجمعة،: إن سفينة "مارشال شابوشنيكوف" الحديثة ستحصل في عام 2020 على منصات إطلاق متنوعة تسمح لها باستخدام أحدث الصواريخ، التي تفوق سرعتها سرعة الصوت من طراز "تسيركون" في المستقبل".
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الأسد: نقدم فنا راقيا.. وأردوغان نجم الفن الهابط

قال الرئيس السوري بشار الأسد، خلال زيارته إلى بلدة الهبيط في إدلب، اليوم الثلاثاء: "الحقيقة أنه الآن نعيش في مرحلة أنا اسميها مسرحية، مسرحية كبيرة، المؤلف واحد والمخرج والمنظم واحد ولكن الممثلين مختلفين، وهناك فصول، كل مرحلة تمثل أحد هذه الفصول، هذا المؤلف والمخرج هو الأمريكي"، مضيفا: "أكثر واحد لعب دور البطولة هو أردوغان، وأنا أقول هذا لأن هناك تغير للوضع العسكري والسياسي في المنطقة الشمالية، أردوغان كان يلعب دور الممثل، ونحن في سوريا لدينا ممثلين ولدينا فن، ولكن نقدم فن راقي، أما أردوغان فهو نجم ولكن للفن الهابط مع كل أسف".
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الأسد: أردوغان لص.. وقلنا لا تراهنوا على الخارج

قال الرئيس السوري بشار الأسد، إن أردوغان لص، وإنه سرق المعامل والقمح والنفط، واليوم يسرق الأرض، مضيفا: "كل المناطق في سوريا تحمل نفس الأهمية، لكن ما يحكم الأولويات هو الوضع العسكري على الأرض، إدلب كانت بالنسبة لهم مخفرا متقدما، والمخفر المتقدم يكون في الخط الأمامي عادة، لكن في هذه الحالة المعركة في الشرق والمخفر المتقدم في الغرب لتشتيت قوات الجيش العربي السوري، كنا وما زلنا نقول بأن معركة إدلب هي الأساس لحسم الفوضى والإرهاب في كل مناطق سوريا"، وذلك وفق ما نقلته صفحة رئاسة الجمهورية العربية السورية.
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أردوغان: انسحاب 800 مسلح كردي من شمال سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن نحو 800 مسلح من الأكراد انسحبوا من المنطقة الآمنة في الشمال السوري، وهناك نحو 1300 يواصلون انسحابهم، مضيفا: "إذا لم تف الولايات المتحدة بوعودها لتركيا فسنواصل عملياتنا في الشمال السوري بشكل أقوى"، وذلك حسبما نقل موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له. وأكد أردوغان أن أنقرة ترغب في تعزيز تعاونها الوثيق مع روسيا، مشيرا إلى أنه سيناقش خلال زيارته إلى روسيا، اليوم، مواضيع متعلقة بالوضع في شمال شرق سوريا واللجنة الدستورية السورية، وذلك بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.
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أردوغان: إقامة 12 موقع مراقبة في منطقة آمنة بسوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن تركيا تهدف إلى إقامة 12 موقع مراقبة في منطقة آمنة مزمعة بشمال سوريا، وإنها سترد إذا ارتكبت الحكومة السورية أي خطأ في المنطقة. جاء ذلك بعد أن اتفقت أنقرة مع واشنطن، أمس الخميس، على وقف عمليتها في شمال سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية مقابل انسحاب الوحدات من المنطقة الحدودية، وتريد تركيا توطين اللاجئين في المنطقة التي ستخليها الوحدات، قائلًا: «إن مليوني لاجئ يمكن توطينهم في المنطقة الآمنة إذا شملت مدينتي دير الزور والرقة».
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