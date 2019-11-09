السيسى يزور كلية الشرطة ويتابع اختبارات «كشف الهيئة»
تحرير:التحرير
٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ ص
السيسي
قام الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم السبت بزيارة تفقدية لأكاديمية الشرطة حيث تابع اختبارات لجنة كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة في إطار اهتمام وحرص الرئيس البالغ على انتقاء عناصر متميزة تكون وبحق قادرة علي الوفاء بأعباء رسالة الأمن السامية وذلك بحضور اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعدد من قيادات أكاديمية الشرطة ووزارة الداخلية.
صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.
وفي أكتوبر الماضي، نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، فيديو حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية".ويوضح الفيديو، تدريبات الطلبة، إضافة إلى مناقشة خلال متابعته لإجراءات اختبار الهيئة، عددا من الطلبة المتقدمين في بعض القضايا والموضوعات
وفي أكتوبر الماضي، نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، فيديو حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية".
ويوضح الفيديو، تدريبات الطلبة، إضافة إلى مناقشة خلال متابعته لإجراءات اختبار الهيئة، عددا من الطلبة المتقدمين في بعض القضايا والموضوعات التي تدور على الساحتين الداخلية والخارجية، بالإضافة لبعض المعلومات العامة عن تاريخ مصر، وما شهدته من نهضة تنموية في مختلف المجالات.
وأعرب الرئيس عن سعادته لما لمسه من فهم ووعي وإدراك صحيح من جانب شباب مصر لكل ما يدور من أحداث ومتغيرات قد تؤثر على أمن مصر القومي.
وأكد الرئيس أن القوات المسلحة تنتقي رجالها من بين الآلاف من فئات الشعب المصري كافة، بكل نزاهة وحيادية، وأن الأفضلية لمن يجتاز الاختبارات الطبية والنفسية والرياضية والعلمية المقررة دون النظر لأي اعتبارات أخرى، مثنيا على الطلبة المتقدمين وحرصهم على الالتحاق بالقوات المسلحة لتولي مسؤولية الدفاع عن أمن الوطن واستقراره، ليتواصل عطاء القوات المسلحة جيل بعد جيل.