السيسى يزور كلية الشرطة ويتابع اختبارات «كشف الهيئة»

تحرير:التحرير ٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ ص

السيسي

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم السبت بزيارة تفقدية لأكاديمية الشرطة حيث تابع اختبارات لجنة كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة في إطار اهتمام وحرص الرئيس البالغ على انتقاء عناصر متميزة تكون وبحق قادرة علي الوفاء بأعباء رسالة الأمن السامية وذلك بحضور اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعدد من قيادات أكاديمية الشرطة ووزارة الداخلية. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

وفي أكتوبر الماضي، نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، فيديو حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية".ويوضح الفيديو، تدريبات الطلبة، إضافة إلى مناقشة خلال متابعته لإجراءات اختبار الهيئة، عددا من الطلبة المتقدمين في بعض القضايا والموضوعات