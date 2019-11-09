إنتر يستهدف خطف صدارة الكالتشيو أمام هيلاس فيرونا

٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٢ ص

إنتر

تتواصل اليوم السبت مباريات الجولة الـ12 من الدوري الإيطالي، وذلك عندما يستقبل إنتر ميلان نظيره هيلاس فيرونا على ملعب سان سيرو في تمام الساعة السابعة مساء، ويحتل إنتر المركز الثاني برصيد 28 نقطة، بينما يوجد هيلاس فيرونا في المركز التاسع برصيد 15 نقطة، وتواجه الفريقان في 56 مباراة من قبل في الدوري الإيطالي، حقق خلالها الإنتر الفوز في 32 لقاء وتعادل في 20 مباراة وخسر 4 مباريات أخرى، وسجل لاعبو النيراتزوري في تلك المباريات 89 هدفًا واهتزت شباكهم بـ34 هدفًا.

وضمن مباريات نفس الجولة يستقبل نابولي نظيره جنوة على ملعب سان باولو في تمام الساعة 9:45 مساء، ويحتل نابولي المركز السابع برصيد 18 نقطة، بينما يوجد جنوة في المركز في المركز الـ17 برصيد 8 نقاط. وتواجه الفريقان في 94 مباراة سابقة في الدوري الإيطالي، حقق خلالها نابولي الفوز في 36 مباراة مقابل 25 انتصار

وضمن مباريات نفس الجولة يستقبل نابولي نظيره جنوة على ملعب سان باولو في تمام الساعة 9:45 مساء، ويحتل نابولي المركز السابع برصيد 18 نقطة، بينما يوجد جنوة في المركز في المركز الـ17 برصيد 8 نقاط.



وتواجه الفريقان في 94 مباراة سابقة في الدوري الإيطالي، حقق خلالها نابولي الفوز في 36 مباراة مقابل 25 انتصار لجنوة، وانتهت 33 مواجهة بالتعادل، وسجل لاعبو نابولي في تلك المباريات 132 هدفًا واهتزت شباكهم بـ113 هدفًا.



كما يستقبل بريشيا نظيره تورينو على ملعب ماريو ريجامونتي الساعة الرابعة عصرًا، ويحتل بريشيا المركز الـ19 برصيد 7 نقاط، بينما يوجد تورينو في المركز الـ15 برصيد 11 نقطة.