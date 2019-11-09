رياضة

إنتر يستهدف خطف صدارة الكالتشيو أمام هيلاس فيرونا

٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٢ ص
إنتر
إنتر
تتواصل اليوم السبت مباريات الجولة الـ12 من الدوري الإيطالي، وذلك عندما يستقبل إنتر ميلان نظيره هيلاس فيرونا على ملعب سان سيرو في تمام الساعة السابعة مساء، ويحتل إنتر المركز الثاني برصيد 28 نقطة، بينما يوجد هيلاس فيرونا في المركز التاسع برصيد 15 نقطة، وتواجه الفريقان في 56 مباراة من قبل في الدوري الإيطالي، حقق خلالها الإنتر الفوز في 32 لقاء وتعادل في 20 مباراة وخسر 4 مباريات أخرى، وسجل لاعبو النيراتزوري في تلك المباريات 89 هدفًا واهتزت شباكهم بـ34 هدفًا.
وضمن مباريات نفس الجولة يستقبل نابولي نظيره جنوة على ملعب سان باولو في تمام الساعة 9:45 مساء، ويحتل نابولي المركز السابع برصيد 18 نقطة، بينما يوجد جنوة في المركز في المركز الـ17 برصيد 8 نقاط. وتواجه الفريقان في 94 مباراة سابقة في الدوري الإيطالي، حقق خلالها نابولي الفوز في 36 مباراة مقابل 25 انتصار
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بعثة-الأهلى (2)

الأهلي يجهز للسفر إلى تونس.. وبرنامج خاص بعد الراحة

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر يتطلع لتحقيق أكبر مكاسب فنية ممكنة من فترة توقف الدوري الحالية بسبب ارتباط المنتخبين الأول والأولمبي. وأضاف أنه يجري البحث والتنسيق مع بعض الأندية؛ لخوض مباراتين وديتين على أقصى تقدير، مؤكدًا أن الأمر قيد البحث، وأوضح أن الجهاز الفني يسعى لاستغلال المرحلة الثانية من فترة الإعداد، خلال توقف الدوري بعد تحقيق أهدافه في المرحلة الأولى التي شهدت خوض معسكر إعداد نموذجي في الإمارات، وكان فرصة جيدة لتجهيز الفريق للمرحلة المقبلة التي تشهد ارتباطات محلية وإفريقية.
تشيلسي-ارسنال‎

ديشامب يطالب جيرو بالرحيل عن تشيلسي

طالب ديديه ديشامب، مدرب المنتخب الفرنسي، مهاجمه أوليفيه جيرو، بضرورة الرحيل عن صفوف تشيلسي خلال الميركاتو الشتوي في شهر يناير المقبل، وبحسب صحيفة "صن" البريطانية، فإن حرص ديشامب على رحيل جيرو عن تشيلسي يأتي من أجل إيجاد فرصة للمشاركة كي يكون جاهزًا لليورو، في ظل خروجه من حسابات مدربه في ستامفورد بريدج فرانك لامبارد، لصالح المهاجم الشاب تامي أبراهام، ويعد جيرو من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها ديشامب في خط هجوم الديوك، وكانت تقارير قد أشارت في وقت سابق إلى رغبة إنتر ميلان في التعاقد مع جيرو.
إيمري (2)

أيقونة ليفربول يهدد مكان إيمري في أرسنال

يبدو أن صبر إدارة أرسنال تجاه المدرب الإسباني أوناي إيمري بدأ ينفد بسبب ضعف نتائج الفريق هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، ومعاناته من أسوأ بداية للبريميرليج بعد مرور 11 جولة منذ 7 أعوام، وبدأت تقارير الصحف البريطانية تربط العديد من الأسماء بخلافة إيمري على رأس القيادة الفنية للمدفعجية، وأفادت التقارير أن المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد، المدير الفني لرينجرز الأسكتلندي، قد يستقيل من منصبه إذا أقال أرسنال إيمري، وبحسب صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية فإن المهاجم السابق لمانشستر يونايتد آلان برازيل، يعتقد أن أسطورة ليفربول قد يحل محل إيمري.
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زلاتان-ابراهيموفيتش (2)

إبراهيموفيتش يقترب من العودة لصفوف ميلان

يبدو أن وجهة النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش المقبلة ستزيد من حيرة متابعي كرة القدم، في ظل انتشار العديد من التقارير التي ربطت بينه وبين الانتقال للكثير من الأندية، وأخيرا خرج دون جاربر مفوض الدوري الأمريكي، ليشير إلى أن النجم السويدي بات على أعتاب الانتقال إلى صفوف ميلان الإيطالي، وقال جاربر في تصريحات أبرزتها صحيفة ميرور: "زلاتان شخصية مثيرة للاهتمام، إنه يستطيع دائمًا جذب تركيزي نحوه"، وأضاف: "نحتاج إلى هذا النوع من اللاعبين دائمًا في الدوري الأمريكي مثلما حدث عند قدوم بيكهام قبل عدة سنوات".
زلاتان-إبراهيموفيتش (6)

إبراهيموفيتش يقترب من العودة للكالتشيو

لا تزال التكهنات تحيط بمستقبل النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، وارتبط اسمه مؤخرًا بالانتقال إلى الدوري الإيطالي عبر بوابة أندية نابولي وإنتر ميلان ويوفنتوس، وقال والتر ساباتيني، مدير بولونيا، في تصريحات أبرزها موقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي: "إبراهيموفيتش يريد الانضمام إلينا، بسبب علاقته الجيدة مع سينيسا ميهايلوفيتش"، وينتهي العقد الحالي لإبراهيموفيتش مع لوس أنجلوس جالاكسي في ديسمبر المقبل، وبالتالي فإنه يستطيع الانتقال إلى أي نادٍ مجانا في الميركاتو الشتوي المقبل.
نابولى

نابولي يسقط أمام روما في الدوري الإيطالي

نجح فريق روما فى الفوز على نظيره نابولى فى المباراة التى جمعت بينهما، اليوم السبت، فى الأسبوع الحادى عشر من عمر بطولة الدورى الإيطالى (الكالتشيو)، والتى أقيمت على ملعب أولمبيكاو، وسجل هدفى الذئاب كل من نيكولو زانيلو فى الدقيقة الـ19 وجوردان فيريتو فى الدقيقة الـ55 من ركلة جزاء، بينما سجل هدف نابولى الوحيد أركاديوش ميليك فى الدقيقة الـ72 من عمر المباراة، وشهدت المباراة حالة طرد وحيدة كانت من نصيب يلدرم ميرت تشيتين، لاعب روما. وبهذه النتيجة يحتل فريق الذئاب المركز الـ3 برصيد 22 نقطة، بينما يقع نابولى فى المركز السابع برصيد 18 نقطة.
يوفنتوس

يوفنتوس يخشى مفاجآت تورينو في الدوري الإيطالي

يشتد التنافس بين يوفنتوس وإنتر ميلان على صدارة الدوري الإيطالي اليوم السبت، من خلال مباريات الجولة رقم 11، وستكون ضربة البداية من ملعب الأولمبيكو، الذي سيحتضن صدام روما ونابولي في تمام الساعة الرابعة عصرًا، ويحتل روما المركز الرابع برصيد 19 نقطة، بينما يتواجد نابولي في المركز السادس برصيد 18 نقطة، وتواجه الفريقان من قبل في الدوري الإيطالي في 144 مباراة، حقق خلالها روما الانتصار في 51 لقاء مقابل 43 انتصار لنابولي وانتهت 50 مواجهة بالتعادل، وسجل روما في تلك المباريات 187 هدفًا واهتزت شباكه بـ163 هدفًا.
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