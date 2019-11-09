رياضة

نجم السيتي: تاريخنا الضعيف في أنفيلد لا يعني شيئا

تحرير:كريم مليم ٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٣ ص
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
ادعى البرازيلي فرناندنيو، لاعب مانشستر سيتي، أن السجل الضعيف لفريقه في ملعب أنفيلد لن يكن له أي أهمية، عندما يخرج السيتي لمواجهة ليفربول، غدًا الأحد، ضمن مواجهات البريميرليج. وعلى الرغم من الهيمنة المحلية الأخيرة لفريق سيتي، فإنهم لم يتمكنوا من كسر حظهم العاثر المستمر منذ فترة طويلة في ميرسيسايد، حيث فاز سيتي مرة واحدة فقط في ملعب أنفيلد منذ عام 1981، وكان ذلك منذ 16 عاما. ولم يحالف سيتي الحظ حتى بعد وصول بيب جوارديولا كمدير فني، حيث خاض الإسباني أربع رحلات إلى ليفربول، بينها خسارة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 3-0 في عام 2018.
وقال فرناندينيو: "هناك دائما المرة الأولى في الحياة، نحن نبحث هذه المرة عن الفوز الأول في أنفيلد، ونذهب إلى هناك ونحاول الفوز في المباراة، عقليتنا هي دائما محاولة الفوز، أنا واثق من أننا نستطيع الذهاب إلى هناك ومحاولة الفوز". ويعتقد فرناندينيو أن سيتي يمكنه البناء على الروح المميزة التي قدمها في تعادله
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بعثة-الأهلى (2)

الأهلي يجهز للسفر إلى تونس.. وبرنامج خاص بعد الراحة

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر يتطلع لتحقيق أكبر مكاسب فنية ممكنة من فترة توقف الدوري الحالية بسبب ارتباط المنتخبين الأول والأولمبي. وأضاف أنه يجري البحث والتنسيق مع بعض الأندية؛ لخوض مباراتين وديتين على أقصى تقدير، مؤكدًا أن الأمر قيد البحث، وأوضح أن الجهاز الفني يسعى لاستغلال المرحلة الثانية من فترة الإعداد، خلال توقف الدوري بعد تحقيق أهدافه في المرحلة الأولى التي شهدت خوض معسكر إعداد نموذجي في الإمارات، وكان فرصة جيدة لتجهيز الفريق للمرحلة المقبلة التي تشهد ارتباطات محلية وإفريقية.
تشيلسي-ارسنال‎

ديشامب يطالب جيرو بالرحيل عن تشيلسي

طالب ديديه ديشامب، مدرب المنتخب الفرنسي، مهاجمه أوليفيه جيرو، بضرورة الرحيل عن صفوف تشيلسي خلال الميركاتو الشتوي في شهر يناير المقبل، وبحسب صحيفة "صن" البريطانية، فإن حرص ديشامب على رحيل جيرو عن تشيلسي يأتي من أجل إيجاد فرصة للمشاركة كي يكون جاهزًا لليورو، في ظل خروجه من حسابات مدربه في ستامفورد بريدج فرانك لامبارد، لصالح المهاجم الشاب تامي أبراهام، ويعد جيرو من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها ديشامب في خط هجوم الديوك، وكانت تقارير قد أشارت في وقت سابق إلى رغبة إنتر ميلان في التعاقد مع جيرو.
إيمري (2)

أيقونة ليفربول يهدد مكان إيمري في أرسنال

يبدو أن صبر إدارة أرسنال تجاه المدرب الإسباني أوناي إيمري بدأ ينفد بسبب ضعف نتائج الفريق هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، ومعاناته من أسوأ بداية للبريميرليج بعد مرور 11 جولة منذ 7 أعوام، وبدأت تقارير الصحف البريطانية تربط العديد من الأسماء بخلافة إيمري على رأس القيادة الفنية للمدفعجية، وأفادت التقارير أن المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد، المدير الفني لرينجرز الأسكتلندي، قد يستقيل من منصبه إذا أقال أرسنال إيمري، وبحسب صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية فإن المهاجم السابق لمانشستر يونايتد آلان برازيل، يعتقد أن أسطورة ليفربول قد يحل محل إيمري.
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جوارديولا - كلوب (4)

كلوب يتغنى بجوارديولا قبل صدام البريميرليج

تغنى الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، بنظيره الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، واصفًا إياه بالمدرب الأفضل في العالم، وذلك قبل صدام ليفربول والسيتي يوم الأحد المقبل على ملعب الأنفيلد، في قمة مباريات الجولة رقم 12 من الدوري الإنجليزي، حيث يتصدر ليفربول جدول الترتيب برصيد 31 نقطة وبفارق 6 نقاط عن حامل اللقب السيتي صاحب المركز الثاني، وغطت تصريحات جوارديولا، التي تراجع عنها لاحقا، واتهم فيها ساديو ماني، نجم ليفربول، بأنه يتعمد أحيانا ادعاء السقوط في منطقة الجزاء، على أجواء ما قبل المباراة.
يورجن كلوب‎

كلوب: جوارديولا أفضل مدير فني فى العالم

علق الألمانى يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على مواجهة الريدز المقبلة أمام مانشستر سيتي، حيث أشار كلوب إلى أن الستيزنز سيظهر بشكل دفاعى. وقال كلوب في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس الإنجليزية عن شكل اللقاء: "أتوقعها مباراة مغلقة". وأضاف المدير الفني لفريق ليفربول خلال تصريحاته مع الشبكة الإنجليزية: "ما حدث من بيب جوارديولا فى الموسم الماضي على ملعب أنفيلد يعني الكثير لي، لقد دافع أمام فريقي بدلا من اللعب بطريقته الهجومية المعتادة".
بيب جوارديولا

جوارديولا يدافع عن نفسه بعد اتهام ماني بالغطس

أكد المدرب الإسباني بيب جوارديولا، على أن تصريحاته التي قال فيها أن نجم ليفربول، السنغالي ساديو ماني، يملك موهبة كبيرة في الغطس تم اجتزائها، وذكر جوارديولا مطلع الأسبوع الحالي، أن ماني يتعمد السقوط في بعض الأحيان، عقب حصول المهاجم على إنذار في الشوط الأول، أمام أستون فيلا، بدعوى التحايل للحصول على ضربة جزاء، ويأتي ذلك قبل مواجهة ليفربول ومانشستر سيتي في قمة مباريات الجولة رقم 12 من الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل، حيث يتقدم ليفربول متصدر جدول الترتيب، بفارق ست نقاط عن سيتي الوصيف.
أجويرو

أجويرو يسعى لتحطيم الرقم القياسي لتييري هنري

أبدى الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي، سعادته الكبيرة، باقترابه من تحطيم الرقم القياسي للمهاجم الفرنسي السابق تييري هنري، كأفضل هداف أجنبي في تاريخ الدوري الإنجليزي، كما تحدث عن دوره مع السيتي، وعلاقته مع المدرب بيب جوارديولا، وعلق على مواجهة ليفربول المقبلة في الدوري، وذلك حسبما أفاد في حواره مع مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية. وقال أجويرو: "أنا سعيد للغاية لتسجيلي الكثير من الأهداف، واقترابي من تحطيم رقم نجم عظيم مثل تييري هنري، هو لاعب لا يصدق وترك بصمة كبيرة في تاريخ تلك المسابقة، وسيكون من دواعي فخري تخطي رقمه".
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