الهلال يستقبل أوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا

٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٣ ص

الهلال

يحتضن استاد جامعة الملك سعود اليوم السبت، مباراة الذهاب في نهائي دوري أبطال آسيا، وذلك عندما يستقبل الهلال السعودي، نظيره أوراوا ريد دياموندز في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، وتأهل الهلال السعودي إلى المباراة النهائية بعد تصدره المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة، والتي ضمت إلى جانبه كل من الدحيل القطري واستقلال الإيراني والعين الإماراتي، وتخطى في دور الـ16 عقبة مواطنه الأهلي، قبل أن يتغلب في ربع النهائي على مواطنه الآخر الاتحاد، وأقصى السد القطري في نصف النهائي.

أما أوراوا ريد دياموندز فحل ثانيا في المجموعة السابعة برصيد 10 نقاط، في المجموعة التي ضمت إلى جانبه جونبوك الكوري وبكين الصيني وبوريرام التايلاندي، وتخطى في دور الـ16 فريق أولسان الكوري، ومن ثم تغلب على شنغهاي إس أي بي جي في ربع النهائي، قبل أن يقصي جوانجزو إيفرجراند الصيني في نصف النهائي. وسبق أن

أما أوراوا ريد دياموندز فحل ثانيا في المجموعة السابعة برصيد 10 نقاط، في المجموعة التي ضمت إلى جانبه جونبوك الكوري وبكين الصيني وبوريرام التايلاندي، وتخطى في دور الـ16 فريق أولسان الكوري، ومن ثم تغلب على شنغهاي إس أي بي جي في ربع النهائي، قبل أن يقصي جوانجزو إيفرجراند الصيني في نصف النهائي.



وسبق أن توج الهلال السعودي بدوري أبطال آسيا مرتين من قبل عامي 1991 و2000، وحل وصيفًا 4 مرات كرقم قياسي أعوام 1986 و1987 و2014 و2017.



أما أوراوا ريد دياموندز فتوج بلقب دوري أبطال آسيا مرتين من قبل عامي 2007 و2017.



يذكر أن مباراة الإياب ستقام بين الفريقين على ملعب سايتاما يوم 24 من شهر نوفمبر الجاري، على أن يتأهل الفائز من تلك المباراة إلى كأس العالم للأندية، التي ستقام في قطر في شهر ديسمبر المقبل.



