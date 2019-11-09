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فنانون تحدوا العمر بالعمل.. محمد منير «حدوتة مصرية»

من يسرى الفن فى عروقه لايعرف الابتعاد عنه، فهو كالإدمان، والفنان العاشق يحتاج دائما أن يتواجد ليشعر بحب جمهوره له، ليقدر على أن يكمل حياته باستمتاع.
تحرير:محمد عبد المنعم ٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٤ ص
محمد منير
محمد منير
رغم تقدم عدد كبير من الفنانين فى العمر، وتخطى بعضهم الـ60 عامًا، هناك عدد من النجوم أيضًا ما زالوا يصرون على تقديم أنفسهم على الساحة للمنافسة بقوة والحفاظ على المجد الذى صنعوه، رافعين شعار «السن مجرد رقم»، كما أن بعضهم يحرص على التواجد كل موسم مع جمهوره، وحينما يغيب عنهم يبدأ الجمهور فى التسائل عن سبب الغياب والبحث عنهم، فهم بالنسبة لجمهورهم الفن والأصالة. ومن خلال هذا التقرير نرصد أبرز الفنانين الذين تحدوا العمر بالعمل وما زالت أسماؤهم تسطع على الساحة الفنية.
محمد منير أحيا محمد منير، حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ28 على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، وعند رفع الستار لبدأ الحفل ظهر «الكينج» صاحب الـ(65 عامًا) على المسرح واقفا فى البداية، وقام بتحية جمهوره، الذى استقبله بالتصفيق والهتاف
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كريم قاسم عضو لجنة تحكيم في مهرجان فيديو مارثون

يسافر الفنان كريم قاسم إلى فرنسا للمنافسة بفيلم ليل خارجي للمخرج أحمد عبد الله في مهرجان السينما الإفريقية FCAPA حيث ينافس في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في الفترة ما بين 8 وحتى 13 نوفمبر، وخلال زيارته لفرنسا، سيشارك كريم قاسم في لجنة تحكيم مهرجان فيديو مارثون للشباب بدورته السادسة، والذي يمنح المتسابقين الفكرة ويشترط عليهم إنهاء فيلم لا تتجاوز مدته عن ثلاث دقائق في يومين فقط.
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لتأثيرها القوي عربيا.. تكريم أمريكي خاص للفنانة يسرا

كرمت جمعية أميركا للإعلام الخارجي (AAM) النجمة الكبيرة يسرا، في حفل العشاء السنوي السابع بواشنطن، والذي استهدف تكريم الأفراد الذين تكشف أعمالهم عن التزام قوي بقيم عالمية ومن يقدرون قوة الإعلام في نقل المعلومات والإلهام والتأثير الإيجابي على المجتمع، وعلى رأسهم الفنانة يسرا باعتبار أن مسارها المهني يمنح الأمريكيين نموذجا مختصرا لتاريخ صناعة الترفيه في مصر، ودور هذه الصناعة كمحفز للحوار المجتمعي، وصداها المستدام في العالم العربي والقدرة على تناول التابوهات وإبراز الأصوات الساعية إلى إحداث التغيير الإيجابي.
هيثم- أحمد- زكي

سرادق عزاء للفنان هيثم زكي بالزقازيق.. وأسرته: ربنا يرحمه

تقيم أسرة الفنان هيثم أحمد زكي، الذي وافته المنية صباح أمس الخميس، سرادق عزاء له اليوم الجمعة بمدينة الزقازيق. وقال شريف إبراهيم إمام ابن عمة الفقيد، إن الأسرة فوجئت بوفاته في وقت مبكر من صباح الأمس في هذه السن المبكرة، داعيا له بالرحمة والمغفرة. يذكر أن أسرة الفقيد هيثم أحمد زكي، الذي توفي عن عمر يناهز 35 عامًا متأثرًا بهبوط حاد في الدورة الدموية ووارى جثمانه الثرى بمقبرة والده، تقيم بمدينة الزقازيق. وكان الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية قد صرح أمس بأنه سيقام عزاء للفقيد غدا السبت في مسجد الشرطة في الشيخ زايد.
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انغام -تحيي -حفل مهرجان -الموسيقى العربيه‎ (2)

الجمهور أوقفها.. أزمة في حفل أنغام بـ«الموسيقى العربية»

أحيت المطربة أنغام، حفلا ضمن فعاليات الدورة 28 من مهرجان الموسيقي العربية المقام في دار الأوبرا، وقدمت عدد من أشهر أغانيها منها "عمري معاك" و"ياريتك فاهمني"، و"أقول ناسياك"، وحرص على الحضور عدد من النجوم والمشاهير، منهم: عماد متعب وزوجته يارا نعوم، ونبيلة عبيد، وإلهام شاهين، وهالة سرحان، وغيرهم، وشهد الحفل مشكلة فنية في الصوت واشتكتى الجمهور، قائلا: "فيه مشكلة في الصوت يا أنغام".
محمد-الشرنوبي

الشرنوبى: سأغنى فى الأوبرا رغم إيقافى «حوار»

بعد ساعات من استعدادات الفنان محمد الشرنوبى، لحفله بدار الأوبرا المصرية ضمن فاعليات مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ 28، والمقرر إحياؤه يوم الإثنين الموافق 11 نوفمبر الجارى، تفاجأ الشرنوبى، بقرار نقابة المهن الموسيقية، بقيادة الفنان هانى شاكر، إيقافه لحين حل النزاع مع المنتجة سارة الطباخ، والذى كان مطروحا أمام النقابة منذ عدة أشهر، لعدم التزام المطرب الشاب بتنفيذ عقد الاتفاق المبرم بينهما، وهو ما جعل البعض يتساءل: هل سيؤثر هذا القرار على حفل الشرنوبى بالأوبرا أم لا؟
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الكينج يغني على كرسي.. 8 مشاهد من افتتاح «الموسيقى العربية»

افتتحت اليوم وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، الدورة الثامنة والعشرون من مهرجان الموسيقي العربية، والذي يقام فى الفترة من 1 حتى 12 نوفمبر الجاري. وتتواصل حفلاته لمدة 12 يوما متتالية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة "الكبير ، الصغير ، الجمهورية ، معهد الموسيقى العربية" وأوبرا الإسكندرية ودمنهور، وتضم 37 حفلا غنائيا وموسيقيا، بمشاركة 92 فنان من 7 دول عربية هى: مصر، لبنان، العراق، الأردن، المغرب، سوريا، سلطنة عمان، وحرص على الحضور عدد من الإعلاميين منهم لميس الحديدي ومفيد فوزي.
محمد-منير

محمد منير الأبرز.. 5 اختلافات بالدورة 28 من «الموسيقى العربية»

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق الدورة الـ28 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والذي يقام فى الفترة من 1 حتى 12 نوفمبر الجاري. ويحيي حفل اليوم المطرب الكبير محمد منير والذى اختاروه دار الأوبرا ليكون مفاجأة افتتاح فعاليات المهرجان، وهذه هى المشاركة الأولى له، والتي يجري خلالها تكريمه من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ومجدى صابر، رئيس دار الأوبرا، وتشهد هذه الدورة عدد من الاختلافات عن الدورة السابقة، ونرصدها فى عدد من النقاط من خلال هذا التقرير.
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