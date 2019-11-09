فنانون تحدوا العمر بالعمل.. محمد منير «حدوتة مصرية»

من يسرى الفن فى عروقه لايعرف الابتعاد عنه، فهو كالإدمان، والفنان العاشق يحتاج دائما أن يتواجد ليشعر بحب جمهوره له، ليقدر على أن يكمل حياته باستمتاع.

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٤ ص

رغم تقدم عدد كبير من الفنانين فى العمر، وتخطى بعضهم الـ60 عامًا، هناك عدد من النجوم أيضًا ما زالوا يصرون على تقديم أنفسهم على الساحة للمنافسة بقوة والحفاظ على المجد الذى صنعوه، رافعين شعار «السن مجرد رقم»، كما أن بعضهم يحرص على التواجد كل موسم مع جمهوره، وحينما يغيب عنهم يبدأ الجمهور فى التسائل عن سبب الغياب والبحث عنهم، فهم بالنسبة لجمهورهم الفن والأصالة. ومن خلال هذا التقرير نرصد أبرز الفنانين الذين تحدوا العمر بالعمل وما زالت أسماؤهم تسطع على الساحة الفنية.

محمد منير أحيا محمد منير، حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ28 على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، وعند رفع الستار لبدأ الحفل ظهر «الكينج» صاحب الـ(65 عامًا) على المسرح واقفا فى البداية، وقام بتحية جمهوره، الذى استقبله بالتصفيق والهتاف

محمد منير

أحيا محمد منير، حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ28 على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، وعند رفع الستار لبدأ الحفل ظهر «الكينج» صاحب الـ(65 عامًا) على المسرح واقفا فى البداية، وقام بتحية جمهوره، الذى استقبله بالتصفيق والهتاف له، لكنه قام بالغناء على كرسى بعدما قال المنظمون على الحفل إنه مصاب بانزلاق غضروفى تعرض له خلال الأيام الماضية، ولكن الإصابة لم تمنعه من إحياء الحفل، وحرص على التواجد، لإمتاع جمهوره والغناء معهم على المسرح الكبير.

كما أن محمد منير على موعد آخر لإحياء حفلا غنائيا يوم 15 نوفمبر الجارى، بنادى هليوبوليس الشروق، ليثبت «الكينج» أنه ما زال ينافس على الساحة الغنائية رغم ظروفه الصحية.

هانى شاكر

يعد هانى شاكر من الفنانين الذين يرفعون شعار تحدى العمر، حيث ما زال صاحب الـ(66 عامًا)، يفرض وجوده بقوى على الساحة الغنائية، وظهر ذلك عندما تألق «أمير الغناء العربى» فى أولى حفلات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ28، على مسرح دار أوبرا الإسكندرية، وبدأ هانى شاكر الحفل بالغناء «وأنت ماشى فى مصر»، ثم «عاشق يا إسكندرية»، واللتين تفاعل معهما جمهور الأوبرا بالإسكندرية بالتصفيق، وسط حضور كامل العدد، كما يستعد هانى شاكر لإحياء حفلا غنائيا، ضمن فعاليات المهرجان الثلاثاء 5 نوفمبر.

هانى شاكر فرض وجوده بقوة أيضًا عندما أحيا حفلا غنائيا ضخما فى يوليو الماضى، على المسرح الرومانى بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بحضور كامل العدد للأسر من مختلف الجنسيات العربية، ليستمر «أمير الغناء» فى مسيرته الناجحة على الساحة الغنائية.

عادل إمام

يحرص الزعيم عادل إمام صاحب الـ(79 عامًا)، دائما على أن يثبت وجوده فى دراما رمضان كل عام بمسلسل من بطولته، باستثناء العام الماضى، الذى تغيب فيه عن الوجود، حيث كان من المقرر أن يطرح مسلسل «فالنتينو»، ولكنه توقف، وخرجت بعض التقارير وأشارت إلى أن سبب توقف المسلسل هو تعرض الزعيم لأزمة صحية، وهو ما نفاه ابنه المخرج رامى إمام، وآخرون قالوا إن سبب التوقف ظروف إنتاجية.

ومن المقرر أن يشارك «فالنتينو» فى موسم رمضان المقبل، حيث عاد صناع المسلسل إلى لوكيشن التصوير منذ فترة، ونشر مخرج العمل، رامى عادل إمام، صورة له برفقة والده الفنان عادل إمام، عبر حسابه الرسمى على موقع «إنستجرام»، من داخل الكواليس، وعلق عليها باللغة الإنجليزية قائلا: «العودة إلى المسار». ويعد مسلسل «فالنتينو» من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة دلال عبد العزيز، وداليا البحيرى ووفاء صادق.

لبلبة

تحافظ الفنانة لبلبة على روح الشباب فى إطلالتها دائمًا، كما أنها تحب التمثيل ولا تتخلى عنه أبدا، وحتى الآن ما زالت تظهر فى عدد من الأعمال السينمائية، كان آخرها ضيفة شرف فى فيلم «كازابلانكا» مع الفنان أمير كرارة، واستغلت خبرتها السينمائية الكبيرة لتكون رئيسة لجنة تحكيم مسابقة الأفلام العربية، فى مهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر المتوسط، فهى ترى حتى الآن أن ما ظهر منها على مدار مشوارها الفنى الكبير ما هو إلا نصف قدراتها، وهناك المزيد لتقدمه، وتستعد لبلبة صاحبة الـ(73 عامًا) خلال الفترة المقبلة للظهور فى موسم رمضان المقبل، وتقرأ مسلسلا جديدا، إلى جانب أنها ستشارك فى فيلم ولكنها لم تعلن عن تفاصيله حتى الآن.

حسن حسنى

ما زال الفنان الكبير حسن حسنى، من النجوم الذين يحرصون دائما على إثبات وجودهم داخل الساحة الفنية، حتى أصبح صاحب الـ(88 عامًا) الأب الروحى لمعظم فنانى الكوميديا من الجيل الحالى، فمشوار حسنى الذى لقب بـ«القشاش» -لكثرة الأعمال التى يقدمها وقدرته على تأدية أى دور يسند إليه- مع الفن لا ينطفئ على الرغم من كبر سنه وظروفه الصحية.

وكانت آخر الأعمال التى ظهر فيها الفنان الكوميدى، فيلم «قهوة بورصة مصر»، الذى رأى النور، أواخر شهر يونيو الماضى، فى فوكس سينما بمول الإمارات، ولم يخلُ الفيلم من جرعة الكوميديا التى قدمها نجوم الفيلم، وعلى رأسهم حسن حسنى، ولطفى لبيب، وعلاء مرسى، وحتى الآن لم يكشف عن عمله الجديد بعد.

عمرو دياب

«أنا مهما كبرت صغير أنا مهما عليت مش فوق، مش ممكن يوم أتغير الدنيا غروب وشروق»، كلمات هذه الأغنية تنطبق على النجم العالمى عمرو دياب، والذى ما زال يحتفظ بشبابه وحيويته، ويسعى دائما إلى أن يكون فى الصدارة فهو مطرب كل الأجيال، ورغم تجاوزه سن الـ(55 عامًا)، فإنه يواصل التألق فى حفلات موسم الصيف كل عام، بحضور حاشد من الجمهور.

ويطرح الهضبة حاليا عددا من الأغانى «السنجل» استعدادا لطرح ألبومه الجديد «أنا غير»، وكان آخرها أغنية «متغير» وهى من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد، وتوزيع الموزع الموسيقى رامى سمير.