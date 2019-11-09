رياضة

خاميس يقترب من الرحيل عن قلعة البيرنابيو

٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١١ ص
خاميس رودريجز
خاميس رودريجز
بات النجم الكولومبي خاميس رودريجز قريبًا من الرحيل عن صفوف ريال مدريد خلال الميركاتو الشتوي في شهر يناير المقبل، مع وجود اهتمام كبير من أندية الدوري الإنجليزي بالحصول على خدماته، وبحسب صحيفة "صن" البريطانية، فإن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، أبلغ خورخي مينديز، وكيل خاميس، بإمكانية رحيله في يناير، وألمحت الصحيفة إلى أن أندية آرسنال وتشيلسي ومانشستر يونايتد، هي الأقرب للحصول على خدمات خاميس، وأشار التقرير إلى أن زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، يفضل الاعتماد على إيسكو، ويرغب في تفريغ قائمة الفريق.
ويعتبر مانشستر يونايتد الذي سعى للتعاقد مع لاعب وسط ملعب الصيف الماضي، بعد مفاضلة بين برونو فرنانديز وكريستيان إريكسن، الوجهة الأكثر ترجيحًا لنجم ريال مدريد غير المرغوب فيه. وزعم التقرير أن زيدان قد يستخدم رودريجيز في صفقة تبادلية يحصل على أثرها على الفرنسي بول بوجبا، الذي يعتبر هدفًا في سانتياجو برنابيو. ولا
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بعثة-الأهلى (2)

الأهلي يجهز للسفر إلى تونس.. وبرنامج خاص بعد الراحة

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر يتطلع لتحقيق أكبر مكاسب فنية ممكنة من فترة توقف الدوري الحالية بسبب ارتباط المنتخبين الأول والأولمبي. وأضاف أنه يجري البحث والتنسيق مع بعض الأندية؛ لخوض مباراتين وديتين على أقصى تقدير، مؤكدًا أن الأمر قيد البحث، وأوضح أن الجهاز الفني يسعى لاستغلال المرحلة الثانية من فترة الإعداد، خلال توقف الدوري بعد تحقيق أهدافه في المرحلة الأولى التي شهدت خوض معسكر إعداد نموذجي في الإمارات، وكان فرصة جيدة لتجهيز الفريق للمرحلة المقبلة التي تشهد ارتباطات محلية وإفريقية.
تشيلسي-ارسنال‎

ديشامب يطالب جيرو بالرحيل عن تشيلسي

طالب ديديه ديشامب، مدرب المنتخب الفرنسي، مهاجمه أوليفيه جيرو، بضرورة الرحيل عن صفوف تشيلسي خلال الميركاتو الشتوي في شهر يناير المقبل، وبحسب صحيفة "صن" البريطانية، فإن حرص ديشامب على رحيل جيرو عن تشيلسي يأتي من أجل إيجاد فرصة للمشاركة كي يكون جاهزًا لليورو، في ظل خروجه من حسابات مدربه في ستامفورد بريدج فرانك لامبارد، لصالح المهاجم الشاب تامي أبراهام، ويعد جيرو من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها ديشامب في خط هجوم الديوك، وكانت تقارير قد أشارت في وقت سابق إلى رغبة إنتر ميلان في التعاقد مع جيرو.
إيمري (2)

أيقونة ليفربول يهدد مكان إيمري في أرسنال

يبدو أن صبر إدارة أرسنال تجاه المدرب الإسباني أوناي إيمري بدأ ينفد بسبب ضعف نتائج الفريق هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، ومعاناته من أسوأ بداية للبريميرليج بعد مرور 11 جولة منذ 7 أعوام، وبدأت تقارير الصحف البريطانية تربط العديد من الأسماء بخلافة إيمري على رأس القيادة الفنية للمدفعجية، وأفادت التقارير أن المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد، المدير الفني لرينجرز الأسكتلندي، قد يستقيل من منصبه إذا أقال أرسنال إيمري، وبحسب صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية فإن المهاجم السابق لمانشستر يونايتد آلان برازيل، يعتقد أن أسطورة ليفربول قد يحل محل إيمري.
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ريال مدريد

ريال مدريد في مهمة تركية وسان جيرمان بنزهة أوروبية

تتواصل اليوم الأربعاء، مباريات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك عندما يستقبل ريال مدريد نظيره جالطة سراي التركي على ملعب سانتياجو بيرنابيو في تمام العاشرة مساء، ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، بينما يتذيل جالطة سراي الترتيب برصيد نقطة واحدة، وفي نفس المجموعة يستقبل باريس سان جيرمان المتصدر برصيد 9 نقاط، نظيره كلوب بروج البلجيكي الثالث برصيد نقطتين على ملعب حديقة الأمراء الساعة 10:00 مساء.
مانشستر سيتي

نجم مانشستر سيتي على رادار ريال مدريد في الميركاتو

يرغب ريال مدريد في تدعيم صفوفه بقوة الفترة المقبلة، وذلك بسبب تذبذب مستوى الفريق هذا الموسم تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، وتعرضه للكثير من النتائج السلبية سواء في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا، وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فإن ريال مدريد يجهز عرضًا ضخمًا للتعاقد مع النجم الإنجليزي لفريق مانشستر سيتي رحيم سترلينج، مشيرة إلى أن عرض الفريق الملكي يتضمن رحيل جاريث بيل إلى الفريق السماوي، وينوي ريال مدريد، عرض خدمات بيل على مانشستر سيتي بجانب تقديم 81 مليون يورو، من أجل الحصول على رحيم سترلينج.
ريال مدريد

الغيابات تضرب ريال مدريد قبل مواجهة ليجانيس

يستقبل ريال مدريد نظيره ليجانيس غدًا الأربعاء على ملعب سانتياجو بيرنابيو في تمام الساعة 10:15 مساء، وذلك ضمن مباريات الجولة 11 من الدوري الإسباني وخاض ريال مدريد، مرانه الأخير صباح اليوم الثلاثاء، وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن المجموعة تدربت بدون الويلزي جاريث بيل الذي سافر أمس الإثنين لأسباب شخصية إلى العاصمة الإنجليزية لندن، وغاب أيضًا عن المران خاميس رودريجيز لاعب خط الوسط، الذي وجد في بلده كولومبيا، نظرًا لأنه رزق بطفل جديد أمس، ليتأكد عدم مشاركة الثنائي المذكور سابقًا في المباراة.
راموس

بيريز يقرب راموس من مغادرة ريال مدريد

بات المدافع الإسباني سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، قريبًا من الرحيل عن صفوف الفريق الملكي، وذلك بعدما ذكرت صحيفة "ABC" أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز ليس في عجلة من أمره، من أجل تمديد عقد نجم الفريق سيرجيو راموس، وأضافت الصحيفة الإسبانية أن قائد "الميرنجي" يأمل في تمديد عقده الذي ينتهي صيف سنة 2021، وأوضحت أن فلورنتينو بيريز، يفضل التمهل لبعض الوقت قبل إعطاء قراره النهائي بخصوص تجديد عقد سيرجيو راموس، وأردفت أن رئيس "الأبيض الملكي" قد يحتاج لمهلة تصل إلى شهور بهدف حسم مستقبل راموس.
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