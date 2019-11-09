خاميس يقترب من الرحيل عن قلعة البيرنابيو

٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١١ ص

خاميس رودريجز

بات النجم الكولومبي خاميس رودريجز قريبًا من الرحيل عن صفوف ريال مدريد خلال الميركاتو الشتوي في شهر يناير المقبل، مع وجود اهتمام كبير من أندية الدوري الإنجليزي بالحصول على خدماته، وبحسب صحيفة "صن" البريطانية، فإن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، أبلغ خورخي مينديز، وكيل خاميس، بإمكانية رحيله في يناير، وألمحت الصحيفة إلى أن أندية آرسنال وتشيلسي ومانشستر يونايتد، هي الأقرب للحصول على خدمات خاميس، وأشار التقرير إلى أن زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، يفضل الاعتماد على إيسكو، ويرغب في تفريغ قائمة الفريق.

ويعتبر مانشستر يونايتد الذي سعى للتعاقد مع لاعب وسط ملعب الصيف الماضي، بعد مفاضلة بين برونو فرنانديز وكريستيان إريكسن، الوجهة الأكثر ترجيحًا لنجم ريال مدريد غير المرغوب فيه. وزعم التقرير أن زيدان قد يستخدم رودريجيز في صفقة تبادلية يحصل على أثرها على الفرنسي بول بوجبا، الذي يعتبر هدفًا في سانتياجو برنابيو. ولا

ويعتبر مانشستر يونايتد الذي سعى للتعاقد مع لاعب وسط ملعب الصيف الماضي، بعد مفاضلة بين برونو فرنانديز وكريستيان إريكسن، الوجهة الأكثر ترجيحًا لنجم ريال مدريد غير المرغوب فيه.



وزعم التقرير أن زيدان قد يستخدم رودريجيز في صفقة تبادلية يحصل على أثرها على الفرنسي بول بوجبا، الذي يعتبر هدفًا في سانتياجو برنابيو.



ولا يقتصر الأمر على الأندية الإنجليزية، ففي إيطاليا يراقب يوفنتوس موقف اللاعب، تحسبًا للانقضاض عليه في اللحظات الأخيرة.



وخاض خاميس آخر موسمين معارًا إلى بايرن ميونخ، لكن النادي الألماني رفض تفعيل بند الشراء، ليعود النجم الكولومبي إلى مدريد.



يذكر أن خاميس خاض مع ريال مدريد 9 مباريات في جميع المسابقات هذا الموسم، تمكن خلالها من تسجيل هدف وصناعة آخر.