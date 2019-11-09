توتنهام يكشف آخر تطورات إصابة هوجو لوريس

تحرير:كريم مليم ٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٣ ص

هوجو لوريس

أصدر توتنهام هوتسبير الإنجليزي، بيانا يؤكد أن حارس مرماه هوجو لوريس خضع لعملية جراحية في كوعه، وذلك بعد أن عانى من إصابة في الكوع خلال مواجهة برايتون في البريميرليج، حين سقط بطريقة خاطئة في كرة عرضية. وسجل برايتون هدفا من هذا الخطأ واستمر ليفوز بنتيجة 3-0، ولكن التأثير الأطول أجلاً لهذه اللحظة هو أن لوريس واجه فترة طويلة بعيدا عن الفريق. وأصدر توتنهام في البداية بيانا قال فيه إن هناك تلفا في الأربطة بالإضافة إلى الخلع، لكن لن تكون هناك حاجة لعملية جراحية، ولكن بعد ذلك أكد بيان ثانٍ أنه استلزم بالفعل إجراء عملية جراحية.

وجاء في بيان توتنهام: "بعد إجراء مزيد من الاختبارات والفحص السريري، خضع هوجو لوريس الآن لجراحة في كوعه الأيسر، وتعرض حارس مرمى فرنسا لخلع في كوعه وأضرار في الرباط خلال مباراة الدوري الممتاز أمام برايتون أند هوف ألبيون الشهر الماضي". وواصل توتنهام: "نُصح بالجراحة بعد مزيد من المراجعات من قبل المتخصصين

وجاء في بيان توتنهام: "بعد إجراء مزيد من الاختبارات والفحص السريري، خضع هوجو لوريس الآن لجراحة في كوعه الأيسر، وتعرض حارس مرمى فرنسا لخلع في كوعه وأضرار في الرباط خلال مباراة الدوري الممتاز أمام برايتون أند هوف ألبيون الشهر الماضي".



وواصل توتنهام: "نُصح بالجراحة بعد مزيد من المراجعات من قبل المتخصصين الذين وجدوا أن الكوع لا يزال غير مستقر، ولا يزال قائد فريقنا في طريقه للعودة إلى التدريب في أوائل العام المقبل".



وفي غيابه، لعب باولو جازانيجا خمس مباريات متتالية، تلقى خلالها أربعة أهداف، لكنه احتفظ بشباكه نظيفة في مواجهتين متتاليتين في دوري أبطال أوروبا ضد ريد ستار بلغراد، بعد الفوز 4-0 في صربيا، علمًا بأن لوريس صاحب الـ32 عامًا يلعب في توتنهام منذ عام 2012، ولعب أكثر من 300 مباراة مع النادي.

