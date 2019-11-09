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رئيس أوكرانيا: كييف أول من اخترعت الطائرة المروحية في العالم

تحرير:أ.ش.أ ٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٨ ص
طائرة مروحية - أرشيفية
طائرة مروحية - أرشيفية
قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم السبت، "إن بلاده أول من اخترعت الطائرة المروحية والمحرك الصاروخي في العالم". ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية عن زيلينسكي إشارته في كلمته خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في العاصمة الأوكرانية كييف، إلى أن الأوكرانيين أهدوا البشرية أول طائرة هليكوبتر ومحركات الصواريخ والقمر الصناعي، إلى جانب النموذج الأولي للأشعة السينية والأقراص المضغوطة التي تستخدم في تخزين البيانات.
وأوضح أن الأوكرانيين ابتكروا أيضا الرمز البريدي وتقنية الترام الكهربائي، كما اخترعوا تطبيقات مثل تطبيق المراسلة "واتس آب".يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يصدر فيها مسؤولون أوكرانيون تصريحات مماثلة، حيث قال الرئيس الأوكراني السابق بترو بوروشنكو "إن مصمم الطائرة متعددة المحركات الروسي - الأمريكي إيجور
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مقتل شرطي وإصابة 3 في انفجار سيارة جنوبي أفغانستان

قتل شرطي أفغاني، وأصيب 3 آخرون في انفجار سيارة مفخخة بإقليم "قندهار" جنوبي أفغانستان. وذكرت الشرطة الأفغانية في بيان أوردته قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، اليوم السبت، أن الانفجار وقع في نحو الساعة السادسة من صباح اليوم "بالتوقيت المحلي" قرب معسكر للجيش في منطقة "شاه والي كوت" بقندهار. وأوضح البيان أنه تم استخدام سيارة "هامفي" محملة بالمتفجرات في الحادث الذي لم تعلن أية جهة حتى الآن مسؤوليتها عنه.
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بشار الأسد: أردوغان سيرسل المتطرفين والإرهابيين إلى أوروبا

قال الرئيس السوري بشار الأسد إن "العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ذات توجهين، فهم يكرهونه ويحتاجونه في آن يعرف الأوروبيون أن أردوغان إسلامي متعصب، وأنه سيرسل إليهم المتطرفين والإرهابيين". وأضاف الأسد في مقابلة أجرتها معه قناة "روسيا اليوم" ونُشرت مقتطفات منها اليوم السبت، أن إرسال اللاجئين إلى أوروبا أمر خطير، معتبرا أن الأخطر هو دعم الإرهابيين في سوريا. وتابع أن "اللاجئين في تركيا ليسوا جميعاً من سوريا، ولكن غالبيتهم سوريون وليسوا كلهم إرهابيين وقد غادروا بلادهم بسبب ما فعله الإرهاب".
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روسيا: سياسة أمريكا لمواجهة إيران مدمرة وقصيرة النظر

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موسكو: تسليح سفن وغواصات روسية بصواريخ أسرع من الصوت

أعلن نائب وزير الدفاع الروسي أليكسي كريفوروتشكو أن السفينة الكبيرة المضادة للغواصات "مارشال شابوشنيكوف" والغواصة النووية المتعددة الأغراض "إيركوتسك" ستتسلحان في المستقبل بأحدث الصواريخ، التي تفوق سرعتها سرعة الصوت من نوع "تسركون". وقال كريفوروتشكو، في تصريح صحفي اليوم الجمعة،: إن سفينة "مارشال شابوشنيكوف" الحديثة ستحصل في عام 2020 على منصات إطلاق متنوعة تسمح لها باستخدام أحدث الصواريخ، التي تفوق سرعتها سرعة الصوت من طراز "تسيركون" في المستقبل".
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أبو الغيط: القضاء على الفقر أهم أهداف التنمية المستدامة

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط أن ما تعرضت له المنطقة العربية من هزات سياسية ضخمة منذ بداية العقد الحالي أثر، ولاشك، على مسيرة التنمية، إذ صار على عدد من الدول العربية التعامل مع التبعات الخطيرة لحالات الاضطراب الأهلي، من لاجئين ونازحين ومخاطر أمنية متزايدة، مع كل ما ينطوي عليه ذلك من استنزاف للموازنات العامة وعبء على خطط التنمية، وهو ما يؤدي بدوره إلى تفاقم المشكلات وتعاظم التحديات التي تواجه المجتمعات العربية. جاء ذلك فى كلمته خلال افتتاح الأسبوع العربى للتنمية المستدامه تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنظم جامعة الدول العربية ويستمر 4 أيام، وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط والإصلاح والمتابعة فى مصر والأمم المتحدة والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي.
دار-الافتاء-المصرية

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